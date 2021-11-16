Николай Диденко выступит с концертом на платформе «Орфей»

19 ноября 2021 года на медиаплатформе Video.orpheus.ru выступит оперный певец, лауреат премии Grammy, приглашённый солист Большого театра Николай Диденко с программой «БАС НА БИС».

Николай Диденко исполнит арии из опер Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина и М.И. Глинки, а также самые популярные произведения из репертуара Ф.М. Шаляпина. Вместе с прославленным певцом на сцену концертного зала «Оркестрион», откуда будет вестись прямая трансляция программы, выйдут Академический хор русской песни и Оркестр народных инструментов под управлением Николая Азарова.

«БАС НА БИС» – один из 14 концертов, вошедших в юбилейный цикл радио «Орфей» «Классика без купюр». До конца декабря каждую пятницу зрителей медиаплатформы «Орфей» ждут удивительные концерты в формате радиопрограмм. Причем у зрителей есть выбор: можно смотреть их онлайн, не выходя из дома, а можно – при наличии QR-кода – стать непосредственным участником видеосъёмки в КЗ «Оркестрион».

Начало в 20.00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.