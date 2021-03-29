Кира ШАЙН: «Очень важно найти талантливых людей на одной волне с тобой»

Кира Шайн — певица и блогер. Стала популярной после участия в конкурсе журнала «Плейбой» — получила звание «Мисс Плейбой Украина», кстати, единственная. В прошлом году получила звание самая сексуальная певица года. Пережила сложную операцию — и именно это стало ее отправной точкой в творчестве — на операционном столе дала себе обещание стать певицей и созидать.
– Кира, как давно вы занимаетесь музыкальным творчеством? С чего все началось?
– Все началось с самого глубокого детства, когда ещё в три годика любили устраивать вместе с сестрой для всей семьи показы из всех маминых платьев и туфель, после чего обязательно был концерт — стихи и песни на стульчике (смайл). Первое выступление на большую публику было в 6 лет — танец, а в 7 – первая Песня «Папа, подари мне куклу» на сцене. После этого ни один концерт не проходил без моего участия. Я 10 лет была участником танцевального кружка — мы кстати держались на очень высоком уровне, были одними из лучших в нашем регионе. Многократно занимали первые места в конкурсах. И так же параллельно я занималась в музыкальной школе и пела песни на концертах (смайл). Дальше был институт — там так же я выступала, правда уже чуть меньше — так как прибавилось максимально обязанностей — я была старостой в группе и уже начала сама зарабатывать себе денежки — очень хотелось стать самостоятельной пораньше (смайл).
Так же посещала курсы актерского мастерства — и кстати первая роль, которая принесла мне большую популярность — это была роль Верки Сердючки. Я правда вживалась в образ максимально правдоподобно и получалось очень смешно (смайл). Артисткой была с раннего детства.
– Недавно у вас вышел клип «Любовь на бис», откуда такая идея? Ведь по сюжету у вас непривычный зрителю образ .
– Я люблю экспериментировать и с образами и вообще со всем в жизни — классно всегда пробовать что-то новое! Раньше я в клипах и в песнях выступала перед фанатами в роскошных нарядах с красивыми локациями. А сейчас захотелось сделать то, что многие знают и понимают. То, с чем большинство сталкивается каждый день. Получилось маленькое кино про жизнь классической русской семьи. Без лишнего пафоса и недосягаемой роскоши.... Ипотека, жена в бигудях, вечно ругающая своего мужа, ребенок, которому не уделяют должного внимания, и, собственно, муж, который никак не может найти работу, но при этом всегда навеселе...
Образом домашней девушки я удивила своих гостей и на самой официальной презентации клипа — одела на выступление халат, в котором была в клипе. Все оценили и были в восторге... Ведь в домашнем простом халате на сцену на собственной презентации клипа артисты ещё не выходили.
Я довольна и идеей, и ее воплощением и своим образом. Кстати, хоть видео получилось простым, я в нем все равно секси — это не скроешь даже домашней одеждой (смайл). Такая энергия идёт изнутри — отражается в блеске глаз — ее не спрятать (смайл).
– Ваш путь к творчеству был непростым, сколько всего у вас профессий?
– Да, все складывалось не так гладко. Я с детства хотела быть артисткой. Когда время подошло в одиннадцатом классе к выбору дальнейшей профессии, я уверенно заявила, что хочу пойти в театральный — так как опыт выступлений на сцене у меня уже был приличный. На что мои родители, все учителя и даже директор школы отреагировали негативно. Дело в том, что я была отличницей и закончила школу с золотой медалью. Отлично писала и уже публиковалась в газетах и журналах, также выпустила книгу своих стихов. Все видели во мне великого ученого или педагога. Директор школы вызвала меня к себе в кабинет и сказала, что артистом быть несерьезно, это не перспективная профессия и их тысячи, а успеха добиваются лишь единицы. А вот если я пойду учиться на преподавателя — то и возьмут меня без экзаменов и потом сразу рабочее место будет — в нашей школе.
Я в расстроенных чувствах пыталась со всеми договориться — в итоге решили, что пойду учиться на журналиста — и работа перед камерами, и пишу я хорошо. В итоге получила два диплома — журналист и издатель. Но работать по специальности долго не стала. Считала что современная журналистика — это манипуляция человеческого сознания. Никогда до конца все правду не говорят, а люди наивно всему верят. Ушла в недвижимость. И деньги достойные и карьерный рост. Только после того, как у меня несколько лет назад обнаружили опухоль в голове, я себе пообещала, что если выживу, вернусь к творчеству и уже точно достигну высот в том, чего всю жизнь хочет мое сердце и стану примером для других, оставив после себя достойный след.
– У вас была опухоль, как вы пережили этот непростой период?
