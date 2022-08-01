Как преобразилась ВДНХ за последние восемь лет

С 2014 года на территории выставки отреставрировали 26 объектов культурного наследия, открыли 23 музейно-выставочных пространства, организовали десятки фестивалей и праздников.

В первый день августа Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) исполняется 83 года. За это время она пережила многое: торжественные открытия, войну, несколько реконструкций и рыночные отношения 1990-х. Восемь лет назад Москва начала программу ее возрождения.

Сегодня ВДНХ — один из самых крупных музеев архитектуры под открытым небом, объединяющий на своей территории 49 объектов культурного наследия. Каждый год здесь открывают интерактивные экспозиции, современные общественные пространства, образовательные и культурные центры.

История в архитектуре

Курс на обновление ВДНХ столичные власти взяли весной 2014 года — тогда на выставке развернулись масштабные работы по реставрации, реконструкции и капитальному ремонту павильонов и строений, а также комплексному благоустройству территории. Основной концепцией стало возвращение ВДНХ к облику 1954 года, когда появились главные символы выставки. За восемь лет специалисты восстановили 26 объектов культурного наследия, среди которых знаменитые павильоны, аллеи, цветники и фонтаны.

Пройдя через отреставрированную арку главного входа, гости ВДНХ попадают на аллею с 14 фонтанами. После полувековой службы инженерные системы фонтанов находились в аварийном состоянии, и в 2018 году их полностью восстановили. Отсюда открывается вид на Центральный павильон со шпилем и золотой звездой, работы над которым начались в то же время.

Продолжая прогулку по аллеям, гости ВДНХ встретят еще десятки кропотливо отреставрированных зданий, фонтанов, ландшафтных объектов. Например, колоритный павильон № 14 «Вычислительная техника и информатика» (бывший павильон «Азербайджанская ССР»; здесь находится экспозиция Азербайджанской Республики) с восточными мотивами, монументальный фонтан «Золотой колос», открывшийся после реставрации, или восстановленные северный и южный розарии.

Обогнув монументальное здание павильона «Центральный», можно попасть к легендарному фонтану «Дружба народов», для восстановления которого мастерам потребовалось около пяти килограммов сусального золота. Его окружают отреставрированные павильоны № 71 «Атомная энергия» (бывший павильон «РСФСР») — сегодня здесь расположен Дворец государственных услуг, № 5 «Физика» (бывший «Латвийская ССР») — здесь находится Музей городского хозяйства Москвы, № 11 «Металлургия» (бывший «Казахская ССР») — тут после реставрации открыта экспозиция Республики Казахстан, павильон № 58 «Земледелие»(бывший «Украинская ССР») — здесь находится центр славянской письменности «Слово» и павильон № 34 «Космос», где располагается центр «Космонавтика и авиация».

Реставраторы проделали огромную работу. Были демонтированы все конструкции, которые не относились к историческим: фальшфасады, перегородки, пристройки, — так открылся первоначальный облик сооружений. В процессе их реставрации случилось и немало открытий. В павильоне № 1 «Центральный» за фанерой обнаружился горельеф скульптора Евгения Вучетича, в других павильонах сохранились скрытые росписи, панно, мозаики, элементы лепного декора и редкие кинопленки 1950–1980-х годов. А в ландшафтном парке историки установили авторство декоративной башни-колонны — ее создал выдающийся мастер русского авангарда Эль Лисицкий.

От космических просторов до Москвы в миниатюре

Однако ВДНХ хранит историю не только на фасадах и в интерьерах своих зданий. Сегодня это еще и один из главных музейных кластеров столицы. В исторических павильонах открываются экспозиции на самые разные темы — их уже 23. Они рассказывают об истории страны и покорения космоса, о строительстве Москвы и работе ее городских служб, об искусстве и науке.

Музейный город ВДНХ создают с 2017 года. Одним из первых начал принимать посетителей исторический парк «Россия — моя история» в павильоне № 57 на площади Промышленности. Его главная особенность — интерактивные выставки, которые рассказывают о становлении и развитии российского государства со времен Рюриковичей до наших дней.

Музей кино, расположенный в павильоне № 36, недалеко от фонтана «Золотой колос», скоро отметит первый юбилей — пять лет на ВДНХ. Он знакомит москвичей с кино- и фототехникой, фотографиями, костюмами, афишами, эскизами к фильмам, а также личными вещами деятелей кинематографа. В музее проводят лекции по истории и теории киноискусства и показывают редкие фильмы с цифровых и аналоговых носителей.

Одна из самых масштабных музейных площадок — центр «Космонавтика и авиация» в павильоне № 34 «Космос». Здесь представлено более 400 образцов летательной и космической техники, в том числе полноразмерный макет орбитальной станции «Мир». Сегодня это крупнейший в стране музейный комплекс, посвященный истории освоения космоса. Рядом с ним находится макет орбитального корабля-ракетоплана «Буран», в котором каждый может почувствовать себя пилотом космического челнока.

Недавно модернизированный павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее покажет посетителям столицу в миниатюре. В павильоне № 5 работает Музей городского хозяйства столицы с интерактивными инсталляциями, в павильоне № 26 «Транспорт СССР» находится Музей транспорта Москвы, где можно увидеть «Москвич» с деревянным корпусом.

