KION представил фильмы о семейных путешествиях

Онлайн-кинотеатр KION составил список фильмов о путешествиях родителей и детей в разном возрасте не только в привычном мире, но и в других мультивселенных. От искренних эмоций до неожиданных приключений —эти фильмы будут вдохновлять и призывать нас верить в силу семейных связей и путешествий, которые навсегда меняют наши жизни. Предлагаем погрузиться в мир семейных приключений и позволить этим фильмам перевернуть представление о том, что значит быть вместе во время путешествий.

«Все везде и сразу»

Семикратный лауреат премии «Оскар» о владелице прачечной, которая путешествует по параллельным мирам, чтобы спасти мультивселенную. Эмигрантка китайского происхождения Эвелин пытается удержать разваливающуюся семью и бизнес в своих руках: муж хочет развода, дочь все сильнее отдаляется от близких, и долги нечем выплачивать. На приеме в налоговой к женщине является супруг из параллельной вселенной и заявляет, что только она может спасти всех везде и сразу.

«Солнце мое»

Автобиографический фильм шотландского режиссера Шарлотты Уэллс, номинированный на премию «Оскар». Фильм повествуют о 11-летняя Софи отдыхает с 30-летним отцом Калумом в Турции, у него скоро день рождения, который он решил отметить наедине с дочерью. Калум разведен, девочку воспитывает мать, поэтому эти несколько дней на курорте — редкая возможность встретиться и провести время вместе, может быть, в последний раз.

«Далекие близкие»

Фильм «Далекие близкие» — сочетание комедии, семейной драмы и роуд-муви. Сюжет картины фокусируется на отношениях отца и сына, отдалившихся друг от друга, но вынужденных вместе проехать из Хабаровска в Москву на автобусе. За время своего путешествия родственники погружаются в прошлое и выясняют причины, по которым в последнее время они перестали близко общаться. Роуд-муви Ивана Соснина был представлен на фестивале «Окно в Европу» и получил несколько наград.

«Камон камон»

Проникновенная драма Майка Миллса о сложностях и радости родительства с Хоакином Фениксом и Гэби Хоффман. В черно-белой ленте радиожурналист путешествует с девятилетним племянником и берет интервью у детей, чтобы понять мысли подрастающего поколения. По законам жанра роуд-муви, совместная поездка оказывается испытанием для мужчины, который задумывается о стигмах, преследующих представителей разных гендеров.

«Маленькая мисс счастье»

Культовый трагикомедия о девочке мечтающей попасть на детский конкурс красоты. Ее спутниками в этом незабываемом приключении станут члены ее семьи, которые с трепетом пытаются помочь в исполнении заветного желания. Однако, взрослые Груверы озабочены своими личными проблемами и неудачами, что едва смогут поддержать Олив. Картина удостоилась «Оскара» в двух номинациях за «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучшую мужскую роль второго плана».

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