– Прошла колоссальная переоценка ценностей. Все в жизни происходит не просто так, и наверное, мне Бог дал такое испытание, чтобы я изменила своё отношение к жизни и к окружающим людям. Болеть всегда тяжело, непонятно чувствовать себя слабой, уязвимой, беззащитной. Когда голова болит все время, доводя просто до сумасшествия... Терпеть невозможно, таблетки не помогают, а как страшно смотреть в растерянные глаза своих близких, «которые хотят помочь но не знают как и им ещё больнее от этого всего.... Мы справились... Перед самой операцией я понимала, что могу умереть и доктор мне также об этом говорил. Было жалко уйти из этого мира, не оставив после себя достойный след. Пообещала, что если проснусь — вернусь к любимому делу и буду жить в удовольствие, не заставляя себя общаться с неприятными людьми, и не делая то, что не нравиться. Ведь жизнь слишком коротка, и никогда не знаешь когда она закончиться и что будет завтра. Я научилась ценить сегодняшний день и четко поняла что самые важные люди в жизни — это твоя семья. Бог не даёт нам испытаний, которых мы не можем пройти.
– Любите ли вы путешествовать? Самое любимое место, куда хочется возвращаться снова и снова?
– Я не просто люблю путешествовать — для меня жизненно необходима постоянная смена локаций. Мне надо видеть перемены: города, страны, культуры других людей — этого просто требует моя душа для вдохновения, для новых идей. Движение — это жизнь, а для меня и передвижение — тоже жизнь. Если места, которые нравятся, но это все от случая к случаю. Я обожаю Грецию — когда хочется колоритности и простоты, люблю Арабские Эмираты — когда хочется сказки и солнца, Америка — прекрасная страна с очень отличающимся от нас менталитетом — так же нравиться иногда посещать. В общем, в зависимости от того, что душа желает на данный момент. У меня в планах посетить ещё много много стран, побывать в джунглях (смайл)... Возможно — полюбуюсь на те места и буду туда так же часто возвращаться. А вообще приятно ехать туда, где тебе рады и улыбаются — это касается не только стран, но и мест отдельных — отелей или ресторанов.
– Почему вы не стали делать музыкальную карьеру в Украине? Ведь у вас там уже был статус и звание первой и единственной «Мисс Плейбой»?
– Я начала свою карьеру именно в Украине, но при этом жила уже в Москве (смайл). Год развивалась, знакомилась со всеми, выступала — но это было жутко неудобно, так жила и работала ещё и в другой стране. Приходилось пропускать много мероприятий. Так решила что надо переводить все дело в Москву и собирать свою команду здесь. Мои украинские титулы остались и там так же на радио крутятся мои песни и люди интересуются моим творчеством. В Украине большое количество супер талантливых ребят — многие из них переехали в Россию и покорили шоу-бизнес. Так что я пополнила их ряды (смайл).
– Вы сотрудничаете с лейблом или продвигаетесь как артист самостоятельно? Насколько сложно вам это дается?
– Я пробовала сотрудничать с лейблами и несколько треков продвигала самостоятельно. Знаете, как каждый человек в жизни должен найти «своё» — перепробовав разные варианты до этого (смайл). Сейчас мы успешно сотрудничаем с лейблом Звук М — мы на одной волне. Отличная команда, уважают и любят меня, мое творчество, подсказывают помогают во всем. Они правда профессионалы своего дела — все как люблю (смайл). Работать с хорошим лейблом — это невероятная ценность для артиста. До знакомства со Звук М было все сложнее — но зато я сама изучила много нюансов в продвижении продукта и набрала опыта в этом деле — что немаловажно. Можно продвигаться конечно и без лейбла — но потом просто у тебя ни на что не остаётся времени. Лучше все таки быть в команде, где каждый живет своим делом.
– Сколько всего песен и клипов у вас уже вышло? Планируете ли в этом году выпуск альбома?
– У меня уже выпущено всего 20 песен и 11 видео. На некоторые песни красивые крутые клипы сняты, на некоторые — mood-видео, такие популярные сейчас. Я сейчас делаю акцент на отдельные треки — и считаю это правильным) Так как пробую себя в разных направлениях, экспериментируя в стилях и образах. Есть пару идей интересных — но все сейчас раскрывать не хочется (смайл). Все же я люблю сюрпризы (смайл).
– Что вдохновляет вас на творчество? Вы сами пишете тексты ваших песен?
– Вдохновляет жизнь и все что вокруг происходит (смайл). Определенная ситуация или состояние души в конкретный момент. Каждая песня с чем-то связана. Несколько треков написано мной самой, другие — в соавторстве. Также есть в репертуаре песни, написанные модными хитмейкерами — обожаю такие коллаборации — наполнить трек с разных сторон, соединяя энергию — душу автора объединить с душой исполнителя, добавить яркости и совместных красок в песню — это круто.
