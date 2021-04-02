Кинотеатр «Художественный» откроется 9 апреля после ремонта

Кино­те­атр «Худо­же­ствен­ный» откро­ет­ся 9 апре­ля. Биле­ты появят­ся в про­да­же на сай­те кино­те­ат­ра 5 апре­ля с 14:00.

Регу­ляр­ные сеан­сы нач­нут­ся в «Худо­же­ствен­ном» с 9 апре­ля: репер­ту­ар соста­вят избран­ные про­кат­ные рели­зы, спе­ци­аль­ные пока­зы, фести­ва­ли и дру­гие собы­тия, орга­ни­зо­ван­ные в парт­нер­стве с меж­ду­на­род­ны­ми сине­ма­те­ка­ми и куль­тур­ны­ми инсти­ту­ци­я­ми. Боль­шин­ство филь­мов будет демон­стри­ро­вать­ся на язы­ке ори­ги­на­ла с рус­ски­ми суб­тит­ра­ми. «Худо­же­ствен­ный» пред­ста­вит новый для Моск­вы фор­мат исто­ри­че­ско­го кино­те­ат­ра с кура­тор­ским под­хо­дом к про­грам­ме и одно­вре­мен­но обще­ствен­но­го про­стран­ства. В кон­це мар­та Сбер пере­дал кино­те­атр «Худо­же­ствен­ный» в управ­ле­ние ООО «Кино­те­атр Пионер».

Все­го в «Худо­же­ствен­ном» четы­ре зала — боль­шой на 474 места, два малых зала по 46 мест и один камер­ный, рас­счи­тан­ный на 21 зри­те­ля. Все залы обо­ру­до­ва­ны аудио­си­сте­мой Dolby Atmos и высо­ко­кон­траст­ны­ми лазер­ны­ми кино­про­ек­то­ра­ми Barco. Поми­мо тех, что уста­нов­ле­ны в «Худо­же­ствен­ном», в мире суще­ству­ет все­го 17 ана­ло­гич­ных про­ек­то­ров. В кино­те­ат­ре так­же будут пока­зы­вать филь­мы с плен­ки 35 мм. Сто­и­мость биле­тов на регу­ляр­ные сеан­сы будет начи­нать­ся от 290 руб­лей. Кино­те­атр будет рабо­тать еже­днев­но с 9:00 до 03:00.

Каж­дые выход­ные будут орга­ни­зо­ва­ны экс­кур­сии по зда­нию: зри­те­лям рас­ска­жут, как стро­и­ли, пере­стра­и­ва­ли и реста­ври­ро­ва­ли ста­рей­ший кино­те­атр Моск­вы в послед­ние 111 лет.

«Сбер пол­но­стью отре­ста­ври­ро­вал леген­дар­ный кино­те­атр «Худо­же­ствен­ный», что­бы вер­нуть жите­лям Моск­вы и гостям сто­ли­цы одно из самых люби­мых мно­ги­ми поко­ле­ни­я­ми мест. Откры­тие ста­рей­ше­го кино­те­ат­ра уже сей­час явля­ет­ся одним из самых ожи­да­е­мых собы­тий куль­тур­ной жиз­ни сто­ли­цы. В кон­це мар­та мы пере­да­ли кино­те­атр «Худо­же­ствен­ный» в управ­ле­ние ООО «Кино­те­атр Пио­нер». У ком­па­нии есть опыт рабо­ты с уни­каль­ны­ми кино­те­ат­ра­ми. Мы убеж­де­ны, что сотруд­ни­че­ство будет вза­и­мо­вы­год­ным со всех сто­рон», – гово­рит стар­ший вице-пре­зи­дент Сбе­ра Татья­на Доброхвалова.

«Кино­те­атр «Худо­же­ствен­ный» — это не про­сто еще один кино­те­атр. Он не был “про­сто кино­те­ат­ром”, когда в нем дава­ли «Бро­не­нос­ца «Потем­кин»», не будет таким и сей­час. Мы пол­ны жела­ния и реши­мо­сти сде­лать это вели­кое место местом сего­дняш­ней кине­ма­то­гра­фи­че­ской силы. Живым, акту­аль­ным, бур­ля­щим местом, где будет пока­зы­вать­ся худо­же­ствен­ное кино, а филь­мы, не име­ю­щие отно­ше­ния к “худо­же­ствен­но­сти”, пока­зы­вать­ся не будут. Мы наме­ре­ны тре­бо­ва­тель­но под­хо­дить к отбо­ру филь­мов, но ника­кой дис­кри­ми­на­ции про­тив фор­ма­тов и жан­ров у нас не будет: при­ме­ром тому та раз­но­об­раз­ная про­грам­ма, кото­рая ждет зри­те­лей уже в апре­ле — в ней будут пред­став­ле­ны и луч­шие филь­мы теку­ще­го репер­ту­а­ра, и глав­ные номи­нан­ты «Оска­ра», и наи­бо­лее замет­ные пре­мье­ры Мос­ков­ско­го фести­ва­ля, и веч­но живая клас­си­ка», – рас­ска­зы­ва­ет про­грамм­ный дирек­тор Стас Тыркин.

