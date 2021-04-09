«Кинотерапия». Или фильмы, которые помогут решить проблемы

Меди­цин­ский онлайн-сер­вис СберЗ­до­ро­вье объ­яс­нил, как под­нять настро­е­ние или попро­бо­вать най­ти отве­ты на слож­ные жиз­нен­ные вопро­сы при помо­щи кино, сери­а­лов и мульт­филь­мов. Под­хо­дя­щие для этих целей кар­ти­ны с 9 апре­ля мож­но посмот­реть в спе­ци­аль­ной кол­лек­ции «Кино­те­ра­пия» муль­ти­ме­дий­но­го сер­ви­са Okko.

В пси­хо­те­ра­пев­ти­че­ской прак­ти­ке рабо­те с про­из­ве­де­ни­я­ми искус­ства отве­де­но осо­бое место. Суще­ству­ет несколь­ко мето­дов, напри­мер, кино­те­ра­пия — рабо­та с филь­ма­ми, арт-тера­пия — с изоб­ра­зи­тель­ным твор­че­ством, музы­каль­ная тера­пия. Все они могут быть как само­сто­я­тель­ны­ми направ­ле­ни­я­ми в пси­хо­те­ра­пии, так и высту­пать вспо­мо­га­тель­ны­ми инстру­мен­та­ми при исполь­зо­ва­нии дру­гих мето­дов. В ходе кино­те­ра­пии клю­че­вым спо­со­бом воз­дей­ствия на кли­ен­та высту­па­ет про­смотр кино, видео­ро­ли­ков, мульт­филь­мов, сериалов.

При исполь­зо­ва­нии кино­те­ра­пии, как отдель­но­го направ­ле­ния, про­смотр кон­тен­та длит­ся мини­мум в тече­ние меся­ца и, как пра­ви­ло, про­ис­хо­дит в груп­пе. Чело­век полу­ча­ет эмо­ци­о­наль­ный отклик от про­смот­ра филь­мов, и с этой реак­ци­ей потом рабо­та­ет пси­хо­те­ра­певт для реше­ния про­бле­мы. Часто кино­те­ра­пия исполь­зу­ет­ся как вспо­мо­га­тель­ный метод — в раз­лич­ных ситу­а­ци­ях спе­ци­а­лист сове­ту­ет какой-либо фильм, а эмо­ции и впе­чат­ле­ния от него в послед­ствие могут стать под­сказ­кой в отве­те на вопрос клиента.

«Про­смотр филь­мов воз­дей­ству­ет в ситу­а­ции, когда у чело­ве­ка есть про­бле­ма, с кото­рой он хочет спра­вить­ся (болезнь, стресс, кри­зис в семье или на рабо­те или др.) или когда перед ним сто­ит кон­крет­ная жиз­нен­ная зада­ча (сме­на места рабо­ты, рож­де­ние ребен­ка и др.). При помо­щи кино­те­ра­пии воз­мож­но моби­ли­зо­вать силы и полу­чить «оза­ре­ния» для более гар­мо­нич­но­го реше­ния проблемы.

В сво­ей прак­ти­ке я часто реко­мен­дую обра­щать­ся к неко­то­рым кино­лен­там, посколь­ку в них пред­став­ле­ны житей­ские ситу­а­ции, в кото­рые мы попа­да­ем в жиз­ни, а так­же спо­со­бы реа­ги­ро­ва­ния на них. Герои филь­мов — это архе­ти­пы людей, встре­ча­ю­щих­ся в любом окру­же­нии», – гово­рит пси­хо­те­ра­певт сер­ви­са СберЗ­до­ро­вье Гур­ген Хачатурян.

Спе­ци­а­лист рас­ска­зал, в каких слу­ча­ях мож­но при­бег­нуть к кино­те­ра­пии, а так­же посо­ве­то­вал кон­крет­ные филь­мы для реше­ния раз­лич­ных сложностей:

1. Для напол­не­ния жиз­ни радост­ным кон­тен­том подой­дут раз­лич­ные коме­дии, часто уже мно­го­крат­но пере­смот­рен­ные — они несут в себе боль­шой заряд при­ят­ных вос­по­ми­на­ний и вызы­ва­ют ощу­ще­ния бли­зо­сти с героями.

Под­хо­дя­щие филь­мы для подоб­ной ситу­а­ции кли­ен­та: «Вто­рая жизнь Уве», «Луч­ше не быва­ет», «А как же Боб».

2. Для того, что­бы помочь кли­ен­ту най­ти ответ на жиз­нен­ные вопросы.

Боль­шое коли­че­ство филь­мов посвя­ще­но одним и тем же про­бле­мам, с кото­ры­ми стал­ки­ва­ет­ся каж­дый из нас, но неко­то­рым они кажут­ся нераз­ре­ши­мы­ми. Это вопро­сы о жиз­ни и смер­ти, люб­ви, друж­бе, бли­зо­сти. Про­смотр кино­филь­мов может под­толк­нуть и даль направ­ле­ние для поис­ка само­сто­я­тель­но­го отве­та и, как след­ствие — обес­пе­чить выход из депрес­сив­ных и дру­гих состояний.

Под­хо­дя­щие филь­мы для поис­ка отве­тов на жиз­нен­ные вопро­сы: «Малыш», «Боль­шой», «Выход­ной день Фер­ри­са Бьюл­ле­ра», «Клуб завтрак».

3. Для пре­одо­ле­ния слож­ных жиз­нен­ных ситу­а­ций, в том чис­ле, свя­зан­ных с болез­нью или одиночеством.

Боль­шое коли­че­ство кли­ен­тов счи­та­ет, что их пере­жи­ва­ния уни­каль­ны. В обыч­ной тера­пев­ти­че­ской бесе­де им слож­но дока­зать, что на самом деле мно­гие из нас стал­ки­ва­ют­ся с подоб­ны­ми, в том чис­ле, эмо­ци­о­наль­ны­ми и даже пси­хи­че­ски­ми про­бле­ма­ми. В такой ситу­а­ции на помощь могут прий­ти филь­мы, где герой пре­одо­ле­ва­ет, напри­мер, свои мен­таль­ные рас­строй­ства или пока­за­но, что есть спо­со­бы при­ми­ре­ния со сво­ей болезнью.

Под­хо­дя­щие филь­мы для пре­одо­ле­ния слож­ной жиз­нен­ной ситу­а­ции: «Пока не сыг­рал в ящик», «Гра­ви­та­ция», «Интер­стел­лар».

Кино, кото­рое пока­жет, что вы не один в сво­их про­бле­мах: «Игры разу­ма», «А в душе я тан­цую», «Обще­ство мерт­вых поэтов», «1+1» и другие.

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