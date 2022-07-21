Керимову и Плаксину признали лучшими на премии Fashion TV

Телеканал FASHION TV вновь собрал лучших представителей модной индустрии России – на сей раз на вручении ежегодной премии «Fashion Summer Awards 2022». В этот вечер награды получили Дмитрий Маликов, Ирина Дубцова, Ольга Серябкина, Сергей Зверев и другие. В номинации «Лучший показ» победу одержали модельер Аника Керимова и дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина, продемонстрировавшие в начале июня круизную коллекцию одежду.

Для Керимовой статуэтка от Fashion TV – не первая. В прошлом году в рамках церемонии ее признали лучшим дизайнером России. Впрочем, нынешняя награда для Аники не менее дорога.

— Я очень горжусь, что нам удалось провести такой масштабный перфоманс, — говорит Керимова. – Многие мне сказали: такого размаха в России еще не было! В нашем показе приняло участие 150 моделей, за действом наблюдало больше 800 гостей. Мы с Таней безумно волновались, как все пройдет. Но, к счастью, все прошло на высшем уровне. После показа Любовь Успенская подарила нашим гостям эксклюзивный концерт, а завершило вечер выступление роскошной Азизы. Все гости были в восторге. А я не могла сдержать слез счастья от того, что у нас все получилось!

Аника пообещала, что останавливаться на достигнутом она не собирается. Вполне вероятно, что сотрудничество с дочкой Успенской будет продолжено. Сейчас девушки думают над созданием совместной коллекции из джинсы.

— Когда я приехала в Москву, в меня мало, кто верил, — говорит Аника. – Я начинала с небольшого магазинчика. Помню, будучи беременной, стояла за прилавком и продавала свою одежду. Многие говорили: «Ты ничего не добьешься!». Но я смогла, потому что свято верила в свою мечту. Я благодарна всем, кто выбирает нашу одежду. Мы делаем все, чтобы клиенты были довольны. У меня много планов. Планирую сделать несколько очень неожиданных коллабораций, о которых вы вскоре узнаете.

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