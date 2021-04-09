«Кинотерапия». Или фильмы, которые помогут решить проблемы

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье объяснил, как поднять настроение или попробовать найти ответы на сложные жизненные вопросы при помощи кино, сериалов и мультфильмов. Подходящие для этих целей картины с 9 апреля можно посмотреть в специальной коллекции «Кинотерапия» мультимедийного сервиса Okko.
В психотерапевтической практике работе с произведениями искусства отведено особое место. Существует несколько методов, например, кинотерапия — работа с фильмами, арт-терапия — с изобразительным творчеством, музыкальная терапия. Все они могут быть как самостоятельными направлениями в психотерапии, так и выступать вспомогательными инструментами при использовании других методов. В ходе кинотерапии ключевым способом воздействия на клиента выступает просмотр кино, видеороликов, мультфильмов, сериалов.
При использовании кинотерапии, как отдельного направления, просмотр контента длится минимум в течение месяца и, как правило, происходит в группе. Человек получает эмоциональный отклик от просмотра фильмов, и с этой реакцией потом работает психотерапевт для решения проблемы. Часто кинотерапия используется как вспомогательный метод — в различных ситуациях специалист советует какой-либо фильм, а эмоции и впечатления от него в последствие могут стать подсказкой в ответе на вопрос клиента.
«Просмотр фильмов воздействует в ситуации, когда у человека есть проблема, с которой он хочет справиться (болезнь, стресс, кризис в семье или на работе или др.) или когда перед ним стоит конкретная жизненная задача (смена места работы, рождение ребенка и др.). При помощи кинотерапии возможно мобилизовать силы и получить «озарения» для более гармоничного решения проблемы.
В своей практике я часто рекомендую обращаться к некоторым кинолентам, поскольку в них представлены житейские ситуации, в которые мы попадаем в жизни, а также способы реагирования на них. Герои фильмов — это архетипы людей, встречающихся в любом окружении», – говорит психотерапевт сервиса СберЗдоровье Гурген Хачатурян.
Специалист рассказал, в каких случаях можно прибегнуть к кинотерапии, а также посоветовал конкретные фильмы для решения различных сложностей:
1. Для наполнения жизни радостным контентом подойдут различные комедии, часто уже многократно пересмотренные — они несут в себе большой заряд приятных воспоминаний и вызывают ощущения близости с героями.
Подходящие фильмы для подобной ситуации клиента: «Вторая жизнь Уве», «Лучше не бывает», «А как же Боб».
2. Для того, чтобы помочь клиенту найти ответ на жизненные вопросы.
Большое количество фильмов посвящено одним и тем же проблемам, с которыми сталкивается каждый из нас, но некоторым они кажутся неразрешимыми. Это вопросы о жизни и смерти, любви, дружбе, близости. Просмотр кинофильмов может подтолкнуть и даль направление для поиска самостоятельного ответа и, как следствие — обеспечить выход из депрессивных и других состояний.
Подходящие фильмы для поиска ответов на жизненные вопросы: «Малыш», «Большой», «Выходной день Ферриса Бьюллера», «Клуб завтрак».
3. Для преодоления сложных жизненных ситуаций, в том числе, связанных с болезнью или одиночеством.
Большое количество клиентов считает, что их переживания уникальны. В обычной терапевтической беседе им сложно доказать, что на самом деле многие из нас сталкиваются с подобными, в том числе, эмоциональными и даже психическими проблемами. В такой ситуации на помощь могут прийти фильмы, где герой преодолевает, например, свои ментальные расстройства или показано, что есть способы примирения со своей болезнью.
Подходящие фильмы для преодоления сложной жизненной ситуации: «Пока не сыграл в ящик», «Гравитация», «Интерстеллар».
Кино, которое покажет, что вы не один в своих проблемах: «Игры разума», «А в душе я танцую», «Общество мертвых поэтов», «1+1» и другие.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.