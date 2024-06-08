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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Как классические медиа выстраивают эффективное взаимодействие с digital

editor
By editor
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дмитрий медников

6 июня 2024 года на стенде издательского дома «Аргументы и факты» на площадке Петербургского международного экономического форума состоялся паблик-ток о трендах развития медиасферы в перспективе до 2030 года. «Русскую Медиагруппу» на площадке представил управляющий директор Дмитрий Медников.

Рост социального контента, поддержка государства, ставка на просветительские проекты – тренды этого года. Своим видением того, какие стратегии монетизации контента будут успешными для СМИ в ближайшие 5-10 лет, насколько меняется медиаландшафт и чем и как удерживать аудиторию, сохраняя ее лояльность, обсудили авторитетные эксперты в рамках проекта «АиФ» PRO-тренды.

Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников отметил, медиа-рынок развивается стремительнее, чем ожидалось. «Рынки растут. Классическая реклама растёт хорошо. Инвентаря не хватает. Существующие цифровые возможности развиваются и дают сотни процентов прироста, появляются новые форматы, новые технологии для визуального контента, для аудио-контента, стримингов. Прирастает, как ни странно, международная аудитория, причем больше, чем до санкций. Искусственный интеллект оказался не травмоопасен, цифра перестала конфликтовать с оффлайном», — оценил эксперт текущую ситуацию.

Отвечая на вопрос, умирают ли традиционные СМИ и наносят ли им ущерб цифровые медиа, Медников выразил мнение, что «никто никого не убивает, цифра прекрасно дружит с традиционными СМИ, традиционные медиа проникают в цифру». «Приходит новое поколение журналистов, приходят новые менеджеры. Они прекрасно работают во всех средах, выстраивают взаимодействие с большими данными, создают совершенно новые системы таргетинга, ретаргетинга, общения с e-commerce. Мы попали в будущее, о котором очень долго читали. Для медиа наступила та самая конвергенция, которая превратила медиа в своего рода эмитент валюты. Сейчас это взаимодействие, маркетинг стал иногда более востребованным товаром, чем сам товар», — убежден он. – И именно от нас зависит, как вся индустрия на эту новую реальность ответит. Рост дает колоссальные возможности и вывести медиаиндустрию на совершенно иной уровень».

В дискуссии также приняли участие исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, генеральный директор группы компаний «МЕДИА1» Мария Комарова, генеральный директор «ГПМ Радио» Вадим Терещук, владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор, директор филиала МТРК «Мир» в Санкт-Петербурге Ольга Мартисова

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