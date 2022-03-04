Ульяна Karakoz выпустила новую песню «Я прошу»

4 марта 2022 года Ульяны Karakoz представила новую песню «Я прошу…».
Саунд-продюсером трека выступил широко известный в музыкальных кругах Тарас Ващишин, а гитарную партию записал Александр Горячих.
«В основном, все свои песни я пишу сама, «Я прошу…», скорее, исключение из правил. Слова в этом романсе, написаны священником Виктором Явичем, настоятелем православного Храма в Екатеринбурге. У отца Виктора потрясающие стихи, полные глубокого смысла, проникающие в самое сердце! Однажды, увидев его творчество в интернете, я не смогла не попросить благословения попробовать написать на них музыку. О самом сокровенном и личном, ведь именно таким является в нашей жизни МОЛИТВА! Романс «Я прошу…» — лишь начало нового ЕР альбома, который я задумала написать и выпустить в скором будущем. Душа человека так уязвима в наше время! Она находится под постоянной угрозой. Берегите в себе мир и любовь! Ангелы здесь!» — рассказала Ульяна Karakoz.
Релиз доступен на всех цифровых площадках.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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