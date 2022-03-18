«КАДЕТСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА»: ЖУРНАЛ ПЕРЕИЗДАН, ВЫСТАВКА ОТКРЫТА

16 марта 2022 года в Музее военной формы (Москва, ул. Большая Никитская, 46/17 с.1) состоялась презентация серии книг «Кадетская перекличка», изданных в рамках литературно-исторического проекта «Кадетское наследие». Это событие стало частью культурной программы масштабного выставочного проекта «Кадетская перекличка» к 290-летию кадетского образования в России, который завершит свою работу в Музее военной формы 3 апреля 2022 года.

В презентации приняли участие руководители и учащиеся кадетских корпусов и суворовского училища города Москвы, представители ветеранских организаций суворовцев, нахимовцев и кадет, органов государственной власти, некоммерческих общественных организаций, музеев и обществ, писатели и историки.

Издатели представили репринтное воспроизведение 80 номеров легендарного журнала «Кадетская перекличка», выпущенное в 21 томе в течение 2020-21 гг. Теперь современному российскому читателю стал доступен весь изданный массив материалов кадетского наследия Русского Зарубежья. По мнению организаторов, их можно и нужно использовать в методической работе тем, кто занимается современным кадетским образованием.

«В процессе работы над изданиями нам посчастливилось не только познакомиться с талантливыми людьми – писателями, художниками, лидерами современного кадетского движения, но и с практически последними русскими зарубежными кадетами, от которых мы получили благословение на реализацию этого проекта и даже успели получить их оценку, — отметил один из инициаторов проекта «Кадетское наследие» переводчик и литератор, полковник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в отставке Евгений Лозовик.

Он пояснил, что местом проведения презентации издания Музей военной формы стал не случайно: «Музей стал не только нашим партнёром, но и «вторым домом» для нас. Благодаря гражданской позиции директора музея, Елены Синициной, получилось создать великолепную выставку, которая получила название «Кадетская перекличка».

И действительно, сейчас в выставочном зале музея представлено более 230 предметов из крупнейших военно-исторических собраний России, частных коллекций, иллюстрирующих разные эпохи истории начального военного образования в России с XVIII по XXI век.

На выставке можно увидеть мундир воспитанника 1-го кадетского корпуса 1850-55 гг., принадлежавший Великому князю Николаю Александровичу (старшему сыну императора Александра II), фуражку и шинель воспитанника 1-го кадетского корпуса, принадлежавшие Наследнику Цесаревичу Алексею Николаевичу, кадетское оружие XIX века, погоны воспитанников русских кадетских корпусов периода Гражданской войны и эмиграции, погоны и знаки отличия воспитанников суворовских и нахимовских училищ СССР с 1943 по 1980-е годы, комплекты формы кадетских корпусов современной России, редкие документы и фотографии, живописные работы мастеров Студии военных художников имени М.Б. Грекова. Выставка открылась осенью 2021 года и завершит свою работу через две недели, 3 апреля 2022 года.

«Создание этой выставки – замечательная история, и то, что сейчас сюда приходят воспитанники кадетских корпусов, учащиеся общеобразовательных школ, узнают историю кадет, «суворовцев», «нахимовцев» – это здорово, потому что без истории нет будущего», — пояснила исполнительный директор Музея военной истории РВИО Елена Синицина.

Перед гостями презентации выступили почётные гости и те, кто имел непосредственное отношение к созданию издательского проекта «Кадетское наследие» — профессор финансовой академии, летописец Минского СВУ и Кадетского братства, член Союза писателей России Николай Кунц, первосуворовец, член Союза писателей России, историк и публицист Владлен Гурковский, член Союза писателей России, председатель Международной ассоциации «Кадетское братство» генерал-лейтенант Владимир Криунёв, бывший директор Фонда содействия кадетским корпусам имени Алексея Йордана, историк-архивист Ольга Барковец, краевед, смотритель музея и усыпальницы князя Олега Романова в Осташёво Марина Запорина и др.

В финале мероприятия перед гостями выступили «кадетские барды» — Андрей Алёшин, Петр Берёзкин, Олег Косульников и Владимир Проскурнин. Они исполнили песни русского воинства и кадетские песни — уже знакомые современным кадетам, малоизвестные и недавно написанные. Танцевальные пары учащихся 1-го Московского кадетского корпуса показали классические бальные танцы XIX – XX веков.

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