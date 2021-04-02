Кинотеатр «Художественный» откроется 9 апреля после ремонта

Кинотеатр «Художественный» откроется 9 апреля. Билеты появятся в продаже на сайте кинотеатра 5 апреля с 14:00.
Регулярные сеансы начнутся в «Художественном» с 9 апреля: репертуар составят избранные прокатные релизы, специальные показы, фестивали и другие события, организованные в партнерстве с международными синематеками и культурными институциями. Большинство фильмов будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. «Художественный» представит новый для Москвы формат исторического кинотеатра с кураторским подходом к программе и одновременно общественного пространства. В конце марта Сбер передал кинотеатр «Художественный» в управление ООО «Кинотеатр Пионер».
Всего в «Художественном» четыре зала — большой на 474 места, два малых зала по 46 мест и один камерный, рассчитанный на 21 зрителя. Все залы оборудованы аудиосистемой Dolby Atmos и высококонтрастными лазерными кинопроекторами Barco. Помимо тех, что установлены в «Художественном», в мире существует всего 17 аналогичных проекторов. В кинотеатре также будут показывать фильмы с пленки 35 мм. Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей. Кинотеатр будет работать ежедневно с 9:00 до 03:00.
Каждые выходные будут организованы экскурсии по зданию: зрителям расскажут, как строили, перестраивали и реставрировали старейший кинотеатр Москвы в последние 111 лет.
«Сбер полностью отреставрировал легендарный кинотеатр «Художественный», чтобы вернуть жителям Москвы и гостям столицы одно из самых любимых многими поколениями мест. Открытие старейшего кинотеатра уже сейчас является одним из самых ожидаемых событий культурной жизни столицы. В конце марта мы передали кинотеатр «Художественный» в управление ООО «Кинотеатр Пионер». У компании есть опыт работы с уникальными кинотеатрами. Мы убеждены, что сотрудничество будет взаимовыгодным со всех сторон», – говорит старший вице-президент Сбера Татьяна Доброхвалова.
«Кинотеатр «Художественный» — это не просто еще один кинотеатр. Он не был “просто кинотеатром”, когда в нем давали «Броненосца «Потемкин»», не будет таким и сейчас. Мы полны желания и решимости сделать это великое место местом сегодняшней кинематографической силы. Живым, актуальным, бурлящим местом, где будет показываться художественное кино, а фильмы, не имеющие отношения к “художественности”, показываться не будут. Мы намерены требовательно подходить к отбору фильмов, но никакой дискриминации против форматов и жанров у нас не будет: примером тому та разнообразная программа, которая ждет зрителей уже в апреле — в ней будут представлены и лучшие фильмы текущего репертуара, и главные номинанты «Оскара», и наиболее заметные премьеры Московского фестиваля, и вечно живая классика», – рассказывает программный директор Стас Тыркин.
В первый день работы, 9 апреля, в кинотеатре пройдет российская премьера фильма «Отец» Флориана Зеллера c Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях.
Этот показ откроет программу фильмов-номинантов на премию «Оскар 2021», которая продлится до 22 апреля. В программу также вошли «Минари» Ли Айзека Чуна, «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Куда идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич, «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Довод» Кристофера Нолана, «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел, «Душа» Пита Доктера и другие фильмы.
10 апреля состоится специальный показ фильма «Броненосец «Потемкин»» Сергея Эйзенштейна, премьера которого прошла в «Художественном» в январе 1926 года. Зрители увидят версию фильма, восстановленную Немецкой синематекой в 2005 году, с оригинальными интертитрами, кадрами, ранее вырезанными цензурой, и музыкой Эдмунда Майзеля, партитуру которого одобрил сам Эйзенштейн, — советские и российские зрители, начиная с 1970‑х годов, могли видеть картину с музыкой Шостаковича. Фильм представит режиссер Илья Найшуллер, чьи фильмы используют открытый Эйзенштейном «монтаж аттракционов» как важное выразительное средство.
С 23 по 29 апреля в «Художественном» пройдут показы Московского Международного кинофестиваля.
30 апреля, в день 65-летия Ларса фон Триера, состоится специальный показ фильма «Догвилль».
За ресторан, кофейню и бары в трех фойе кинотеатра отвечает ресторанная группа Lucky Group.
В южном фойе расположится корнер Библиотеки им. Н.А. Некрасова: посетители смогут оформить читательский билет, который будет действовать не только в кинотеатре, но и в других городских библиотеках Москвы. Здесь же можно будет взять книги из сформированного специально для «Художественного» фонда: в него вошли книги о кино, театре, музыке, архитектуре, а также периодические издания об искусстве. На сайте Некрасовки можно будет оформить заказ и на книги из основного фонда библиотеки, а затем забрать их в кинотеатре.
На первом этаже появится корнер парфюмерного бренда Zielinski&Rozen, в котором, помимо классических продуктов бренда, будет представлена линейка с ароматом Fiction, созданная в коллаборации с «Художественным».
Ознакомиться с расписанием и купить билеты можно будет на сайте кинотеатра 5 апреля с 14:00. Следить за обновлениями можно в соцсетях «Художественного»: Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте и Телеграме.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.