В пер­вый день рабо­ты, 9 апре­ля, в кино­те­ат­ре прой­дет рос­сий­ская пре­мье­ра филь­ма «Отец» Фло­ри­а­на Зел­ле­ра c Энто­ни Хоп­кин­сом и Оли­ви­ей Кол­ман в глав­ных ролях.

Этот показ откро­ет про­грам­му филь­мов-номи­нан­тов на пре­мию «Оскар 2021», кото­рая про­длит­ся до 22 апре­ля. В про­грам­му так­же вошли «Мина­ри» Ли Айзе­ка Чуна, «Зем­ля кочев­ни­ков» Хлои Чжао, «Куда идешь, Аида?» Ясми­лы Жба­нич, «Еще по одной» Тома­са Вин­тер­бер­га, «Довод» Кри­сто­фе­ра Нола­на, «Девуш­ка, пода­ю­щая надеж­ды» Эми­ральд Фен­нел, «Душа» Пита Док­те­ра и дру­гие фильмы.

10 апре­ля состо­ит­ся спе­ци­аль­ный показ филь­ма «Бро­не­но­сец «Потем­кин»» Сер­гея Эйзен­штей­на, пре­мье­ра кото­ро­го про­шла в «Худо­же­ствен­ном» в янва­ре 1926 года. Зри­те­ли уви­дят вер­сию филь­ма, вос­ста­нов­лен­ную Немец­кой сине­ма­те­кой в 2005 году, с ори­ги­наль­ны­ми интер­тит­ра­ми, кад­ра­ми, ранее выре­зан­ны­ми цен­зу­рой, и музы­кой Эдмун­да Май­зе­ля, пар­ти­ту­ру кото­ро­го одоб­рил сам Эйзен­штейн, — совет­ские и рос­сий­ские зри­те­ли, начи­ная с 1970‑х годов, мог­ли видеть кар­ти­ну с музы­кой Шоста­ко­ви­ча. Фильм пред­ста­вит режис­сер Илья Най­шул­лер, чьи филь­мы исполь­зу­ют откры­тый Эйзен­штей­ном «мон­таж аттрак­ци­о­нов» как важ­ное выра­зи­тель­ное средство.

С 23 по 29 апре­ля в «Худо­же­ствен­ном» прой­дут пока­зы Мос­ков­ско­го Меж­ду­на­род­но­го кинофестиваля.

30 апре­ля, в день 65-летия Лар­са фон Три­е­ра, состо­ит­ся спе­ци­аль­ный показ филь­ма «Догвилль».

За ресто­ран, кофей­ню и бары в трех фойе кино­те­ат­ра отве­ча­ет ресто­ран­ная груп­па Lucky Group.

В южном фойе рас­по­ло­жит­ся кор­нер Биб­лио­те­ки им. Н.А. Некра­со­ва: посе­ти­те­ли смо­гут офор­мить чита­тель­ский билет, кото­рый будет дей­ство­вать не толь­ко в кино­те­ат­ре, но и в дру­гих город­ских биб­лио­те­ках Моск­вы. Здесь же мож­но будет взять кни­ги из сфор­ми­ро­ван­но­го спе­ци­аль­но для «Худо­же­ствен­но­го» фон­да: в него вошли кни­ги о кино, теат­ре, музы­ке, архи­тек­ту­ре, а так­же пери­о­ди­че­ские изда­ния об искус­стве. На сай­те Некра­сов­ки мож­но будет офор­мить заказ и на кни­ги из основ­но­го фон­да биб­лио­те­ки, а затем забрать их в кинотеатре.

На пер­вом эта­же появит­ся кор­нер пар­фю­мер­но­го брен­да Zielinski&Rozen, в кото­ром, поми­мо клас­си­че­ских про­дук­тов брен­да, будет пред­став­ле­на линей­ка с аро­ма­том Fiction, создан­ная в кол­ла­бо­ра­ции с «Худо­же­ствен­ным».

Озна­ко­мить­ся с рас­пи­са­ни­ем и купить биле­ты мож­но будет на сай­те кино­те­ат­ра 5 апре­ля с 14:00. Сле­дить за обнов­ле­ни­я­ми мож­но в соц­се­тях «Худо­же­ствен­но­го»: Инста­гра­ме, Фейс­бу­ке, ВКон­так­те и Телеграме.

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