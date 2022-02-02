Культурная афиша на февраль

ВЫСТАВКИ

150-летие Государственному историческому музею

В 2022 году Государственный исторический музей отмечает свое 150-летие. В честь юбилея планируется насыщенная выставочная программа. 9 февраля, в день рождения музея, откроется выставка новых поступлений. На ней будет представлено 150 самых ценных экспонатов, которые пополнили фонды ГИМ за последнее десятилетие. Кроме того, 14 февраля ГИМ совместно с Гохарном откроет выставку «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России». Проект продемонстрирует творческую связь мастеров прошлого и современности. Выставка будет дополнена публичной программой, в рамках которой для любителей и ценителей ювелирного искусства проведут мастер-классы и образовательные мероприятия.

Где: Государственный исторический музей.

Когда: с 9 февраля.

Выставка «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы»

«360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» — выставка из цикла SOVRISK #напотоке в Зарядье, которая будет посвящена искусствоведу и куратору Виталию Пацюкову. В расширенную экспозицию вошли работы Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Дмитрия Пригова и других художников, с которыми Пацюков дружил и работал на протяжении почти 40 лет.

Ключевая часть экспозиции в Подземном музее представлена в трех витринах: «Диалог с великими», «В поисках утраченного времени» и «Шестидесятники». На мультимедийных экранах можно прочитать фрагменты текстов Пацюкова о каждом представленном на выставке авторе, а также увидеть фотографии искусствоведа с друзьями и художниками.

Когда: до 27 февраля.

Где: Подземный музей Зарядья.

Выставка «Защитники Щербинского»

4 февраля Музей Москвы и Институт археологии РАН открывают выставку «Защитники Щербинского», где представлены артефакты, найденные на территории спасенного от полного разрушения памятника дьяковской археологической культуры. Экспозиция появится в пространстве выставки «История Москвы для детей и взрослых». Посетители выставки «Защитники Щербинского» увидят женские украшения и детали костюма, наконечники стрел, фрагмент меча, глиняные грузики.

Одна из уникальных находок — бронзовые серьги и подвески. Такие украшения встречались как на территории Римской империи, так и в городах Причерноморья. Еще одна интересная находка — шумящие подвески из бронзы — очень редкие украшения так называемых темных веков (V-VII вв. нашей эры), когда территорию бассейна реки Пахры населяли финно-угорские племена.

Когда: 4 февраля – 3 апреля

Выставка «Авангард: на телеге в XXI век»

Проект посвящен сенсационному открытию забытой на 100 лет в Вятской губернии выставки нового искусства. В октябре 1921 года на 3-ю передвижную художественную выставку в город Советск Вятской губернии привезли более 300 произведений из Вятки, Москвы, Петрограда и Казани. Беспрецедентный по числу и составу работ смотр должен был продолжиться в других городах губернии. Через месяц шедевры на телегах отправили в соседний город Яранск, где из-за проблем с финансированием и начала осенней распутицы они были оставлены в местном музее и забыты почти на 100 лет. Кураторам удалось провести почти детективное расследование, и сегодня музей представляет реконструкцию масштабной экспозиции начала 1920-х годов. Выставка возвращает зрителю первоклассные работы Василия Кандинского, Ильи Машкова, Александра Родченко, Варвары Степановой, Надежды Удальцовой, Николая Фешина и открывает имена Веры Вильковиской, Георгия Лазарева, Иллариона Плещинского.

Когда: 3 февраля — 22 мая.

Где: Музей русского импрессионизма.

Выставка «Антон Видокле. Граждане космоса»

Третьяковская галерея представляет трехчастный проект современного художника Антона Видокле, в котором автор исследует влияние космизма на XX век, наводя на мысль о его актуальности в наши дни. Соединяя эссе, документальный жанр и перформанс, Антон Видокле цитирует труды основателя космизма Николая Фёдорова и других философов и поэтов. Его блуждающая камера ищет следы влияния космизма на останках искусства советской эпохи, архитектуры и инженерии, переходя из степей Казахстана в московские музеи. Музыка Джона Кейла и Эльен Радиг сопровождает эти бродящие изображения, воскрешая в памяти тоску по связанности, социальному равенству, материальной трансформации и бессмертию в самом сердце космистской мысли.

Когда: 8 февраля — 3 апреля.

Где: Новая Третьяковка.

