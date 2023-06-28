В музее-усадьбе «Горки Ленинские» открылась выставка «Пальмы и розы Зинаиды Морозовой»

Это первый проект, призванный расширить тематику музея и рассказать об истории места, через призму личностей, проживавшими здесь до эпохи Владимира Ильича: «Сегодня вновь встречает гостей дом Зинаиды Морозовой. Наша выставка – это первый большой музейный рассказ о Зинаиде Григорьевне», – сказала на открытии директор музея-заповедника Алиса Бирюкова.

Окунуться в усадебную жизнь Зинаиды Морозовой позволит экспозиция выставки, размещенная во флигеле усадьбы. Куратор Софья Багдасарова постаралась через различные произведения и вещи передать вкус и привычки хозяйки усадьбы: «Усадьба Горки – место, которое на протяжении последних десятилетий ассоциировалось с одним из главных мужчин в отечественной истории – с Лениным. Я очень рада, что мне дали возможность вернуть в эту усадьбу немножко женственности, потому что здесь всё очень изящно и красиво. И Зинаида Морозова, последняя предреволюционная владелица усадьбы, очень любила окружать себя прекрасными вещами – пальмами, розами, фарфором, золотом… и на этой выставке мы попытались показать этот ее вкус, а также то, что это был такой волшебный мир, который иногда хочется унести с собою в сердце», – пояснила свою концепцию Софья.

На выставке представлены предметы из собрания музея-заповедника «Горки Ленинские», которые впервые увидит широкая публика – это большие керамические вазы в стиле модерн; тканевое панно в неорусском стиле, предположительно авторства Марии Якунчиковой; два кресла с тканными розами, конца XIX века; подлинная бархатная штора с золотыми пчелами из зимнего сада Зинаиды Григорьевны, а также редкие документы и фотографии. Цветочную тему в экспозиции поддержали полотно «Кувшинки» Елены Поленовой из музея-заповедника В.Д. Поленова, «Оранжерея» кисти Константина Юона из Ярославского художественного музея и «Гиацинты ночью» Михаила Шемякина из Музея русского импрессионизма. Кстати, на выставке впервые можно будет увидеть, собранную в единую сюиту, серию из пяти графических работ Марии Якунчиковой «Смерть и цветы» – четыре из них прибыли из музея-заповедника В.Д. Поленова, одна – из частной коллекции Сергея Подстаницкого.

На инициативу музея «Горки Ленинские» сделать проект, посвященный Зинаиде Морозовой, отозвалось немало культурных институций. Всего в экспозиции представлено 400 экспонатов из музейных и частных собраний.

К выставке в музее подготовили экскурсии, лекции и мастер-классы. Подробная программа мероприятий – на сайте: https://пальмыирозы.рф .

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