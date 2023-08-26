Как МГУ развивает собственную космическую программу

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова на протяжении многих лет последовательно развивает масштабную космическую программу, которая позволяет сочетать научные исследования и подготовку высококвалифицированных кадров для отечественной космонавтики. О подробностях космической программы вуза в рамках нового образовательного видеопроекта «МАГнит: все о науке и технологиях» рассказывает заместитель директора по научной работе Института ядерной физики МГУ Владислав Оседло. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ведет цикл передач Александр Мажуга, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, доктор химических наук, профессор РАН.

По словам Владислава Оседло, началом собственной космической программы МГУ можно считать 2005 год, когда был запущен первый спутник университета «Татьяна-1». До этого подобные проекты российских вузов обычно реализовывались в рамках государственной космической программы. Запуск «Татьяны-1» стал новым этапом развития - теперь у МГУ появились собственные цели в освоении космоса.

С тех пор университет отправил в космическое пространство уже около 20 аппаратов самого разного класса. Это как крупные 300-килограммовые спутники вроде «Ломоносов», так и компактные 1-килограммовые кубсаты.

Одним из важнейших научных проектов стал «Ломоносов» - на нем было установлено 11 различных приборов от многих подразделений МГУ. В создании этого междисциплинарного комплекса принимали участие физики, астрономы, биологи, математики.

В рамках своих исследований космоса университет активно использует запуски малых спутников в образовательных целях. Например, первые кубсаты МГУ были разработаны вместе со школьниками на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи. Это послужило стартом для масштабной программы по обучению студентов и школьников созданию собственных мини-спутников.

Сегодня благодаря программам «Универсат» для вузов и «СпейсП» для школ появилась уникальная возможность - студенты и школьники могут совершенно бесплатно запустить созданный ими аппарат в космос. Как подчеркнул Владислав Оседло, малые спутники формата кубсат позволяют воплотить эту мечту с минимальными затратами. От идеи до реального запуска может пройти менее года!

Задачи, которые решают университетские спутники, очень разнообразны. В частности, в Институте ядерной физики МГУ с их помощью изучается космическая радиация, проводится мониторинг космической погоды. Данные с орбит дополняют информацию в области гелиофизики и геофизики, поступающую в рамках федеральной космической программы.

Для управления своей растущей группировкой спутников университет запустил современный Центр управления полетами. Там в режиме реального времени отслеживается местоположение аппаратов МГУ, ведется прием данных с научных инструментов. Для непрерывного наблюдения планируется развернуть сеть наземных станций на всей территории России - от Калининграда до Владивостока.Это позволит оперативно собирать данные при каждом пролете аппаратов над станциями приема.

В МГУ недавно открылся факультет космических исследований. По словам Владислава Оседло, это междисциплинарное подразделение активно развивается и тесно сотрудничает с Институтом ядерной физики. Основу факультета составляют преподаватели и ученые факультета ВМК - математики и кибернетики. Они помогают коллегам-физикам в создании оптимальных орбит и траекторий, расчетах баллистики спутников.

Также университет активно сотрудничает с рядом компаний и госструктур в сфере спутникостроения. К примеру, первые мини-спутники формата кубсат были созданы совместно со стартапом «Спутникс» и школьниками образовательного центра «Сириус» в Сочи. А запуски аппаратов МГУ осуществляются в рамках программ «Универсат» и «СпейсП» при поддержке Роскосмоса.

Владислав Оседло рассказал, что процесс запуска спутников с космодрома Восточный всегда проходит при непосредственном участии ученых МГУ. Они входят в состав госкомиссии, которая контролирует предстартовую подготовку и сам пуск ракеты-носителя. Это очень ответственный момент, сопровождающийся волнением и переживаниями за свои разработки.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.