Кинолекторий «На обломках империи или эпоха советского киноавангарда» стартует в Ботанических оранжереях Музея-заповедника «Архангельское»

В недавно открывшемся современном кинолектории Музея-заповедника «Архангельское» начинается цикл лекций «На обломках империи или эпоха советского киноавангарда» с показом шедевров советского киноавангарда.

В программе кинолектория будут представлены наиболее яркие примеры советского киноавангарда 1920-х годов – одного из самых значимых явлений мировой кинокультуры, возникшего после революции 1917 года на обломках Российской империи. Лидеры киноавангарда –Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов, Лев Кулешов, Всеволод Пудовкин, Григорий Козинцев, Леонид Траубер и Фридрих Эрмлер – стремились сделать искусство «экспериментом, понятным миллионам».

Программа:

13 ноября, 16:00 – «Молодой триумфатор Сергей Эйзенштейн: дорогу кинокулаку!»

Фильм «Броненосец “Потемкин”» (1925, СССР, реж. С. Эйзенштейн) . Захватывающая история создания киношедевра: взрывоопасные съемки на броненосце «12 апостолов», вишневые косточки на Потемкинской лестнице, экстремальные трюки оператора Эдуарда Тиссэ, «монтаж аттракционов» и «кинокулак», авангардные идеи Сергея Эйзенштейна, которые потрясли киномир…

20 ноября, 16:00 – «Земля дыбом! Человек с киноаппаратом по имени Дзига Вертов»

Фильм «Человек с киноаппаратом» (1929, СССР, реж. Д. Вертов). Пожалуй, не было в истории кино автора, который бы был смелее и бескомпромисснее Дзиги Вертова. Его документальный фильм «Человек с киноаппаратом» стал воплощением всех открытий, сделанных режиссером за десять лет его киноэкспериментов. Даже сегодня он восхищает и шокирует…

27 ноября, 16:00 – «Кружевные зонтики революции с Фабрики эксцентрического актера»

Фильм «Новый Вавилон» (1929, СССР, реж. Ф. Эрмлер). Григорий Козинцев и Леонид Трауберг – лидеры революционного советского киноавангарда, создатели Фабрики эксцентрического актера – очень хотели снять фильм про кружевные зонтики и солнечные блики на атласе, про шляпки, вуали, муары и прочий парижский шик. И для этого им пришлось сделать фильм про Парижскую коммуну.

4 декабря, 16:00 – «Фрейдист с маузером, или Память Фридриха Эрмлера»

Фильм «Обломок империи» (1929, СССР, реж. Ф. Эрмлер). История советского киноавангарда полна легенд. Но всем ли им стоит вперить? Эпизод восстановления памяти в фильме «Обломок империи» вошел в историю мирового кино как гениальный монтажный эксперимент. Однако легенда гласит, что этот эпизод смонтировал вовсе не режиссер фильма Фридрих Эрмлер, а его друг – Сергей Эйзенштейн.

11 декабря, 16:00 – «Поэзия авангарда, или Земля и небо Александра Довженко»

Фильм «Земля» (1930, СССР, реж. А. Довженко). Он был мечтателем-бунтарем, поэтом и художником кино. В фильме «Земля» он воспел любовь, любовь без прикрас и без одежд… Он не боялся быть простым и сложным одновременно. В одной из своих статей писал: «Зритель, если ты что-нибудь не понимаешь в моей фильме, не думай, что перед тобой непонятная или плохая вещь. Поищи причины непонимания в самом себе. Может быть, ты просто не умеешь мыслить?»

18 декабря, 16:00 – «Вечный бой и счастье Александр Медведкина»

Фильм «Счастье» (1934, СССР, реж. А. Медведкин). Фильм «Счастье» Александра Медведкина, созданный в первой половине 1930-х годов, не входит в «классический» реестр шедевров советского киноавангарда, но фактически им является. Недаром этот смелый, яркий и абсолютно уникальный кинематографический эксперимент привел в восхищение и Сергея Эйзенштейна. А вот чиновников от кинематографии «Счастье» повергло в глубокое недоумение. Оказавшись выброшено на обочину истории советского кино, «Счастье» обрело новую жизнь спустя десятилетия в 1960-е, когда происходило переосмысление достижения советского киноавангарда.

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