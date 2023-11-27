кипрский эллинизм

В Государственном историческом музее представлена выставка «Искусство древнего Кипра. Из собрания А.С. Уварова»

Археология – наука, изучающая прошлое человечества, будь то в культуре, бытовой сфере или науке. Алексей Сергеевич Уваров был человеком далеко незаурядным – археолог, ученый, первый директор Исторического музея. Благодаря графу в фондах музея и находится жемчужина средиземноморского острова.

Кипр – то государство, которое испытывало влияние как культуры эллинистической, так и Ближнего Востока, Микен, Северной Африки. Около 200 предметов составляют коллекцию графа, национализированную и переданную в фонды ГИМ и ГМИИ имени А.С. Пушкина из имения в Поречье (Можайский район). Графу Алексею Сергеевичу Уварову мы обязаны и появлению Московского археологического общества, располагавшегося в палатах Аверкия Кириллова. Много научных трудов, исследований, статей, сборников, изданий, словарей было издано под его руководством и финансированием. Древности Новгорода, Пскова, Рязани нашли описание именно в трудах Московского археологического общества.

Много времени и сил отдал Алексей Сергеевич Уваров на развитие отечественной археологии. Он инициировал раскопки в Таврической губернии, Ольвии, Херсонесе, Суздаля, Ярославской губернии (там же были обнаружены предметы бронзового века). Коллекция же кипрских древностей попала ему из рук русского посланника Трофима Павловича Юзефовича (1840-1883), генерального консула в Салониках. Сам же Юзефович окончил восточный факультет Санкт-Петербургского университета.

Сейчас же в зале Исторического музея можно увидеть терракотовые известняковые статуэтки, предметы посуды, керамику, а также полихромный известняковый портрет девушки, найденные много веков назад на острове. Белый, песочный и синий – цвета не только самих предметов, но и дизайна выставки. Специально для такого проекта подготовлен каталог с первым описанием коллекции (многое выставлено впервые), что, безусловно, подтверждает значимость собрания и её научное значение.

Марина АБРАМОВА