Катя Лова: «В моих песнях те важные слова, которые мне самой были нужны»

Катя Лова – яркая певица, переехавшая в Москву с Алтая. Её творчество наполнено нежностью, любовью и стремлением вдохновлять людей, а ангельский голос завораживает. Песни артистки пронизаны теплом, светом и мотивируют слушателей верить в себя и свои мечты. В интервью Катя ответила на несколько вопросов и рассказала нашим читателям о своём творческом пути.

– Катя, добрый день! Расскажите немного о себе. Как началась ваша музыкальная история?

– Здравствуйте! Мне 27 лет, моя музыкальная история, возможно, довольно классическая. Пою с самого детства, просто как только научилась говорить – всегда и везде. Помню, мы ездили в отпуск, там была экскурсия какая-то, мне, видимо, было скучно слушать экскурсовода, и я пошла договариваться, чтобы петь всему автобусу вместо ее рассказов (смеется – прим. ред.). Так и пошло, пою, значит, живу, везде, где только можно, вся жизнь связана с музыкой, музыкальная школа, университет и дальнейшая деятельность.

– Ваше творчество пропитано вдохновением и мотивацией, любовью к жизни. Как рождаются такие песни? Вы позитивный человек по жизни?

– Да, по жизни я оптимист. Я бы сказала, мои песни – это отдушина в первую очередь для меня самой. В каждой есть своя история, какая-то трудная для меня ситуация, благодаря которой, собственно, я – это я. И в песнях те важные слова, которые мне тогда были нужны. Которые, я надеюсь, многим помогают и сейчас.

– Недавно у вас вышла песня «Обещай». Расскажите, о чем она для вас и кому ее нужно обязательно послушать?

– У этой песни необычная история. Первые фразы родились сами. У нас с мужем была какая-то ситуация, уже в деталях не помню, кто-то вспылил. А я натура творческая, все воспринимаю всегда близко, переживаю. И изначально песня писалась как обращение к любимому человеку из будущего, мол, расскажи, что у нас дальше все хорошо, скажи, что мы справимся, дай мне сил, обещай. А дальше эмоции спали, как сейчас говорят, музыкантам в стабильных отношениях песни не пишутся. Долго песня лежала в столе, я не понимала, что же в итоге. А потом в очередной трудный момент мне захотелось услышать эти слова от себя же лет через 10, что все у нас еще будет. Как-то так и родилась эта песня, из перекладывания ответственности на окружение в веру в себя и внутреннюю опору, в знание, что я у себя есть и мы точно еще споем.

– Знаем, что вы еще преподаете вокал. Вся ваша жизнь состоит из музыки? Интересно, есть ли у вас еще какие-то увлечения за пределами музыкального мира?

– С увлечениями сложно (смеется – прим. ред.). Мне нравится фраза «найди себе дело по душе и не будешь работать ни одного дня в своей жизни». Это мое спасение и мой бич. Любимое дело превращается в доход, но также часто приводит к выгоранию. Отчасти с этим связано мое увлечение психологией. По первому образованию я вокалист-педагог (искусство оперного пения), а недавно получила диплом профессиональной переподготовки на практического психолога, арт-терапевта. Мне очень нравятся техники вокалотерапии для раскрепощения и свободы голоса, на них и строю свои вокальные занятия с учениками. Бонусом снимается эмоциональное напряжение, такая разрядка.

– Однажды вы ездили в небольшой тур с группой Балаган Лимитед. Расскажите немного о нем. Что это был за проект и что вам больше всего запомнилось?

– Я очень благодарна коллективу группы Балаган Лимитед и их продюсеру Сергею Харину за предоставленную возможность! Они несколько лет по грантовому проекту ездили в туры по отдаленным деревням России, куда по сути не ступала нога артиста, везли аппаратуру и устраивали бесплатные концерты. Проект назывался «Пой, душа». На одни гастроли выпала часть мне принять участие в концертах. Это было 4 концерта за два дня. Я просто не помнила себя от счастья и волнения, по сути, это первые гастроли с авторским материалом. Было безумно приятно петь свои песни людям, которые ждали-то не меня, и они так тепло принимали! У меня даже просили автограф и дарили цветы после выступления. А две девочки приехали потом в соседнюю деревню на следующий концерт, хотели послушать еще раз и сфотографироваться. Это было очень неожиданно и приятно. Это был просто потрясающий опыт. Я поняла, насколько на самом деле непросто быть на таких гастролях, темп бешеный. Мое искреннее восхищение артистам группы!

– Что самое важное для вас при выходе на сцену? На что обращаете внимание? Когда точно можете сказать, что вы довольны прошедшим концертом?

– Для меня очень важно быть прямо очень близко к зрителям, смотреть в глаза, видеть реакцию. Мои песни очень светлые, направлены на поднятие энергии в людях, это всегда отражается в глазах. И если у кого-то я вижу эту реакцию – я понимаю, что концерт прошел не зря.

– Знаем, что ваш муж тоже занимается музыкой. Каково быть музыкальной семьей?

– Ой, да. Песни мы пишем дома, он недавно собрал так называемый штаб – компьютер, микрофон, аудиокарту, все для творчества. Мы смеемся, что я женщина и мое место на кухне – ну, в штабе. Есть мы там почти не едим, а музыку пишем. Ну и репетируем часто. Он мои песни на гитаре, а я недавно освоила бас и учу его песни на басу на всякий случай, если основной басист его группы вдруг не может поехать на концерт. Так и живем, днем и ночью с музыкой.

– С какого трека вы бы посоветовали начать знакомство с вашим творчеством тем, кто ранее вас не слышал?

– Наверное, для знакомства лучше начать со «Следуй за мной» – она для меня очень особенная. Ее даже просили взять как гимн женского сообщества в городе Бийске, где я родилась. Мне было очень приятно! Коли мы затронули эту тему, скоро выходит моя новая песня «Далеко», она как раз про Алтай. Даты релиза еще нет, но уверена, она найдет место в каждом сердце и, возможно, станет поводом посетить это поистине волшебное место. Ну и, пожалуй, «Я так хочу». Это просто гимн исполнения всех желаний. Она даже попадала в Звуке в «Громче». Такой манифест своих желаний и внутренней опоры «я так хочу».

– Какие у вас творческие планы на этот год? Над чем работаете в данный момент?

– Как уже сказала, сейчас очень хочу выпустить песню «Далеко». С тех пор, как мы уехали, меня всегда тянет туда. А еще туда я добавила свое стихотворение, как раз про Алтай. Также из ближайшего – благотворительный концерт в котокафе «Котики и Люди» на Таганке. Будем рады всех видеть!

Беседовала Анастасия ЧУДАКОВА,

Фото © Алина КЛИМОВА