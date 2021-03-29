Кира ШАЙН: «Очень важно найти талантливых людей на одной волне с тобой»

Кира Шайн — певи­ца и бло­гер. Ста­ла попу­ляр­ной после уча­стия в кон­кур­се жур­на­ла «Плей­бой» — полу­чи­ла зва­ние «Мисс Плей­бой Укра­и­на», кста­ти, един­ствен­ная. В про­шлом году полу­чи­ла зва­ние самая сек­су­аль­ная певи­ца года. Пере­жи­ла слож­ную опе­ра­цию — и имен­но это ста­ло ее отправ­ной точ­кой в твор­че­стве — на опе­ра­ци­он­ном сто­ле дала себе обе­ща­ние стать певи­цей и созидать.

– Кира, как дав­но вы зани­ма­е­тесь музы­каль­ным твор­че­ством? С чего все началось?

– Все нача­лось с само­го глу­бо­ко­го дет­ства, когда ещё в три годи­ка люби­ли устра­и­вать вме­сте с сест­рой для всей семьи пока­зы из всех мами­ных пла­тьев и туфель, после чего обя­за­тель­но был кон­церт — сти­хи и пес­ни на стуль­чи­ке (смайл). Пер­вое выступ­ле­ние на боль­шую пуб­ли­ку было в 6 лет — танец, а в 7 – пер­вая Пес­ня «Папа, пода­ри мне кук­лу» на сцене. После это­го ни один кон­церт не про­хо­дил без мое­го уча­стия. Я 10 лет была участ­ни­ком тан­це­валь­но­го круж­ка — мы кста­ти дер­жа­лись на очень высо­ком уровне, были одни­ми из луч­ших в нашем реги­оне. Мно­го­крат­но зани­ма­ли пер­вые места в кон­кур­сах. И так же парал­лель­но я зани­ма­лась в музы­каль­ной шко­ле и пела пес­ни на кон­цер­тах (смайл). Даль­ше был инсти­тут — там так же я высту­па­ла, прав­да уже чуть мень­ше — так как при­ба­ви­лось мак­си­маль­но обя­зан­но­стей — я была ста­ро­стой в груп­пе и уже нача­ла сама зара­ба­ты­вать себе денеж­ки — очень хоте­лось стать само­сто­я­тель­ной порань­ше (смайл).

Так же посе­ща­ла кур­сы актер­ско­го мастер­ства — и кста­ти пер­вая роль, кото­рая при­нес­ла мне боль­шую попу­ляр­ность — это была роль Вер­ки Сер­дюч­ки. Я прав­да вжи­ва­лась в образ мак­си­маль­но прав­до­по­доб­но и полу­ча­лось очень смеш­но (смайл). Артист­кой была с ран­не­го детства.

– Недав­но у вас вышел клип «Любовь на бис», отку­да такая идея? Ведь по сюже­ту у вас непри­выч­ный зри­те­лю образ .

– Я люб­лю экс­пе­ри­мен­ти­ро­вать и с обра­за­ми и вооб­ще со всем в жиз­ни — класс­но все­гда про­бо­вать что-то новое! Рань­ше я в кли­пах и в пес­нях высту­па­ла перед фана­та­ми в рос­кош­ных наря­дах с кра­си­вы­ми лока­ци­я­ми. А сей­час захо­те­лось сде­лать то, что мно­гие зна­ют и пони­ма­ют. То, с чем боль­шин­ство стал­ки­ва­ет­ся каж­дый день. Полу­чи­лось малень­кое кино про жизнь клас­си­че­ской рус­ской семьи. Без лиш­не­го пафо­са и недо­ся­га­е­мой рос­ко­ши.... Ипо­те­ка, жена в бигу­дях, веч­но руга­ю­щая сво­е­го мужа, ребе­нок, кото­ро­му не уде­ля­ют долж­но­го вни­ма­ния, и, соб­ствен­но, муж, кото­рый никак не может най­ти рабо­ту, но при этом все­гда навеселе...

