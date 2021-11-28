Книжные редкости прошлого и настоящего русской литературы

Первое посмертное собрание сочинений Пушкина и Лермонтова, коронация Александра III, автолитографии Кустодиева и другие яркие лоты будут выставлены на торгах в Москве.

Украшением коллекции грядущего аукциона стало собрание сочинений А.С. Пушкина, вышедшее сразу после смерти поэта старанием его друзей и Николая I в 1838 году. Еще одно первое посмертное издание стихотворений 1842-1844 годов не менее великого поэта М.Ю. Лермонтова органично вошло в каталог аукциона.

На торгах появятся и первое полное издание «Пиковой дамы» А.С. Пушкина 1911 года с иллюстрациями А. Бенуа, а также второе издание на русском языке собрания сочинений знаменитого датского сказочника Х.К. Андерсена (1899 год).

Здесь же будет представлен богато иллюстрированный альбом «Описание Коронации Их Величеств Императора всея Руси Александра III и императрицы Марии Федоровны в 1883 году», в котором поминутно описывается восшествие на престол нового монарха. Издание было выпущено небольшим тиражом и предназначалось исключительно для членов императорской фамилии и представителей правящих династий европейских монархий. В каталог вошел не менее редкий альбом известного художника Б. Кустодиева «Шестнадцать автолитографий» (1921 год), который считается признанной вершиной советской графики.

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