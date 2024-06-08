На ПМЭФ обсудили тренды креативной индустрии

Участники дискуссии «Глобальный VS локальный: как продвигать креативный продукт, основанный на собственной идентичности» обсудили, в чем особенности локального российского креативного продукта, с чем были связаны сложности в его продвижении до недавнего времени, и какие перспективы открывает сегодняшняя реальность.

Длительное время перед представителями российских креативных индустрий стояли по большей части информационные задачи. Однако в настоящее время государство инвестирует огромные средства в их развитие, и фокус меняется. Сегодня рынок выходит на новый уровень развития.

Как отметила президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова, креативная экономика – самая быстрорастущая экономика в мире, что, безусловно, открывает перед индустрией огромные перспективы. И перед креативным сообществом стоит задача наметить новый вектор развития, а также сфокусироваться на самобытности и уникальности российского продукта.

Важной частью существования креативных индустрий в России является самобытное, локальное и камерное искусство. В рамках ПМЭФ спикеры обсудили, насколько оно может быть востребовано, и что нужно делать, чтобы экономически развивать креативную индустрию, но при этом сохранять культурный код.

Главной целью для российских креативных индустрий спикеры назвали необходимость перестать стесняться своей идентичности, создавать и продвигать локальные бренды, не оглядываясь на Запад.

«Нужно, чтобы мы перестали стесняться думать, что где-то далеко делают лучше, чем мы, а все наше – нафталин, припорошенный пылью. Нужно, чтобы наши мастера чувствовали себя уверенно и могли производить самобытный креативный продукт. Нельзя замыкаться внутри своего региона, надо распространять свое творчество», – подчеркнул Денис Симачев, создатель и владелец бренда Denis Simachеv.

Как отметил спикер, в свое время ему предлагали выбирать между итальянским и французским стилем, однако, он начал творить в русском стиле и смог получить признание в Европе.

Огромное значение в развитии уникального российского креативного продукта играет образовательная среда. Как подчеркнула Наталья Третьяк, генеральный директор группы компаний «Просвещение», сегодня создаются все условия для раскрытия потенциала школьников, которые позволяют выращивать абсолютно новое поколение. «Понятие идентичности существует. И на него есть спрос. Мы это видим, исходя из тех проектов и конкурентов, которые существуют», – подытожила спикер.

Всевозрастающий интерес к русскому и самобытному отметила и певица Пелагея, также принимавшая участие в дискуссии.

«В последнее время люди перестали относиться к фольклорной музыке, как к нафталину. Что касается конкурентоспособности, у нас полные залы, и это – разная публика. За последние годы она помолодела практически вдвое».

Певица также поделилась своим видением развития этого музыкального жанра в России: «Нужно делать фестивали для молодых дерзких ребят, и на стыке, на эклектике будет рождаться новый жанр».

Как известно, музыкальная индустрия – это действительно та отрасль, где долгое время со стороны России шло равнение на Запад. И спрос на иностранный музыкальный продукт был выше, чем на отечественный. Однако сегодня игроки рынка, наконец, видят своей задачей перестать сравнивать себя с западными рынками и делать что-то свое.

«У нас есть флагманская станция «Русское Радио», есть танцевальные станции, есть рок, есть лаундж, приятная музыка. И долгое время соотношение заграничной и русской музыки на этих станциях (исключая «Русское Радио») было 85 % к 15 %, – рассказала генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская. – И в последние несколько лет мы получаем от аудитории запрос увеличить долю русскоязычного контента. И, естественно, мы удовлетворяем это пожелание».

Итог дискуссии подвела шеф-редактор «Коммерсант-ФМ» Дарья Корнеева. «Не примыкать ни к кому – это кейс построения идентичности, – отметила она. – Наша идентичность про будущее, про то, какими мы будем завтра. И нужно сделать так, чтобы наши креативные индустрии не боялись быть самими собой».