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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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К юбилею народной артистки РСФСР Наталии Дмитриевны Касаткиной

editor
By editor
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наталья касаткина

7 июня народной артистке РСФСР, лауреату Государственной премии СССР, выдающейся танцовщице, балетмейстеру и режиссеру, художественному руководителю Государственного академического театра классического балета Наталии Дмитриевне Касаткиной исполнилось бы 90 лет. Наталия Дмитриевна скончалась 13 марта 2024 года и не дожила до своего юбилея всего несколько месяцев.

До своих последних дней Наталия Дмитриевна работала в театре, проводила репетиции, руководила коллективом, общалась с прессой. Государственный академический театр классического балета посвящает ей текущий сезон. Последняя работа Наталии Касаткиной — балет «Пушкин. Сны после жизни». Эта постановка — обновленный вариант балета «Пушкин. Размышления о поэте» 1979 года. Премьера балета, а также вечер памяти Наталии Дмитриевны состоятся летом в Большом театре.

наталья касаткина

Наталия Касаткина — выпускница Московского академического хореографического училища, более двадцати лет была ведущей солисткой балетной труппы Большого театра.

наталья касаткина

В 60-е годы Наталия Касаткина и ее супруг Владимир Василёв начали свою карьеру как балетмейстеры. Уже с самых первых постановок на сцене Большого театра они заявили о себе как яркие новаторы, в то же время имеющие в основе своего творчества великие классические традиции. Спектакли «Ванина Ванини» и «Геологи» на музыку Н. Каретникова, «Весна священная» на музыку И. Стравинского обозначили новый этап развития отечественного балета. Постановка балета «Весна священная» была первым обращением в СССР к творчеству Игоря Стравинского.

наталья касаткина

Наталия Касаткина и Владимир Василёв осуществили на сцене Мариинского театра постановки масштабных произведений Андрея Петрова, которые составили трилогию о судьбах России, ее великих государственных деятелей, поэтов. В трилогию вошли опера «Петр Первый», вокально-хореографическая поэма «Пушкин» и опера-феерия «Маяковский начинается».

В 1977 году Наталия Касаткина и Владимир Василёв были приглашены как руководители в Государственный концертный ансамбль «Классический балет», который они в кратчайшие сроки превратили в Государственный академический театр классического балета, один из трех авторских театров в России и единственный авторский — в Москве. В постановках балетмейстеров участвовали выдающиеся мастера балета — Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Михаил Барышников, Юрий Соловьев, Ирина Колпакова, Любовь Гершунова, Анатолий Бердышев, Александр Годунов и др. Театр классического балета воспитал целую плеяду артистов, ставших звездами мирового и российского балета, среди них — Ирек Мухамедов, Владимир Малахов, Станислав Исаев, Галина Шляпина, Ильгиз Галимуллин, Надежда Сайдакова и Екатерина Березина. Эта традиция продолжается: только за последние годы солисты театра стали лауреатами семи международных конкурсов артистов балета.

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