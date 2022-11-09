LAVRIK & MOROZOVA представляют свой первый сингл «Красная Шапочка»

Танцевальный сингл «Красная Шапочка» от молодых артистов Саши Морозовой и Марка Лаврика. Композиция погружает слушателей в атмосферу вечеринки начала нулевых. Первая любовь, танцы до рассвета, ветер в голове и вкус лета — это и есть настроение песни.

Трек с отсылкой к любимой сказке нашего детства Красная Шапочка. Сюжет разбавлен лав стори Шапочки и ее тайного поклонника. Любовь или дружба? А придет ли серый волк? Будет ли у истории иной финал-расскажут в песни сами исполнители.

История данного фита началась с интересного инфоповода. Когда на розовой дорожке музыкальной премии RU.TV появилась новая парочка. Молодая певица Саша Морозова (дочь певицы Славы) и начинающий блогер, в прошлом футболист ФК Спартак Марк Лаврик. Выход на мероприятие был знакомством с шоу-бизнесом для Лаврика. Пресса встретила пару с восторгом, а публикации и слухи о новом зяте Славы появились во множестве уважаемых изданий.

Идея фита родилась «по фану», когда Саша поспорила с мамой (певица Слава), что даже футболист сможет записать трек и не обязательно обладать слухом и голосом. Лаврик отлично справился со своей задачей и трек получился легким и задорным, особенно благодаря помощи и поддержке Саши.

А пока все гадают какие на самом деле отношения между ребятами: дружба или что-то большее, на трек «Красная Шапочка» готовится съемка клипа, в стилистике 00-х.

Трек отлично впишется в плей-лист молодого поколения и тех, кто скучает по танцам на тех самых дискотеках!

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