Объединить более двух десятков разноформатных музеев помогает культурно-просветительский проект «Знание. ВДНХ». В его рамках в павильоне «Рабочий и колхозница» и на других площадках выставки проходят лекции, концерты, встречи с экспертами, кинопоказы, спектакли и мастер-классы. Программа растет от сезона к сезону: увеличивается количество событий и участников, добавляются новые форматы, темы и направления.

Мичуринские яблони, экотропа и пруды

Одно из главных достоинств ВДНХ — уникальные природно-ландшафтные объекты: цветочные аллеи, рощи и парки. Их восстановлению специалисты уделили не меньше внимания, чем историческим павильонам и скульптурам.

В числе первых — в 2016–2017 годах — были благоустроены цветочные партеры Центральной аллеи. Уникальную систему цветников площадью около 60 тысяч квадратных метров отреставрировали по чертежам 1950-х годов. Здесь растут конусовидные туи, белые канны, кизильник, цинерария приморская и алиссум. Весной и летом для гостей выставки расцветают миллионы тюльпанов и роз.

Мичуринский сад, расположенный за павильоном «Космос», тоже преобразился. В 2017–2018 годах здесь проложили пешеходные дорожки из натурального камня, посадили лиственницы и обновили освещение, восстановили памятник биологу и селекционеру Ивану Мичурину с постаментом. В саду высадили более 2,2 тысячи растений, включая яблони 13 сортов, выведенных ученым.

В 2018 году огромная парковая территория объединила зеленые зоны выставки, парка «Останкино» и Ботанического сада. На ВДНХ есть пять тематических зон, которые символизируют переход от дикой природы к цивилизации. Зоны «Природа ботаническая», «Природа развлечений», «Природа дикая», «Природа наук и искусств» и «Природа культивируемая» связывает большая прогулочная аллея протяженностью 5,6 километра. Ландшафтный парк создали по проекту французского архитектора Мишеля Пена. Кроме прочего, тут можно увидеть редкие виды растений различных природных зон, прогуляться по зеленому лабиринту и воздушной экотропе.

В том же 2018 году осушили, очистили и заново заполнили водой каскад прудов, сооруженный на речке Каменке еще в 1803 году. Так на ВДНХ появились пляж, понтон, экспозиция экосистем и множество других ландшафтных аттракционов.

Чтобы гостям было легче найти на эти и многие другие достопримечательности, ВДНХ разрабатывает тематические прогулочные маршруты. Одни посвящены архитектуре, другие знакомят с отдаленными уголками парка, третьи будут полезны семьям с детьми.

Отдых на любой вкус

Интересные развлечения на огромном пространстве ВДНХ могут найти гости самых разных возрастов и увлечений. Семьям с детьми понравится в центре «Союзмультпарк». Его 18 мультимедийных аттракционов заработали в прошлом году в павильоне № 7 «Семена». С помощью 3D-анимации и технологий виртуальной реальности дети и их родители могут по-новому взглянуть на известные сюжеты отечественных мультфильмов.

Фанатам современных технологий стоит увидеть достижения робототехники на «Робостанции», расположенной в павильоне № 2 «Народное образование» (бывший «Северный Кавказ»). Там можно встретить робота-предсказателя, увидеть первую в мире роборыбу, погладить робота-собаку и научиться самим конструировать роботов.

С 2015 года на ВДНХ работает один из крупнейших океанариумов Европы «Москвариум» — в нем живут более 12 тысяч водных обитателей. Продолжить знакомство с флорой и фауной на суше можно на «Городской ферме» — ее гостей знакомят с сельской жизнью и более чем сотней видов животных. Любителей лошадей ждут в Центре национальных конных традиций. Тех, кто интересуется природой, — в галерее «Лес». А в Театре сказок каждый может стать персонажем волшебной истории.

На площадках выставки ежегодно с размахом отмечают праздники и памятные даты. В зеленом театре, Доме культуры и павильоне «Рабочий и колхозница» регулярно проходят концерты и спектакли, творческие вечера артистов и поэтов, комедийные шоу, театральные и оперные постановки, музыкальные фестивали.

Есть чем заняться на ВДНХ и поклонникам спорта. Летом проходят тренировки по фрисби, кроссминтону, лякроссу, футболу, волейболу и шахматам. На свежем воздухе устраивают занятия по йоге, цигуну и пробежки по парковым территориям. В многочисленных пунктах проката можно взять велосипеды, ролики, самокаты, веломобили и скейтборды. А зимой на ВДНХ открывают самый большой московский каток.

Чтобы на все эти развлечения хватило сил, для гостей работает больше 180 ресторанов, кафе и других объектов общественного питания. Некоторые расположены в исторических павильонах, другие — в новых зданиях, вписанных в пространство выставки. Этой весной здесь открыли главный гастрономический комплекс «Рестомаркет».

Для выставок и деловых мероприятий

Помимо прочего, ВДНХ остается одной из главных площадок Москвы для деловых мероприятий в масштабах всей страны, а также международных выставок. ВДНХ входит в число 50 лучших конгрессных центров мира. Ежегодно проводятся конгрессы, конференции, выставки, мероприятия различных форматов. Из ближайших — российский туристический форум «Путешествуй!» (4–7 августа), фестиваль цветов и экопродуктов Green City (25–28 августа) и выставка «Текстильлегпром» (6–9 сентября).

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