Бывает такое, что села — и все родилось за один раз: идея, мелодия, слова. А бывает — сидишь неделями, месяцами, а поднимаешь что пока все не то, требуется ещё время, чтобы придать нужную эмоцию песне, найти самое лиричное слово.
– Кто помогает вам?
– Как важна поддержка близких. Вот всегда. И, cпасибо Богу, моя семья всегда и во всем меня поддерживает. В творческом плане очень важно найти талантливых людей на одной волне с тобой, горящих общей идеей. У меня, безусловно, есть команда, но я хочу, чтобы она расширялась (смайл). И всегда радуюсь когда встречаю новых сильных в своем деле профессионалов. Вообще практически во всем последнее слово за мной — пока не буду окончательно довольна результатом — не согласую никакую работу. Я перфекционист и люблю то, что делаю. Хочу, чтобы оно мне приносило не только доход, но и радость и душевное удовлетворение.
– Насколько сложно сейчас продвигаться начинающему музыканту? Что вы можете посоветовать тем, кто только начинает свой путь в шоу-бизнесе?
– Сложно всем. Не бывает легкого успеха. Ну вот не бывает и все. Все те, кто хочет достигнуть вершин — пашут, в прямом смысле этого слова. Много преград, но если человек любит свою работу — он не свернет с пути. Потому что все это будет делаться в удовольствие. Да, двери открываются далеко не сразу, но открываются. И все зависит от того, какую нишу в шоу бизнесе человек хочет занять — может кому-то просто достаточно быть бэк вокалистом, а кто-то хочет покорить мировые вершины — главное, какие амбиции у человека. Так сложно в любом бизнесе... И это надо отчетливо понимать — прорываются сильнейшие и достойнейшие.
– Чем занимаетесь в свободное время, если оно у вас есть, конечно?
– Уже много лет я практически не делаю себе выходных. Просто работаю всегда — жалко терять время впустую, жизнь летит быстро, столько всего хочется успеть, сделать! Планирую свой день так, чтобы обязательно выполнить хоть одно важное дело) Даже на море я обязательно запланировать съемку или переговоры важные, и вообще каждый день социальные сети — как отдельная работа) И мы с вами знаем что там постоянная активность очень важна. Бывает хочется просто посмотреть кино — но обычно, кстати, фильмы меня вдохновляют на идеи — то есть после просмотра я обязательно поработаю, что-то придумаю ❤️
– Какой творческий тандем вам бы хотелось реализовать? Возможно, дуэт с известным певцом или певицей?
– Обожаю латиноамериканского певца Малума — молодой, яркий, мегапопулярный — мечта с ним сделать коллаборацию. Энергетика певца, стиль музыки, внешность — все в нем идеально; уверена, что получиться вкусный, мощный дуэт. Такой же восторг много лет вызывает и Энрике Иглесиас. Из наших соотечественников — обожаю Билана Диму, Стаса Пьеху, Тимати и Лазарева Серёжу. Над дуэтными историями можно поработать (смайл). Так же хочется сняться в большом кино — с детства мечтаю быть актрисой. Да, в каждом клипе, в каждом видеоролике и так играю разные роли — но в кино было бы тоже очень интересно сняться (смайл).
– Думали ли вы написать книгу о вашей непростой судьбе? Или у вас были какие-то идеи о том, как поделиться с вашими поклонниками вашим опытом преодоления сложностей?
– Шикарный вопрос. Думала и уже много лет планирую. Нужно ещё время, чтобы стать максимально хорошим примером для других. Я приступлю, когда почувствую, что вот пришло самое время. Чуть позже. Считаю правильным, когда артисты и известные люди рассказывают историю жизни, делятся с другими. Да, у меня была опухоль и я ее преодолела. Но у людей бывают намного сложнее ситуации в жизни... Поэтому для того, чтобы книгу хотелось читать, и, возможно, по ней снять фильм, надо вложить всю душу и максимально наполнить ее важными нюансами. Да и путь мой в шоу-бизнесе только начался.
– Как вы относитесь к социальным сетям? В какой социальной сети вас можно найти? Общаетесь ли вы с поклонниками?
– Очень позитивно отношусь (смайл). Интернет — супер мощная штука, и хорошо, что она есть. Активно веду Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Ютуб и Тик Ток конечно же (смайл). Отвечаю своим подписчикам на комментарии, веду прямые эфиры. Особенно было такое общение актуально на пандемии, когда вообще все сидели дома — и вот так классно общались. И иногда делаю концерты в прямых эфирах (смайл). Или просто делюсь тем, что происходит в жизни. Хоть стараюсь быть в классном настроении всегда — но бывает что делюсь и проблемами и получаю от своей армии поклонников шикарную поддержку. Благодарю их очень и люблю.
Беседовала Мила СОЛОВЬЁВА,
Фото из личного архива Киры ШАЙН