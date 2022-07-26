Фонд поддержки и развития современного искусства Винзавод запускает опен-колл для кураторов и независимых объединений с реализацией в Акцизном зале, Бродильном цехе, Большая площадь, Винтажный зал, Зеленый Ангар.

Опен-колл стал возможен, благодаря Программе дополнительных мер поддержке для арт-сообщества, запущенной Фондом Винзавода в апреле 2022 года и направленной на поддержку художников, кураторов, независимых институций и объединений – всех, кто продолжает действовать и работать.

Новая инициатива Фонда – возможность для участников арт-сообщества представить свои кураторские проекты перед экспертной аудиторией и широкой публикой, а также шанс успешно интегрироваться в профессиональное арт-сообщество.

Для выставок дедлайн подачи заявки – 14 сентября, для всех остальных форматов опен-колл действует постоянно, внутренний экспертный совет раз в две недели определяет победителей.

По итогам опен-колла победителям предоставляются пространства ЦСИ Винзавод. Проекты участников опен-колла не ограничиваются форматом и могут быть как камерной экспозицией или масштабным художественным проектом, так и серией перформативных лекций или work and progress показов художественной лаборатории, и форматах, которые возможно реализовать на представленной площадке.

Всем заявителям мы рекомендуем внимательно отнестись к техническим возможностям проекта для его самостоятельной реализации. Список доступного оборудования по ссылке.

Форма заявки и технические требования по проекту по ссылке.

Программа дополнительных мер поддержки включает в себя три проекта:

Мастерские художников;

Опен колл маркета современного искусства WIN-WIN для художников с возможностью компенсации участия;

Опен колл для кураторов и институций на предоставление Акцизного зала и Бродильного цеха для выставок.

Масштабная деятельность ЦСИ Винзавод и одноименного фонда направлена в первую очередь на поддержку творческого сообщества. На протяжении 15 лет работы Винзавод реализовывает инициативы, направленные на формирование и развитие профессиональных кадров в в современной арт-индустрии.

Новый проект продолжает деятельность институции и одновременно решает одну из ключевых проблем, существующих на российском арт-рынке в текущей ситуации – отсутствие доступных пространств и ресурсов поддержки экспертного коммьюнити для реализации экспериментальных выставочных проектов в кураторской среде.

Центр современного искусства Винзавод — один из первых частных центров современного искусства в России. Объединив галереи, образовательные программы, студии и мастерские, Винзавод представил все направления современной культуры в одном пространстве. Центр открыт для свободного посещения и знакомства с современным искусством для самой широкой аудитории.

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