ТЕАТР / БАЛЕТ

Юбилей Андриса Лиепы

28 февраля в Государственном Кремлевском дворце пройдет грандиозный гала-концерт «Андрис Лиепа 6:0», посвященный юбилею Народного артиста РФ Андриса Лиепы. В творческом вечере примут участие ученики и друзья именинника — звезды балета и премьеры ведущих музыкальных театров: Евгения Образцова, Юлия Махалина, Анжелина Воронцова, Александра Иосифиди, Эвелина Севенард, Бахтияр Адамжан, Владимир Шкляров, Денис Родькин, Ксандер Париш, Артемий Беляков, Надира Хамраева, Анастасия Заклинская и многие другие. Ведущий вечера — сам юбиляр.

Когда: 28 февраля.

Где: ГКД.

«Мадам Рубинштейн»

К 80-летию народной артистки Веры Алентовой Театр имени Пушкина представит спектакль «Мадам Рубинштейн» по пьесе известного австралийского драматурга Джона Мисто. Спектакль повествует об интересной, но непростой жизни основательницы известной на весь мир косметической линии Хелены Рубинштейн, роль которой исполнит Алентова. Спектакль ставится в Москве впервые и потому станет открытием этого автора для столичной публики. Режиссером постановки выступил художественный руководитель театра Евгений Писарев.

Когда: 11 февраля.

Где: Театр имени Пушкина.

«Мам, привет»

«Мам, привет» — это не спектакль в традиционном смысле слова. Это выставка с документальным аудиогидом, поэтому мы зрителей просят взять с собой заряженные смартфоны и наушники. Здесь нет зрительного зала с креслами, нет сцены и актеров. Театральное пространство становится лабиринтом из драматических ситуаций, трогательных воспоминаний и откровенных признаний. Каждый участник сам выбирает свой маршрут через объекты экспозиции, визуальные и тактильные ощущения, звуки, тексты и даже запахи и исследует возможные пути от обид и конфликтов к примирению и прощению.

Когда: 4-5 февраля.

«Александр_а»

Вика Привалова выпускает в театре «Практика» премьеру мультимедийного спектакля по дневникам Александры Коллонтай — революционерки, советской государственной деятельницы и дипломата.

Биография и личность Коллонтай выходят за рамки одной роли, поэтому воплощать ее на сцене будут три актера. Марина Брусникина представит Александру-дипломата — женщину, владеющую тонкостями психологической игры и сохраняющую контроль над любой ситуацией. Алиса Дмитриева примерит на себя роль уязвимой Коллонтай — чувственной, эмпатичной, верящей в утопию и способной пробивать стены на пути к своей мечте. А Федор Кокорев станет ведущим исторических событий и альтер-эго Александры Михайловны.

Когда: 24 февраля.

«В кольцах»

Сюжет спектакля «В кольцах» — фантасмагория, случившаяся в столичном городе, жители которого привыкли чувствовать себя в безопасности.

Москву опоясывают и надежно защищают семь магических кругов: Садовое и Бульварное кольца, МКАД, ТТК и другие. Если повезло жить внутри одного из таких колец — то волноваться особо не о чем. Но в один день стабильность оказывается иллюзией, а кольца превращаются в мишени: утром проснувшиеся москвичи обнаруживают себя в новых неожиданных обстоятельствах, заставляющих менять устоявшийся образ жизни, учиться жить в зыбкой и непредсказуемой действительности, переживая разные эмоциональные состояния — от отчаяния до лихорадочной эйфории.

Когда: 13 февраля — 19:00.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

«Крестный отец» выйдет в повторный прокат в честь своего 50-летия

В этом году легендарная картина Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» отмечает 50-летие. В честь юбилея в ограниченный прокат в нескольких странах мира, в том числе и в России, выйдет обновленная версия фильма. В течение нескольких лет реставрацией всех частей «Крестного отца» под руководством режиссера занимались Paramount и American Zoetrope. Команда специалистов устранила разводы и повреждения на пленке, а также провела цветокоррекцию изображения. Фильм впервые будет демонстрироваться в формате 4K Ultra. В российских кинотеатрах его можно будет увидеть с 24 февраля.

Когда: с 24 февраля.

Серия открытых бесед о столичном градостроительстве «Москва. Проектирование будущего»

В рамках выставки «Москва: проектирование будущего» – совместного проекта Москомархитектуры, Института Генплана и Музея Москвы, в интерактивной форме рассказывающего о самых важных градостроительных идеях, влиявших на устройство и облик столицы – до 24 марта 2022 г. проходит цикл встреч с ведущими архитекторами, историками и создателями популярных каналов о городе.

Вместе с известными специалистами по истории и градостроительству в формате public talk будут обсуждаться самые интересные страницы истории проектирования столицы: архитектурные утопии и воплощенные в генпланах мечты об идеальном устройстве, «икон» отечественной архитектуры и малоизвестных творцов, реально повлиявших на развитие московского ландшафта.

