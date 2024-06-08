На ПМЭФ обсудили связующую силу искусства

7 июня на площадке Петербургского международного экономического форума прошла дискуссия «Искусство без границ: развитие культурной дипломатии». Спикеры обсудили роль культуры в построении международных отношений, а также вектор развития России в данном контексте.

Во все времена культура и искусство были одной из ключевых основ, на которых строились взаимоотношения между людьми и между странами. И сегодня, несмотря на изменения, происходящие в политических и социальных мировых процессах, ничего не изменилось.

Для России, с ее богатой культурой и историей, очень важно расставить новые акценты в международной политике. Вопрос: какие именно и какими инструментами необходимо воспользоваться для продвижения самобытности и идентичности в современном мире?

Дискуссию открыл президент Республики Сербской Милорад Додик. Он подчеркнул, что мир сегодня уже не тот, каким он был 10 лет назад. Он становится мультикультурным, и в этом контексте важно, понимая происходящие процессы, поддерживать контакты между странами на новом уровне.

«Культурный суверенитет – это основа, – отметил генеральный директор музея «Государственный Эрмитаж» Михаил Пиотровский. – Но он не исчезнет только тогда, когда он часть мировой культуры. Когда культура только твоя, ты сам ее можешь уничтожить. В истории много таких примеров. Поэтому, эти две вещи надо сопоставлять».

Для России вопрос взаимодействия на ниве культуры сегодня наиболее многоплановый. С одной стороны, происходят попытки отменить русскую культуру, с другой, интерес к ней в других странах только нарастает.

«Мне не очень нравится термин «культурная дипломатия», – выступил в рамках дискуссии специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, – Потому что получается, что если есть культурная дипломатия, значит, есть и некультурная. Я бы сказал, что это дипломатия культуры, и вопрос, какой вклад культура вносит во взаимопонимание народов. У нас нет недружественных народов, поэтому, когда мы говорим о сотрудничестве, мы понимаем, что культура – это отношения между народами, а не между политическими элитами. Элиты могут жить по-разному, а народы все равно испытывают тяготение друг к другу».

Вслед за Михаилом Швыдким выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации Родриго де Лима Баэна Соарес. Он также отметил, что культура возникает из потребности понять другой народ. Как живут люди других стран, что их смешит, от чего они плачут, что движет их вперед.

Спикер отметил необходимость взаимодействия на ниве искусства, создания общих международных продуктов. В качестве примера он привел возможность съемки российско-бразильского фильма.

В создании международного контента, в первую очередь, в сфере кино, существует важный нюанс. Отечественные фильмы не пользуются популярностью за рубежом, а в России не часто имеют спрос иностранные – неголливудские картины – из-за того, что их актеры не узнаваемы аудиторией. Генеральный директор «Газпром Медиа Холдинга» Александр Жаров предлагает такую проблему решать планомерной работой по повышению популярности звезд из других стран в России путем привлечения СМИ и блогеров.

О высоком интересе со стороны людей за рубежом к русской культуре говорили и другие представители приглашенных на ПМЭФ стран, в том числе директор Центра искусств «Prugio Art Hall» в Сеуле Виктор Ким и режиссер-постановщик, художественный руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай.

«Культура – это язык любви и мира, – подчеркнул Ханс-Йоахим Фрай. – Меня огорчает, когда мой родной язык, немецкий, перестает быть языком мира, когда Германия посылает танки, чтобы вести войну. В то же время Россия – богатейшая страна, она богата культурой, это огромные традиции, православие, великая музыка, сотрудничество с разными культурными организациями. И мне хочется, чтобы этот дух продолжал существовать».

Как отметил модератор дискуссии, директор Национального драматического театра России (Александринский театр) Сергей Емельянов, огромную роль в популяризации культуры внутри и вне страны играют медиа, которые способны расширять гуманитарные горизонты.

«Современные цифровые среды предполагают очень большие возможности дистрибуции российского контента в мире, – рассказал о роли медиа в процессе международной культурной интеграции управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. – С одной стороны, это дружба, с другой – бизнес. Если твой контент востребован в мире, это способствует дружеским и партнерским отношениям. Но бизнес на основе короткой совместной выгоды можно построить вокруг всего, а сложные долгосрочные партнерские отношения выстраиваются именно на языке культуры и медийной коммуникации. Сегодня Россия способна импортозаместить ушедшие бренды и может выстраивать систему международной коммуникации. И это то, чем российские медиа будут заниматься в ближайшее время».

Завершила дискуссию руководитель практики стратегического и операционного консалтинга Kept Елена Лазько, которая отметила, что для развития дипломатии культуры необходимо искать крупные, амбициозные проекты, привлекать целевую аудиторию и самих творцов, а также активно продвигать кейсы в цифровом пространстве.