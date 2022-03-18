Музей Москвы открывает набор на обучение в Школе экскурсоводов «Москвагид»

Музей Москвы открывает набор на обучение в Школе гидов-экскурсоводов «Москвагид» — программе дополнительного образования и профессиональной переподготовки. Программа «Москвагид» реализуется Музеем Москвы на основании образовательной лицензии Департамента образования города Москвы № 041756 от 26.10.2021. Под руководством известных москвоведов и практикующих экскурсоводов слушатели курса узнают историю и географию Москвы, познакомятся с особенностями проведения экскурсий в музеях и новых столичных районах, а также разработают авторский экскурсионный маршрут и научатся продвигать его в социальных сетях. Чтобы стать студентом курса, нужно заполнить заявку на сайте музея до 24 марта.

Первое городское экскурсионное бюро и первые курсы городских гидов-экскурсоводов открылись в Музее Москвы в 1947 году. Сегодня Городское экскурсионное бюро музея — это сообщество профессионалов, которые каждый год проводят около 2000 экскурсий по 174 авторским маршрутам. «Москвагид» — новый образовательный проект Музея Москвы будет полезен не только москвоведам-любителям, которые хотят систематизировать знания о городе и придумать свою экскурсию, но и опытным экскурсоводам и музейным сотрудникам, которые хотят повысить квалификацию, а также сотрудникам библиотек, культурных центров и выставочных залов, желающих получить дополнительное профессиональное образование.

Программа состоит из 11 модулей — 276 часов теории и практики от историков, археологов, москвоведов и экскурсоводов-практиков. В теоретической части курса москвоведы поделятся методиками составления экскурсионного маршрута и технологической карты, а также подскажут, как работать с разными источниками — картографическими материалами, фотографиями, графикой, научной и художественной литературой и публицистикой, художественным и документальным кино. Большое внимание на лекциях будет уделено истории и географии Москвы и Московского края, московской архитектуре, археологии, городскому хозяйству и топонимике. Практические занятия будут посвящены ораторскому мастерству, технике безопасности на экскурсиях, созданию личного бренда и продвижению в соцсетях, юридическим основам работы экскурсовода и особенностям проведения экскурсии в музейном пространстве. Также практикующие экскурсоводы помогут слушателям выбрать специализацию будущих авторских маршрутов.

Сроки обучения: 28 марта — 12 июля 2022 года.

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