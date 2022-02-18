Как выбрать модульную картину к интерьеру

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В оформлении стен интерьера чаще всего используют картины. Этот декор не только заполняет и украшает помещение, а также подчеркивает характер хозяина и стиль комнаты. Многие предпочитают оригинально передавать сюжет изображения, поэтому приобретают модульные картины для интерьера на заказ в интернете. Данная статья поможет правильно подобрать модульные картины и удачно повесить их в своей комнате.

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Разновидности и преимущества модульных картин

Модульные полотна стоит выбирать благодаря следующим достоинствам:

  • Оригинальность. Стильные картины из нескольких частей выглядят уникальнее, нежели более привычные одиночные варианты. При этом несмотря на деление, композиция смотрится целостно.
  • Расположение. Модульные полотна можно повесить ровно и на одном уровне, а можно поэкспериментировать с размещением. Если комплект состоит из модулей разных размеров и форм, то лучше расположить их как на фото в магазине, иначе неудачная расстановка может испортить композицию.
  • Заполненность интерьера. Вместо обычных больших полотен используют картины из большого количества модулей. Такой вариант заполняет пустое пространство на стене, а также добавляет оригинальности в интерьер спальни, кухни и других комнат.

модульные картины на заказ

Модульные композиции различаются по количеству частей — оно влияет на стоимость картины. В зависимости от деления картина может иметь следующее название:

  • диптих (две части);
  • триптих (три части);
  • квадриптих (четыре части);
  • полиптих (пять и более частей).

Также существует еще одна классификация — по формам полотен. Повесив горизонтальные модульные картины в спальню над кроватью, можно визуально расширить комнату. Вертикальные формы полезны для помещений с низкими потолками, так как они зрительно увеличивают комнату в высоту.

модульные картины на заказ

Правильное размещение картины на стене

Как определиться с размером картины? Его нужно подбирать исходя из размера мебели, в соотношении с которой будет располагаться полотно. Лучше придерживаться симметрии — например, модульные картины в интерьере гостиной повесить над центром дивана. Не стоит размещать композиции с большими размерами сегментов в узкой комнате, и наоборот — маленькие картины на обширной пустой стене.

модульные картины на заказ

модульные картины на заказ

Также стоит обратить внимание на расстояние между частями картины. С большими отступами значительно сложнее рассмотреть изображение, поэтому подойдет расстояние в несколько сантиметров.

Дизайны картин по фен-шуй

Картины воздействуют не только на интерьер, но и на ощущения домочадцев. Следующие сюжеты отдают негативной энергией, поэтому их не стоит размещать в доме:

  • стихийные бедствия — извержения вулканов, штормы и так далее;
  • изображения скелетов или черепов;
  • портреты умерших родственников;
  • мертвые растения, увядшие цветы;
  • объекты в одном или нечетном количестве;
  • абстрактные дизайны.

модульные картины на заказ

Прихожая

На входе квартира должна наполняться положительной энергией. В прихожей вешают картины со спокойными пейзажами или цветами. Популярный вариант — изображение денежного дерева.

модульные картины на заказ

Спальня

Модульные картины в интерьере спальни влияют на взаимоотношения возлюбленных. Поэтому многие задаются вопросом — какие картины можно вешать в спальне по фен шуй.

Откажитесь от бурных водопадов, болот и рек, лучше разместить полотна с пионами или орхидеями. Можно повесить 3д картины в спальню и сделать комнату уникальнее.

модульные картины на заказ

Кухня

В интерьере кухни нет особых ограничений, главное — исключить плохую энергетику. Разместите картины с цветами или натюрмортами, для расслабленной обстановки подойдут вечерние городские пейзажи.

модульные картины на заказ

Гостиная

Композиции со спокойной природой создадут умиротворенную атмосферу в гостиной. Изображения цветущих растений или двигающихся животных отражают целеустремленность.

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Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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