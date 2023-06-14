В Музее-заповеднике «Усадьба Мураново» представлена выставка «В чем сила России?»

Фёдор Иванович Тютчев и Иван Сергеевич Аксаков – главные герои выставки. Первый – поэт, дипломат, второй – общественный деятель и лидер славянофильского движения. Мыслителями были оба.

Отечественная война 1812 года, русско-турецкая – 1877-1878, в ходе которой были освобождены славянские народы, съезд славянских народов – те темы и те споры, которые волновали одного и другого. Экспозиция богата книгами по славянофильскому движению, материалами, связанными с личностью Михаила Дмитриевича Скобелева – национального героя Болгарии и генерала от инфантерии. Отдельная глава выставки посвящена родственным связям Тютчевых и Аксаковых – Иван Сергеевич Аксаков был женат на дочери поэта – Анне Фёдоровне Тютчевой.

Обязательно стоит обратиться к стихам и публицистике Фёдора Ивановича Тютчева. Так, например, «Славянам» было написано в связи с проведением в 1867 году в Петербурге и Москве втором Славянском съезде. Этнографическая выставка, куда был включен и славянский отдел, стала поводом для столь широко собрания – 81 делегат. В собрании музея-заповедника «Усадьба Мураново» хранится любопытный и очень красивый экспонат – композиция, на которой изображены делегаты второго Славянского съезда (первый проходил ранее в Праге).

Выставка работает до 3 сентября 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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