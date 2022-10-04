Kamazz испортил чужой McLaren стоимостью более 20 миллионов рублей

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Буквально на днях состоялись сьемки клипа известного исполнителя Kamazz на трек «Близкая чужая». По сценарию поклонница пришла на концерт любимого исполнителя, чудом познакомилась с ним, между ними пробежала искра. По сюжету, исполнитель разъезжает на машине люкс — класса, а именно McLaren. С автомобилем и произошли проблемы прямо во время съёмки.

«Дело в том, — делится Kamazz, — что McLaren был арендован специально для нашего клипа. В процессе работы машина перестала заводиться. Я не удивлюсь, потому что съемки шли очень долго, мы постоянно переснимали что-то. Это нас испугало, ведь машина стоит около 15 миллионов рублей и брали ее под нашу ответственность. Как оказалось, полетел двигатель именно в процессе наших съемок. Сейчас пытаемся понять причину, почему так произошло, кто виноват и как-то это все разрулить».

Тем не менее, Kamazz уверен, что временные проблемы точно не помешают работе выйти в срок.

«Это была самая дорогая моя работа и самая длинная смена. Режиссёр клипа Дмитрий Суворов, который снял фильм «Одна» — лидер проката этого сезона и претендент номер один из русских фильмов на Оскар в этом году. Оператор Карен Манасерян, снимавший «Чекатило», «Жизнь по вызову» и т.д. В клипе снялся Данила Якушев и Ира Крючкова, ну, и, конечно, ваш покорный слуга Дэнчик Ланистер aka Денис Камазз».

Выход клипа был запланирован на октябрь.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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