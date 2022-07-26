КАЛИНИНГРАД: С возвращением, Люба!

В выставочный центр «Пакгауз» вернулась Люба — самый известный в мире мамонтёнок, пролежавший во льдах на полуострове Ямал больше 42 тысяч лет. Впервые Люба появилась в музее в 2013 году. Тогда ее «хозяин», Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского, привез на выставку «Мамонты идут» оригинал – мумифицированные останки мамонтёнка.

«Мамонтёнок Люба был найден на Ямале в 2007 году и сразу стал сенсацией. В замороженном состоянии два года находку изучали в Японии. Исследования проводились в зоологическом институте Российской Академии наук, и там же были сняты формы для отливки копии. Благодаря этому мы имеем идентичную копию мумифицированного мамонтёнка, который в настоящее время является одним из лучших сохранившихся мамонтов, доставшихся науке», — рассказал Николай Мартынович, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Музея Мирового океана.

Из мамонтёнка Любы впервые с помощью химического анализа были получены образцы молока мамонтов, сделаны другие важные выводы в изучении истории развития видов. Считается, что детеныш погиб, захлебнувшись в вязкой почве. Как ни грустно, но такой случай для той эпохи можно назвать типичным. А то, что к ученым попал мамонтенок практически в идеальном состоянии – настоящее чудо. Считается, что для этого должно было произойти 11 маловероятных совпадений!

Еще одно чудо, поселившееся в залах «Пакгауза», — рыба латимерия, которую называют «живым ископаемым». Ученые до сих могли бы думать, что эти рыбы вымерли еще раньше динозавров, если бы не случай. В 1938 году необычный экземпляр попал в рыбацкие сети у южноафриканского побережья Индийского океана. Рыбаки, удивившись внешнему виду добычи, отнесли ее в музей Ист-Лондона, где рыбу встретила директор мисс Марджори Куртене-Латимер. Марджори была настоящим энтузиастом, благодаря ее воле и настойчивости своеобразный экземпляр был сохранен для науки, изучен и получил имя — латимерия.

История экземпляра Музея Мирового океана впечатляет не меньше. Это точная копия, сделанная при помощи высоких технологий. Создать ее удалось благодаря тому, что рыбак, выловивший латимерию в 2012 году, понял, с чем имеет дело, заморозил ее и передал ученым. Латимерию сложно не заметить: ее длина около метра. Чешуйки имеют тонкий рельеф, который в экспозиции можно рассмотреть в мельчайших деталях.

Уникальные экспонаты дополнили предметный ряд выставки «Картомания. Планета Океан». Приходите, удивляйтесь, открывайте для себя тайны истории жизни на Земле!

Где? Выставочный центр «Пакгауз», Калининград, наб. Петра Великого, д. 5.

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