3 февраля в 19:00 Музее Москвы состоится паблик-толк «Московские архитектурные утопии», продолжающий серию открытых дискуссий в рамках выставки «Москва: проектирование будущего» – совместного проекта Москомархитектуры, Института Генплана и Музея Москвы.

17 февраля в 19:00 Музее Москвы состоится паблик-толк «Москва и ее творцы. Кто придумывает город?», продолжающий серию открытых дискуссий в рамках выставки «Москва: проектирование будущего» – совместного проекта Москомархитектуры, Института Генплана и Музея Москвы.

Музейная арт-терапия: третий возраст

Музей Москвы и студия «Само» запустили образовательный курс, посвященный арт-терапии. Курс призван познакомить всех интересующихся с основами арт-терапии и различными методиками ее использования, в том числе в музеях. Занятия проходят по трем направлениям: «Арт-терапия», «Музейная арт-терапия» и «Арт-терапия для специалистов». В каждой части программы лекции ведут зарубежные и российские лекторы.

Лекцию в рамках образовательного курса Музея Москвы и студии «Само» прочтет Стефан Легари, арт-терапевт и глава образовательных программ в Монреальском музее изобразительных искусств.

Стефан Легари представит обзор различных инициатив, предпринятых в Монреальском музее изобразительных искусств для улучшения благосостояния пожилых людей. В рамках описания различных программ он сосредоточится на специализированной работе, посвященной арт-терапии в музейном контексте.

Когда: 16 февраля.

Конференция «Проблемы менеджмента культуры в России»

17 февраля в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, пройдет пилотная конференция «Проблемы менеджмента культуры в России», организованная музеем совместно с кадровым агентством Zakadrom. Эксперты обсудят основные системные и технологические проблемы, волнующие профессиональное сообщество. Конференция, посвященная актуальным проблемам российской культурной сферы, будет проводиться в Музее Москвы ежегодно.

Когда: 17 февраля 2022, 10:00-14:00.

Государева дорога. Железнодорожная архитектура от Москвы до Твери

В 2021 году исполнилось 170 лет первой железной дороге России — Николаевской или Октябрьской, соединившей Санкт-Петербург и Москву. В честь этой солидной даты приглашаем вас в путешествие из Москвы в Тверь.

Мы осмотрим Ленинградский вокзал и его окрестности, а также сохранившееся круглое депо Николаевской железной дороги, одно из первых в России. Затем отправимся в путь на электричке, останавливающейся на станциях и небольших полустанках, чтобы по пути разглядеть мельчайшие подробности архитектурного ансамбля, который протянулся на 600 верст между двумя столицами. Главной целью нашего путешествия станет Тверь. Мы посетим Музей тверских железнодорожников, расположенный в одном из старейших локомотивных депо России, а также «царские комнаты» Тверского вокзала. Покажем чудом сохранившийся городок железнодорожников, первые здания которого были построены еще в 1850-е годы.

Когда: 26 февраля — 09:30.

КНИГИ

Архив подпольной группировки Варшавского гетто в книге Дэвида Роскиса

«Голоса Варшавского гетто» Дэвида Роскиса — первая книга, где представлены в значительном объеме уникальные материалы архива подпольной группировки Варшавского гетто «Ойнег Шабес». Свидетельские истории, очерки о гетто в других польских городах и местечках, страшные рассказы тех, кому удалось выбраться из концлагерей, дневники, проза и стихи, рисунки, анекдоты и слухи, проповеди, программы концертов, билеты, афиши, курсы валют, статистические отчеты — эти документы, пережившие войну, рассказывают о Холокосте голосами его первых исследователей — самих жертв.

Взрослая сказка Джейн Йолен «Принцесса Шиповничек»

Джейн Йолен пересказывает сюжет старинной сказки «Принцесса Шиповничек», больше известной как «Спящая красавица», перенося события в польские леса лета 1942 года. Как же можно это совместить? Жестокую историческую реальность с лагерями смерти, обреченными партизанами, ядовитым газом – и волшебную сказку про принцессу, которую пробудил от векового сна поцелуй принца.

Аккуратная, без излишней сентиментальности, и в то же время пронзительная книга о добре и зле, надежде и отчаянии. И, конечно, о любви.

Четвертая книга про приключения Дяди Лёвы

Это четвёртая книга невероятно популярной в Израиле детской серии. Дядя Лёва — путешественник, искатель приключений и кладов, немного волшебник. На этот раз он забывает, где искать сокровище, встречается и расстаётся со своей половиной, становится подопытным и теряется в собственном сне.

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