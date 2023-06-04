Межгалактический семейный фильм «Назад к динозаврам» выходит в российский прокат

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Межгалактический семейный фильм про невероятные путешествия во времени «Назад к динозаврам» выходит в российский прокат. Отправиться навстречу приключениям в Юрский период можно с 29 июня во всех кинотеатрах. Прокатчик фильма - компания «Наше кино».

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Джэйсон и Лара обнаруживают в лесу таинственный летательный аппарат. Оказывается, это не просто корабль пришельцев, но и машина времени. Теперь друзьям предстоит отправиться в захватывающее путешествие сквозь пространство и время, а еще побороться за выживание среди динозавров и за возможность вернуться домой.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале «Фантазия» в Монреале, где проект получил приз зрительских симпатий за лучший квебекский полнометражный фильм.

назад к динозаврам

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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