К музыкальному конкурсному проекту «Вся страна» присоединились новые партнеры и члены жюри

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, Министерство культуры Республики Бурятия, мэрия Улан-Удэ, Республиканский центр народного творчества Бурятии, Радио «Орфей», социальная сеть «Одноклассники» и продюсерский центр Insight People стали партнерами Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна», который Российский музыкальный союз (РМС) проводит при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Также к проекту присоединились новые члены жюри: кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Национальной премии «Радиомания», ведущая программы «Фолк-альбом “Радио России”» Людмила Осипова и генеральный директор – художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра, академик Российской академии радио, заслуженный работник культуры РФ Ирина Герасимова.

Напомним, в настоящее время осуществляется прием заявок на конкурс: оформить заявку можно до 31 марта 2023 года на сайте вся-страна-конкурс.рф. К участию приглашаются как солисты, так и вокальные, вокально-инструментальные и инструментальные коллективы любого музыкального направления из восьми федеральных округов РФ, а также из новых регионов страны.

В состав жюри конкурса входят видные деятели культуры: композитор, народный артист РФ Алексей Рыбников; джазовый пианист, народный артист РФ Даниил Крамер; пианист, заслуженный артист РФ Борис Березовский; киноактер и кинорежиссер Артем Михалков; актер, музыкант, режиссер Владимир Панков; продюсер Валерий Дробыш; поэт-песенник Александр Шаганов; певица и композитор Анастасия Ведерникова; гусляр, певица и композитор Ольга Глазова.

Партнерами проекта являются Министерство культуры Пермского края, Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерство культуры Свердловской области, Российский фольклорный союз, Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь», Управление культуры администрации муниципального образования «Черняховский муниципальный округ Калининградской области», Северо-Кавказский государственный институт искусств, Национальный фонд поддержки правообладателей, продюсерская компания «Русское кино», газета «Культура», информационное агентство InterMedia, информационный портал «Культуромания».

Финальный гала-концерт конкурса состоится в Москве 12 июня 2023 года и будет приурочен к празднованию Дня России. Победители получат денежные премии и памятные призы.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.