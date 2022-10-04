Kamazz испортил чужой McLaren стоимостью более 20 миллионов рублей

Буквально на днях состоялись сьемки клипа известного исполнителя Kamazz на трек «Близкая чужая». По сценарию поклонница пришла на концерт любимого исполнителя, чудом познакомилась с ним, между ними пробежала искра. По сюжету, исполнитель разъезжает на машине люкс — класса, а именно McLaren. С автомобилем и произошли проблемы прямо во время съёмки.
«Дело в том, — делится Kamazz, — что McLaren был арендован специально для нашего клипа. В процессе работы машина перестала заводиться. Я не удивлюсь, потому что съемки шли очень долго, мы постоянно переснимали что-то. Это нас испугало, ведь машина стоит около 15 миллионов рублей и брали ее под нашу ответственность. Как оказалось, полетел двигатель именно в процессе наших съемок. Сейчас пытаемся понять причину, почему так произошло, кто виноват и как-то это все разрулить».
Тем не менее, Kamazz уверен, что временные проблемы точно не помешают работе выйти в срок.
«Это была самая дорогая моя работа и самая длинная смена. Режиссёр клипа Дмитрий Суворов, который снял фильм «Одна» — лидер проката этого сезона и претендент номер один из русских фильмов на Оскар в этом году. Оператор Карен Манасерян, снимавший «Чекатило», «Жизнь по вызову» и т.д. В клипе снялся Данила Якушев и Ира Крючкова, ну, и, конечно, ваш покорный слуга Дэнчик Ланистер aka Денис Камазз».
Выход клипа был запланирован на октябрь.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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