В столице открылось несколько фотовыставок, приуроченных к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Они расположились в парках и на бульварах города.

Диорама «Битва за Москву». Музей Великой Отечественной войны

«К 80-летию битвы за Москву в столице открылось сразу несколько уличных выставок. Посмотреть редкие архивные снимки можно до 20 декабря в парках “Красная Пресня”, “Фили”, в Таганском парке и на Никитском бульваре. Еще одна экспозиция появится на Страстном бульваре, она будет работать с 5 декабря по 10 января», — сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

К примеру, на Никитском бульваре представлены фотографии, на которых запечатлены принятие присяги у стен Кремля и строительство заградительных сооружений, работа на оборонных предприятиях и установка противотанковых ежей. На снимках также можно увидеть проход военной техники и пеших расчетов по Красной площади во время военного парада 7 ноября 1941 года.

Экспозиция в парке «Фили» включает репортажные кадры, сделанные фронтовыми корреспондентами, а в Таганском парке есть уникальные фотографии построения ополченцев в Москве.

«В сражениях за Москву 1941 года наши отцы и деды показали врагу, что советский народ не одолеть. И было важным подготовить такие выставки и рассказать о подвиге москвичей и советских солдат в годы войны», — отметила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.