Обра­зом домаш­ней девуш­ки я уди­ви­ла сво­их гостей и на самой офи­ци­аль­ной пре­зен­та­ции кли­па — оде­ла на выступ­ле­ние халат, в кото­ром была в кли­пе. Все оце­ни­ли и были в вос­тор­ге... Ведь в домаш­нем про­стом хала­те на сце­ну на соб­ствен­ной пре­зен­та­ции кли­па арти­сты ещё не выходили.

Я доволь­на и иде­ей, и ее вопло­ще­ни­ем и сво­им обра­зом. Кста­ти, хоть видео полу­чи­лось про­стым, я в нем все рав­но сек­си — это не скро­ешь даже домаш­ней одеж­дой (смайл). Такая энер­гия идёт изнут­ри — отра­жа­ет­ся в блес­ке глаз — ее не спря­тать (смайл).

– Ваш путь к твор­че­ству был непро­стым, сколь­ко все­го у вас профессий?

– Да, все скла­ды­ва­лось не так глад­ко. Я с дет­ства хоте­ла быть артист­кой. Когда вре­мя подо­шло в один­на­дца­том клас­се к выбо­ру даль­ней­шей про­фес­сии, я уве­рен­но заяви­ла, что хочу пой­ти в теат­раль­ный — так как опыт выступ­ле­ний на сцене у меня уже был при­лич­ный. На что мои роди­те­ли, все учи­те­ля и даже дирек­тор шко­лы отре­а­ги­ро­ва­ли нега­тив­но. Дело в том, что я была отлич­ни­цей и закон­чи­ла шко­лу с золо­той меда­лью. Отлич­но писа­ла и уже пуб­ли­ко­ва­лась в газе­тах и жур­на­лах, так­же выпу­сти­ла кни­гу сво­их сти­хов. Все виде­ли во мне вели­ко­го уче­но­го или педа­го­га. Дирек­тор шко­лы вызва­ла меня к себе в каби­нет и ска­за­ла, что арти­стом быть несе­рьез­но, это не пер­спек­тив­ная про­фес­сия и их тыся­чи, а успе­ха доби­ва­ют­ся лишь еди­ни­цы. А вот если я пой­ду учить­ся на пре­по­да­ва­те­ля — то и возь­мут меня без экза­ме­нов и потом сра­зу рабо­чее место будет — в нашей школе.

Я в рас­стро­ен­ных чув­ствах пыта­лась со все­ми дого­во­рить­ся — в ито­ге реши­ли, что пой­ду учить­ся на жур­на­ли­ста — и рабо­та перед каме­ра­ми, и пишу я хоро­шо. В ито­ге полу­чи­ла два дипло­ма — жур­на­лист и изда­тель. Но рабо­тать по спе­ци­аль­но­сти дол­го не ста­ла. Счи­та­ла что совре­мен­ная жур­на­ли­сти­ка — это мани­пу­ля­ция чело­ве­че­ско­го созна­ния. Нико­гда до кон­ца все прав­ду не гово­рят, а люди наив­но все­му верят. Ушла в недви­жи­мость. И день­ги достой­ные и карьер­ный рост. Толь­ко после того, как у меня несколь­ко лет назад обна­ру­жи­ли опу­холь в голо­ве, я себе пообе­ща­ла, что если выжи­ву, вер­нусь к твор­че­ству и уже точ­но достиг­ну высот в том, чего всю жизнь хочет мое серд­це и ста­ну при­ме­ром для дру­гих, оста­вив после себя достой­ный след.

– У вас была опу­холь, как вы пере­жи­ли этот непро­стой период?

– Про­шла колос­саль­ная пере­оцен­ка цен­но­стей. Все в жиз­ни про­ис­хо­дит не про­сто так, и навер­ное, мне Бог дал такое испы­та­ние, что­бы я изме­ни­ла своё отно­ше­ние к жиз­ни и к окру­жа­ю­щим людям. Болеть все­гда тяже­ло, непо­нят­но чув­ство­вать себя сла­бой, уяз­ви­мой, без­за­щит­ной. