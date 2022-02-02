Премьера детектива «Технарь» в онлайн-кинотеатре KION

Премьера триллера «Технарь» из линейки KION Originals эксклюзивно состоится 16 февраля в онлайн-кинотеатре KION, затем сериал будет показан на Первом канале. Это совместный проект кинокомпании «Щука» и Первого канала. Режиссером проекта выступил Душан Глигоров — режиссер оригинального сериала KION «Хрустальный», который был признан кинокритиками одним из лучших проектов 2021 года.

Главный герой сериала «Технарь» — талантливый 30-летний программист Одинцов в исполнении Владимира Жеребцова. Это успешный молодой человек, у которого в жизни явно идет белая полоса: у него счастливая семья, большой загородный дом, надежные друзья, готовые прийти на помощь. На работе Одинцова высоко ценят, и более чем хорошо платят, обещая время от времени перспективы карьерного роста. Словом, герою можно только позавидовать. Но однажды идеальный мир Одинцова рассыпается на части.

Неожиданно Ирину, супругу Одинцова, похищают неизвестные — злоумышленники пробираются в его дом, обойдя все системы безопасности. Таинственный антагонист, возглавляющий похитителей, быстро выходит с героем на связь. Теперь Одинцов — пешка в руках злодея. Узкопрофильные знания программиста по технологическим операциям оказываются в «плену». Чтобы сохранить жизнь жены и ребенка, Одинцов вынужден делать все, что прикажет заказчик.

«Технарь» делится на две параллельные истории — из настоящего и прошлого. В первом сюжете Одинцов, оказавшись в экстремальной ситуации впервые в своей жизни, ищет возможность разобраться со злоумышленниками, опираясь на свои знания и умения. Во второй истории, события которой всплывают в памяти находящегося в плену героя, зритель знакомится с деталями его прошлого. Через призму этих воспоминаний появляются важные детали, раскрывающие отношения Одинцова с женой, друзьями, родственниками и коллегами по цеху.

Спутница Одинцова Ирина не могла и предположить, что ее обычная жизнь будет внезапно прервана на фоне захвата женщины в плен таинственным антагонистом. Девушка становится жертвой обстоятельств — ее используют как рычаг давления, но вместе с этим Ирина начинает видеть в своем надзирателе не только преступника, но и живого человека. Параллельно благодаря серии флэшбэков из семейной жизни Одинцовых зрители узнают, что муж и жена в браке прошли череду взлетов и падений, а некоторые из былых обид так и не были разрешены должным образом.

Сериал гармонично сочетает элементы драмы, мелодрамы, детектива, а также работает с такими темами как промышленный шпионаж и современные IT-технологии. «Технарь» Душана Глигорова балансирует между увлекательной подачей истории и необычным сеттингом.

Каждую секунду перед главным героем буквально встает вопрос жизни и смерти (как своей, так и членов семьи). Выбор, который предстоит сделать Одинцову, всегда связан с тем, как далеко он готов пойти. В ходе раскрытия сюжета зритель узнает, через что герой может переступить, чтобы спасти и свою семью, и в конечном итоге самого себя.

Создатели сериала «Технарь» исследуют предел человеческих возможностей, переплетая детали социального и технологического. Перед нами история, которая начинается как обычный боевик, а со временем сериал превращается в тонкий психологический триллер, в котором нет однозначно положительных и отрицательных героев. Попадая в необычные обстоятельства, и Одинцов, и люди, что его окружают, раскроются в совершенно необычном ракурсе.

Сериал «Технарь» — третья совместная работа режиссёра Душана Глигорова (сериалы «Майя», «Выжить после», «Хрустальный») и оператора-постановщика Батыра Моргачева. «Батыр всегда находит удивительный способ выразить чувство, состояние и смысл сцены в движении камеры, в ракурсах, в укрупнении интересных деталей. В истории с таким высоким эмоциональным градусом, как «Технарь», очень важно с помощью камеры приблизить зрителя к главному герою, к его переживаниям, решениям и выбору! Оператор справляется с этой задачей невероятно точно, буквально проживая каждую сцену вместе с актёрами!», — отмечает режиссер.

Для съемок проекта очень скрупулезно выбирались локации. Пространство должно было не только помогать раскрыться истории и актерам, но и передать общее настроение картины. Зритель увидит экстерьер и некоторые элементы интерьера здания, спроектированного известным французским архитектором Ле Корбюзье в центре Москвы. Жена главного героя Ирина окажется в специально созданных декорациях — в помещении для квеста со средневековой комнатой пыток, настоящей дыбой, латами, чучелами животных и живыми крысами. Часть съемок проходила на настоящем вертолетодроме в поселке Николина гора. Там снимали дом главного героя Одинцова. Это современное здание, «умный дом» из стекла и бетона, полный интересных архитектурных элементов и решений.

Главные роли в сериале «Технарь» исполнили Владимир Жеребцов («Бывшие», «Склифосовский»), Екатерина Олькина («Хрустальный”) и Виктор Добронравов («Чемпион мира», «Пальма»). Также в проекте снялись Федор Лавров, Олег Тактаров, Кирилл Полухин, Анна Лутцева, Борис Хвошнянский, Анна Бачалова, Владимир Селезнев и другие актеры.

Душан Глигоров, режиссер:

– Мы очень долго и мучительно искали трех главных героев — Владимира Жеребцова (Одинцов), Екатерину Олькину (Ирина) и Виктора Добронравова (Блондин)». Не ошиблись в выборе — они составили отличный актёрский ансамбль, совпадающий с тем, как нам представлялись эти герои и с тем, что должно быть в каждом из них, чтобы история «заработала». Вместе с главными героями мы попытаемся понять, к чему приводят наши столь незначительные на первый взгляд поступки: какая-то маленькая радость, небольшой обман, ложь и недосказанность. Какую лавину событий такие поступки могут за собой повлечь. И полностью изменить, перевернуть, даже сломать жизнь главного героя, близких ему людей и окружающего мира.

Виктор Добронравов, актер:

– Я играю персонажа, который на первый взгляд кажется однозначным антагонистом. Он хладнокровен, жесток и без лишних слов претворит любые угрозы в реальности. На протяжении каждой серии мой герой будет все больше раскрываться. В «Технаре» много внимания уделяется теме информационных технологий. Мой герой крепко связан со всем этим, но в то же время в некоторых эпизодах создатели показывают его и с человеческой стороны…

Екатерина Олькина, актриса:

– Моя героиня, Ирина, долго не могла признаться себе в том, какая она на самом деле и что хочет от жизни. Придумав свой мир, она по-хозяйски в нём всё организовала, но в этом мире есть и «подвал», где всё очень непросто! Ирина считает Одинцова последним шансом на семейную жизнь и пытается соответствовать тем нормам и понятиям счастливой семейной жизни, которые приняты в нашем обществе. Жаль, что все мы находимся в заложниках у каких-то стандартов и стереотипов, ведь понятие счастья для каждого индивидуально, у каждого свой путь!

Владимир Жеребцов, актер:

– Мой герой Одинцов — человек, который попадает в экстремальные обстоятельства, а сама история происходит за достаточно короткий промежуток времени. У него похищают супругу с ребенком, и он пытается их спасти. По сути он большой ребенок, который первый раз в жизни сталкивается с проблемой самостоятельного выбора. В основном в кадре мой герой один: со своими мыслями, постоянно куда-то стремится, к кому-то бежит или от кого-то убегает.

Дмитрий Черкасов, генеральный продюсер сериала «Технарь»:

– «Технарь», это тонкий психологический детектив, современный, жесткий и эмоциональный по своему качеству. Мы не сразу нашли точного режиссёра на эту работу. В итоге, Душан смог почувствовать глубокий психологизм характеров главных героев, вскрыть их и нанизать на нить увлекательного динамичного сюжета. Это был проект, где дух сотворчества стоял в основе. Надеюсь, зритель примет эту историю и будет сопереживать ее героям, и что ещё важно добавить, финал сериала завораживает.

16 февраля в онлайн-кинотеатре KION выйдут первые два эпизода сериала. Далее новые серии будут выходить каждую неделю. Всего в сериале «Технарь» восемь эпизодов по 50 минут.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.