30 июля 2022 года в 13:00 в Музее В.А. Тропинина пройдёт лекция, посвященная творчеству русского портретиста Владимира Лукича Боровиковского — «Эпоха чувствительности в женских портретах В.Л. Боровиковского». Лекцию прочтёт искусствовед, специалист по русской живописи я XVIII века — Иван Абрамкин.

Владимир Лукич Боровиковский (1757-1825) является одним из самых известных русских художников, который создал целую галерею портретов людей эпохи царствования Екатерины II, Павла I и Александра I. Один из них – «Портрет М.И. Лопухиной» – справедливо считается шедевром для всей истории русской живописи. С работами художника из нашей коллекции вы можете познакомиться на выставке «От барокко до модерна».

Какое влияние оказала «эпоха чувствительности» на развитие портретной живописи в России 1790-х годов? В чем заключается очарование «Портрета М.И. Лопухиной» и его значение для последующего творчества мастера? Чем отличается искусство В.Л. Боровиковского от известных европейских художников той эпохи в России – И.-Б. Лампи-Старшего и М.-Э. Виже-Лебрен?

Эти вопросы, а также многие другие аспекты темы будут освещены во время лекции. Автор лекции – Иван Абрамкин, кандидат искусствоведения, старший преподаватель Факультета истории искусства РГГУ, специалист по русскому и европейскому искусству XVIII столетия.

Для посещения лекции необходимо приобрести билет в музей и обязательно зарегистрироваться по ссылке https://muzey-va-tropinina-i-mosk.timepad.ru/event/2113040

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