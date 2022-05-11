Khankhalaev Gallery приглашает на выставку петербургского художника Андрея Бодрова «Живая линия образа»

Галерея современного искусства Khankhalaev Gallery представляет персональную выставку «Живая линия образа» петербургского художника Андрея Бодрова. В экспозиции представлено около 30-ти графических работ разных лет: пейзажи, городские зарисовки, рисунки обнаженной женской натуры.

Андрей Бодров родился в 1968 году в Ленинграде. Член Союза художников России. Участник более 150 выставок, из которых более 60 – персональные.

Творческая «узнаваемость» привела Бодрова с большой выставкой в залы Русского музея (и последующим поступлением в его собрание шести произведений), а десятки экспозиций показывались в крупнейших художественных музеях страны. В 2015 году состоялся вернисаж в Государственном Русском музее, в 2018 – в Научно-исследовательском музее при Российской Академии Художеств, Государственном комплексе «Дворец конгрессов». Работы находятся в музеях, художественных галереях, частных собраниях России, ближнего зарубежья, США, Финляндии, Франции, Швейцарии.

Главное в творчестве Андрея Бодрова – рисунок, лежащий в основе всех его работ. Быстрые путевые «заметки», пейзажи, натюрморты, женские обнаженные модели, выполненные в карандаше, гравюре, пастели, безукоризненны с любой точки зрения. Художник мастерски владеет передачей цвета, света и тени в техниках пастель, сухая игла, травленый штрих и акватинта. Он живет эмоциями от видимой красоты мира, пытаясь донести эти образы и свои ощущения до зрителя. Красоту эту можно увидеть не только в далеких странах, но и в обрамлении окна мастерской.

Как говорит сам автор, линия – это основа рисунка, но чтобы рисунок не был скучным, линия должна быть живой. Выставка «Живая линия образа» успела посетить множество городов России и ее название остается неизменным, но экспозиция постоянно обновляется – нередко посетители приобретают понравившиеся произведения в свои коллекции, и конечно, в ней появляются новые работы художника.

Когда? До 30 июня 2022 года.

Где? Москва, Центр дизайна Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, 10 стр. 2, вход 2А, 2 этаж, Аванзал Artplay Media, выставочная площадка Khankhalaev Gallery.

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