Выставка произведений из резной кости из коллекции семьи Карисаловых открывается в Музеях Московского Кремля

С 5 февраля по 4 апреля 2021 года в Оружейной палате пройдет выставка произведений русского косторезного искусства, подаренных музею в конце 2020 года. Меценат Михаил Карисалов и его семья собрали удивительную по своей полноте и выдающемуся художественному уровню коллекцию резной кости, занимались изучением творчества мастеров-косторезов и, позаботившись об исторической судьбе собрания, передали его в дар Музеям Московского Кремля. Коллекция, в которой представлены все сложнейшие виды обработки кости, состоит из произведений конца XVII-XIX веков и позволяет изучить развитие этого искусства, эволюцию форм и орнаментов под влиянием различных стилей.

В Музеях Московского Кремля хранится небольшое, но разнообразное и имеющее высокую художественную и мемориальную ценность собрание изделий русской резной кости XVIII-XIX веков, в составе которого находятся иконы, ларцы, скульптурные композиции, медальоны с портретами государей и т.д. Особую ценность имеют предметы, собственноручно выполненные императрицами Екатериной II и Марией Федоровной, а также принадлежавшие императору Александру I.

В дар от семьи Карисаловых музей получил 153 произведения, которые прекрасно дополняют кремлевскую коллекцию, а самые яркие и интересные из них предстанут перед посетителями в Парадном вестибюле Оружейной палаты. Это ларцы и шкатулки, облицованные костяными пластинами разного цвета, украшенные рельефными изображениями, настольные кабинетцы, полностью повторявшие формы бюро и секретеров, обладающие выдвижными ящичками, откидными столешницами и потайными отделениями. На декоративных костяных пластинах некоторых произведений можно будет увидеть портреты императоров и императриц. Холмогорские резчики также работали над объемной скульптурой, создавая камерные воспроизведения монументальных памятников. Так, на выставке будет представлена декоративная скульптура «Медный всадник», камерное воспроизведение памятника Петру I работы Э.М. Фальконе, выполненное из моржового клыка и бивня мамонта. Посетители также увидят холмогорские иконы, занимающие особое место в косторезном искусстве, и скульптурные композиции, посвященные различным библейским сюжетам.

«Для коллекционера очень ценно найти именно тот музей, где вещи, которые долгое время с любовью собирали, будут не только достойно храниться и изучаться, но и примут участие в выставках, в том числе и международных. Это повышает ценность собрания, позволяет поставить его в контекст мирового художественного процесса. Мы уделяем очень большое внимание популяризации русской культуры, а эта коллекция резной кости имеет российское происхождение – многие вещи сделаны на севере, в Холмогорах, часть в Санкт-Петербурге и в Москве», – отмечает Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля.

Музеи Московского Кремля выражают семье Карисаловых искреннюю признательность за передачу в дар коллекции, значительно расширяющей музейное собрание художественных произведений из резной кости.

Для справки:

Федеральное Государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» – уникальный музейный комплекс, включающий в себя Оружейную палату, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, ансамбль колокольни «Иван Великий» церковь Ризположения и Патриаршие палаты. Оружейная палата – старейший российский музей, открывшийся для публики в 1806 году. Музеи Кремля хранят выдающиеся произведения различных жанров отечественного и зарубежного искусства – всего более 160 тысяч единиц хранения. Здания, в которых расположены музеи, замечательные памятники архитектуры различных школ и эпох, сохранившие интерьеры XVI-XVII и середины XIX веков. Московский Кремль включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Официальный сайт: www.kreml.ru.

Михаил Карисалов – коллекционер и меценат, родился в Ленинграде в начале 70-х. Благодаря своей семье, в первую очередь – маме Ирине Ивановне Карисаловой, преподавателю по классу фортепьяно, увлеченной театром, классической музыкой и активно занимавшейся коллекционированием, в атмосфере родного города он с детских лет находился в «музейно-историческом» контексте. Масштабную коллекцию антиквариата семья Карисаловых создаёт без малого 30 лет. Михаил Карисалов – попечитель многих музеев двух столиц, два десятилетия не только показывает предметы из семейного собрания от русской наборной мебели XVIII века до северной резной кости и русских портретов XVIII–XIX веков, но и разыскивает и выкупает предметы, когда-то входившие в дворцовые музейные собрания и возвращает их в государственные музеи.

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