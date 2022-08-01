ОМСК: POLINA ZAREMBA ART GALLERY объявила о начале своей работы

POLINA ZAREMBA ART GALLERY основана летом в 2022 г. в городе Омске. Директор и владелица галереи – художник Полина Заремба.

В задачи галереи «POLINA ZAREMBA ART GALLERY» входит поддержка художников и развитие российской художественной сцены.

Галерея проводит последовательную работу по продвижению российского абстрактного и современного искусства на внутреннем и международном рынке.

– Для меня абстракция — это хождение по цветным снам, как по книге «Искусство сновидения» Карласа Кастанеда, я могу оказаться где угодно, прожить чужую жизнь, почувствовать цвет, не писать синий забор, синее небо, синее дерево, а саму суть туарегского синего, его энергетику.

Абстракция — это своеобразное освобождение от случайностей, обмен энергией с телами, землей. Живопись должна быть настоящей, такой, что несет остроту восприятия, мимолетный исчезающий образ, чего-то тревожно недосягаемого, живого, – говорит Полина.

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