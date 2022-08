Как Microsoft создает крупнейшую игровую империю

Решение Microsoft приобрести Activision Blizzard стало одним из самых важных событий в мире игр за последнее время, хотя и привлекло внимание Федеральной торговой комиссии США, которая следит за соблюдением антимонопольного законодательства.

Ожидается, что сделка будет завершена к концу четвертого квартала 2023 года.

Microsoft в игровой индустрии до Activision Blizzard

Хотя студия Xbox Game Studios Publishing появилась только в 2000 году, Microsoft издает игры еще с 1970-х годов, в том числе классические приложения для ПК, такие как «Косынка» и «Сапер». В нулевые компания Microsoft создала несколько собственных проектов для производства своей основной игровой серии.

В 2001 году Microsoft основала Turn 10 Studios для разработки Forza Motorsport, а в 2007 году — студию 343 Industries, подарившую нам Halo Infinite. После приобретения франшизы Gears of War от Epic Games в 2010 году компания Microsoft запустила студию Coalition.

В 2018 году для работы над игрой Perfect Dark в Санта-Монике была основана игровая студия The Initiative, а в 2019 году для управления брендом Age of Empires — студия World’s Edge.

В 2002 году Microsoft совершила свое первое крупное приобретение в виде британской компании Rare. В период с конца 1990-х по начало 2000-х Rare выпускала наиболее популярные игры в жанре платформер: сначала студия создала Battletoads в 1991 году, а затем разработала серию Donkey Kong Country, Conker’s Bad Fur Day, Banjo-Kazooie и Donkey Kong 64.

Первым эксклюзивом Rare для Xbox стал экшн Grabbed by the Ghoulies, однако отзывы на него были смешанными. Их следующий проект Viva Piata был встречен публикой с большим энтузиазмом. После этого студия Rare создала еще много проектов специально для игрового сенсора Kinect от Xbox и в данный момент занимается разработкой кооперативной многопользовательской игры о пиратах Sea of Thieves.

В 2019 году Rare объявила, что работает над созданием новой приключенческой игры Everwild.

Сравнение игровой империи Microsoft и других сфер развлечений

По данным Statista, к 2023 году индустрия азартных игр с тысячами онлайн-казино, провайдеров ПО и других компаний будет стоить более $92,9 миллиарда. Сейчас рынок оценивается почти в $59 миллиардов и продолжает расти.

Прогнозируется, что мировая видео- и киноиндустрия вырастет со среднегодовым темпом роста в 11,8% — с $244,43 миллиарда в 2021 году до $273,35 миллиарда в 2022 году. При среднегодовом темпе роста в 10,6% рынок достигнет стоимости в $409,02 миллиарда к 2026.

Согласно данным Newzoo, в 2021 году игровая индустрия выросла на 1,4% и достигла рекордной выручки в $180,3 миллиарда.

Благодаря предстоящей покупке Activision Blizzard компания Microsoft станет третьим издателем видеоигр в мире по объему прибыли. Ей принадлежат одни из самых популярных брендов в этой сфере, включая Minecraft, The Elder Scrolls, Call of Duty и World of Warcraft.

Microsoft значительно расширилась с начала 2000-х годов, увеличив штат своих разработчиков, и сейчас находится на пути к тому, чтобы стать лидером игровой индустрии на долгие годы.

Сделки Xbox

В 2014 году Microsoft совершила свою самое крупную на тот момент сделку, купив студию Mojang за $2,5 миллиарда, — так в Xbox появилась популярная песочница Minecraft.

Для Xbox также стал знаменательным 2018 год, когда компания приобрела шесть студий:

Compulsion Games — создатель We Happy Few, в настоящее время работает над новой нарративной игрой от третьего лица.

Ninja Theory — создатель популярной франшизы Hellblade.

inXile Entertainment — создатель Wasteland 3, специализирующийся на ролевых играх.

Obsidian Entertainment — создатель The Outer Worlds и грядущей ролевой игры Avowed от первого лица.

Playground Games — создатель серии Forza Horizon.

Undead Labs — создатель State of Decay.

В 2019 году компания приобрела Double Fine Productions, создателя Psychonauts 2.

Приобретение Bethesda

В 2021 году Microsoft купила ZeniMax Media/Bethesda Softworks — если раньше компания приобретала отдельные фирмы, то в этот раз выбрала одного крупного издателя и сразу все его студии. В результате сделки на $7,5 миллиардов Microsoft приобрела следующих разработчиков:

Arkane Studios и Alpha Dog Games (оба расположены во Франции) — создатели Dishonored и Deathloop.

Bethesda Game Studios — создатель франшизы Wolfenstein, а также Starfield, Fallout и The Elder Scrolls.

Id Software — создатель Doom и Quake.

Tango Gameworks — создатель хоррор-франшизы The Evil Within, а также Ghostwire: Tokyo.

Roundhouse Studios, ранее известная как Human Head Studios, — создатель Prey.

ZeniMax Online Studios — создатель The Elder Scrolls Online.

После приобретения Activision Blizzard

Если Microsoft сможет купить Activision Blizzard, то прибавит в свою коллекцию еще 9 студий, увеличив общее количество дочерних компаний-разработчиков до 32.

В число основных участников сделки входят Treyarch Games и Infinity Ward, создатели Call of Duty, а также Blizzard Entertainment, создатель Overwatch, Diablo и World of Warcraft.

Более того, благодаря предыдущим сделкам Activision компания Microsoft будет контролировать игры, которые ранее были эксклюзивами для PlayStation, такие как Spyro the Dragon, Crash Bandicoot и франшиза Tony Hawk.

Microsoft также получит небольших разработчиков, ответственных за совместное создание и поддержку крупных проектов Activision Blizzard, а именно Beenox, Toys for Bob, High Moon Studios, Sledgehammer Games и Raven Software.

А за счет покупки компании King, создателя Candy Crush, Microsoft добавит к себе популярную игру в секторе мобильных игр.

Приобретение Activision Blizzard компанией Microsoft откроет новые перспективы, расширив библиотеку игр для Xbox Game Pass, и перечисленные здесь игры — далеко не весь список того, что получит компания.

При этом сделка проходит на фоне важных новостей: Activision Blizzard обвиняют в домогательствах и дискриминации на рабочем месте, и параллельно с этим ее сотрудники объединяются в профсоюзы. Это вносит в сделку свои коррективы. И хотя мы не можем предсказать будущее, очевидно, что Microsoft сейчас как никогда близка к доминированию в игровом секторе.

