Ко Дню российской печати: история периодических изданий ВДНХ

13 января ежегодно отмечается День российской печати — профессиональный праздник не только работников печатных СМИ и издательств, но и ВДНХ. Ведь Выставка уже более 80 лет имеет свои информационные издания, рассказывающие о ее новостях и лучших достижениях страны.

«Листая архивные газеты Выставки или просматривая их электронную версию, можно проследить всю историю ВДНХ: от ее создания до современности. Материалы газет и журналов помогают читателю не просто узнавать подробности и факты, но и почувствовать атмосферу прошлого», — отметили в пресс-службе Выставки.

13 января 1703 года в Москве вышел первый номер российской газеты «Ведомости». Эта дата легла в основу Дня российской печати, учрежденного в 1991 году взамен Дня советской печати, который отмечался 5 мая и был приурочен к выходу первого номера большевистской газеты «Правда» в 1912 году.

ВСХВ

Первые упоминания о Выставке на страницах газет встречаются за несколько лет до ее открытия в 1939 году. В конце 1936 года начинается выпуск «Крестьянской газеты» с подзаголовком «На стройке сельхозвыставки», где публикуются новости о создании ВСХВ. С середины 1937 года подзаголовок меняется на «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка», а позже выходит полноценная одноименная газета, которая в последствии становится основным органом Главного выставочного комитета. С открытием Выставки 1 августа 1939 года газета «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка» стала печататься 25 раз в месяц.

В 1939–1941 годах на ВСХВ работал павильон «Печать», рядом с которым находился памятник с фигурой рабочего, высоко держащего в руке книгу «Краткий курс истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)». На обелиске слова Сталина: «Печать — это самое острое и самое сильное орудие нашей партии». Многочисленные экспонаты павильона — книги, журналы, газеты, стенгазеты — демонстрировали расцвет свободной большевистской печати.

Кроме этого, по каждому павильону ВСХВ выпускались путеводители с описанием экспонатов, рассказами об активистах-ударниках, а также о достижениях данной отрасли в стране. С осени 1936 года издавался бюллетень Главного комитета ВСХВ.

ВДНХ СССР

Несмотря на то что второе открытие Выставки после войны состоялась 1 августа 1954 года, официальный орган Парткома, Месткома, Комитета ВЛКСМ и дирекции ВСХВ начал выходить уже в 1949 году. Газета называлась «Строитель выставки», и на ее страницах печатались статьи о новом строительстве павильонов и реконструкции территории. С середины января 1955 года газета была переименована и стала носить название «За передовой опыт».

К 1954 году на территории был построен магазин «Дом книги» (ныне — павильон «Книги»). Здание расположено на самой высокой географической отметке Выставки. Это подчеркивало значимость книжного магазина для послевоенной ВСХВ и роли печатного слова в культуре послевоенной поры.

С середины 1960-х годов и вплоть до конца 1980-х выпускался бюллетень «На этой неделе», в котором публиковались анонсы событий на Выставке на предстоящую неделю, а также другие тематические материалы. Так, ко Дню Победы в издании присутствовали статьи о Великой Отечественной войне и героях советской Родины. В этот же период на ВДНХ выходили научно-производственный и информационно-методический журнал «ВДНХ СССР», информационный бюллетень «ВДНХ», справочники экскурсанту, путеводители, фотоальбомы, открытки.

Сотни полос отсканированных архивных газет и журналов ВДНХ, а также статей о Выставке находятся в электронной Медиатеке Музея ВДНХ, пользоваться которой может любой желающий совершенно бесплатно. Среди собранных материалов есть официальные издания Выставки разных лет, включая довоенные годы, а есть широко известные многотиражки, такие как газеты «Известия» или «Вечерняя Москва», которые публикуют статьи о ВДНХ и сегодня.

С 1967 года павильон бывшей Карело-Финской ССР (ныне — павильон №67) после того, как Карелия потеряла статус союзной республики, стал называться «Советская печать», и в нем разместилась одноименная экспозиция. Здесь демонстрировались печатная техника и образцы продукции различных печатных издательств Советского Союза: только в первый год существования экспозиции в ней было выставлено 6 тысяч образцов на всех языках страны.

Важным событием в издательском мире стало проведение на ВДНХ в 1977 году первой Московской международной книжной выставки-ярмарки. Уже более 30 лет мероприятие проходит в павильонах и на открытых площадках ВДНХ и является крупнейшим книжным форумом в стране, на котором традиционно представлено все лучшее, что выпускается российскими и мировыми книгоиздателями за год.

Настоящее время

Традиция издания периодики на ВДНХ сохранилась и сегодня. В непростые 90-е и 2000-е количество выпусков резко уменьшилось. Редкие тематические издания были приурочены к значимым событиям, например к юбилею Выставки.

В 2014 году, когда начался период возрождения ВДНХ, официальное издание Выставки вновь стало регулярным. Сегодня журнал «На ВДНХ» выходит раз в сезон (четыре выпуска в год) и распространяется бесплатно. Также печатаются путеводители, специальные выпуски газет к крупным выставкам, карты и маршрутные листы.

Продолжает работу павильон «Книги», где помимо читального зала, как и более 60 лет назад, работает книжный магазин.

Насыщенную жизнь Выставки постоянно освещают ведущие СМИ: международные, федеральные, городские, районные. В юбилейный 2019 год, когда ВДНХ отпраздновала 80-летие, было установлено два рекорда: более 8000 журналистов было аккредитовано для работы на ее территории, а количество упоминаний Главной выставки страны в информационном поле составило более 80 000 публикаций.

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