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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Киноверсия балета «Катарина, или Дочь разбойника» выйдет на больших экранах

editor
By editor
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Катарина, или Дочь разбойника
Сцена из спектакля «Катарина, или Дочь разбойника». В роли Катарины - Елена Свинко. Фото © Иван Карнаухов. Фото предоставлено пресс-службой Красноярского театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского

«Катарина, или Дочь разбойника» – один из популярнейших балетов эпохи позднего романтизма. Для либретто Жюль Перро использовал реальную историю пленения итальянского художника Сальватора Розы, который влюбился в предводительницу разбойников Катарину. Впервые публика увидела балет композитора Цезаря Пуни в 1846 году на сцене Королевского театра Лондона. Премьеру в России зритель ждал особенно, поскольку заглавную партию танцевала известнейшая балерина XIX века Фанни Эльслер. Николай I лично пригласил европейскую звезду в российскую труппу и даже репетировал с кордебалетом один из хореографических номеров, демонстрируя ружейные приемы. Постановка имела успех и не сходила с афиши десятилетия. Главную партию Катарины исполняли многие известные балерины того времени: Пьерина Леньяни, Карлотта Гризи и другие. Настаивала на восстановлении балета специально для нее и Матильда Кшесинская, однако к началу ХХ века хореографический текст и партитура были утеряны.

Некогда успешный балет российский зритель не видел более 100 лет. Новая постановка Красноярского театра оперы и балета представляет собой поистине амбициозный проект. Вместе с приглашенными специалистами балет был воссоздан полностью, от сценографии до либретто и музыкального сопровождения.

По материалам наследия выдающегося хореографа, либреттиста Жюля Перро создавался новый спектакль, либретто переводилось с нескольких языков. Историческими исследованиями и адаптацией балета занимались музыковед Елена Черемных и исследователь творчества Жюля Перро Ольга Федорченко. За хореографическое решение отвечали заслуженные артисты России Сергей Бобров и Юлиана Малхасянц.

Сергей Бобров, художественный руководитель Красноярского театра оперы и балета (2006-2022): «Попалась газета XIX века, в которой было напечатано полное петербургское либретто. Из разных театров восстановили разные версии либретто. В этом нам помог исследователь старинных балетов Юрий Бурлака».

Музыкальный материал был найден в Риме, в Милане и в архивах Большого театра. На основе сохранившихся партитур композитор Петр Поспелов реконструировал музыку балета, включив в нее и другие произведения Пуни.

Постановка, основанная на почти забытом шедевре хореографии, впечатляет мастерством танцовщиков, роскошными декорациями и костюмами. Визуальную концепцию спектакля разрабатывали специалисты Большого театра. Сценографию и декорации создавала Альона Пикалова на основе декораций, которые были использованы более 100 лет назад в постановке Большого театра. Костюмы создала Елена Зайцева на базе сохранившихся эскизов из Большого и Мариинского театров.

Новая версия Красноярского театра интересна и ретроспективой финалов – в постановке показано, как менялась судьба «Катарины» на разных театральных сценах. В 1846 году в Лондоне публика увидела историю Жюля Перро сразу с трагическим финалом. Вторую версию – драматическую – Жюль Перро предложил уже российскому зрителю на сцене Большого каменного театра в Петербурге в 1849 году. Счастливый финал в редакции Энрико Чекетти прозвучал в Мариинском театре в 1888-м. У зрителей спектакля Красноярского театра будет уникальная возможность увидеть все три финала.

В 2023 году спектакль получил десять номинаций Национальной театральной премии «Золотая Маска» и трижды стал лауреатом. «Катарина, или Дочь разбойника» признан членами жюри лучшим балетом, исполнительница главной партии балерина Елена Свинко получила приз за лучшую женскую роль, Петр Поспелов – за лучшую работу композитора.

21 ноября в московском киноцентре «Октябрь» премьеру киноверсии представят исполнители главных партий Елена Свинко, Георгий Болсуновский, Юрий Кудрявцев, директор театра Светлана Гузий и хореограф-постановщик Юлиана Малхасянц.

Гостей премьеры ждет яркий праздник: встреча с артистами, красная ковровая дорожка, победные «Золотые Маски», выставка костюмов, созданных для балета.

Режиссер киноверсии – Евгения Стрелецкая, оператор – Евгений Шинкаренко.

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