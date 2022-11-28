К концу следующего года в Подмосковье будет 17 модельных библиотек

В 2023 году четыре подмосковные библиотеки, победившие в конкурсном отборе на создание модельных библиотек в 2023 году в рамках национального проекта «Культура», получат федеральное финансирование на модернизацию. Это:

Центральная библиотека Ленинского городского округа (10 млн рублей);

Библиотека-филиал № 5 «Библиотека семейного чтения и досуга им. С.Я. Маршака», городской округ Королёв (5 млн рублей);

Щёлковская библиотека № 3, городской округ Щёлково (5 млн рублей);

Специализированная библиотека семейного чтения «Очаг», городской округ Электросталь (5 млн рублей).

В настоящее время в Подмосковье работают 13 модельных библиотек, модернизированных по национальному проекту «Культура». Все они отличаются оригинальными дизайн-проектами.

Модельная библиотека – это настоящий интеллектуальный и образовательный центр, который сочетает в себе красивые дизайн, комфортность пространства и доступ к новейшим информационным технологиям. Здесь есть зоны для творческого развития, для коворкинга, отдыха и детское пространство, интерактивное оборудование, новые издания в книжных фондах, зарядные станции, оборудование для учебы и работы, 3D-принтеры, шлемы или очки виртуальной реальности. Во всех модельных библиотеках можно поиграть в настольные игры, включая современные креативные, или поработать за компьютером. В них работают клубы интеллектуального и творческого общения, журналистики и блоггинга, театральные студии, курсы иностранных языков, кружки робототехники и многое другое.

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