Певица DIANOVA представляет новый сингл «Танцуй»

Исполнитель DIANOVA является автором слов и музыки своих треков. Трек «Танцуй» посвящен идее о том, что люди слишком много внимания уделяют материальным ценностям и совсем забыли об истинных радостях жизни.

«В современном мире главной страстью человеческого сообщества являются деньги. Не столько, как средство для комфортного существования, скорее, как цель, внушаемая и обязательная. Людей оценивают размером банковского счета и стоимостью аксессуаров, нанятых создавать статус, а на масштаб личности всем все равно. Если ты такой умный, почему такой бедный? Главный риторический вопрос нашего времени. Даже очень богатые люди стремятся приумножить свои богатства кратно, создавая новые валюты и способы заработать — бесконечная гонка. Каждый мечтает танцевать под денежным дождем, который обрушится чудом с небес и как будто осчастливит. Если представить, что деньги сами по себе всего лишь изображения на бумаге, лишь цифры на экране, главная ценность которых — уговор, наделяющий хрустящие банкноты и битые пиксели такой властью над умами и сердцами большинства людей, то пропуск в мир богатства уже не кажется таким заманчивым. Ведь как бы сильно не рос курс биткоина или евро, истинная свобода всегда будет дороже, и на её цену не смогут повлиять ни биржевые котировки, ни чье-то мнение. Все главные вещи, как известно, не имеют цены. Солнце, звезды, закаты и рассветы, любовь и дружба, удача и доброта — не продаются и не подкупаются. Это про другое», – так рассказывает о содержании песни сама артистка.

На сингл «Танцуй» новая исполнительница планирует выпустить клип. Но, пока фанаты певицы с нетерпением ждут клип, трек доступен на всех площадках с 21 июля.

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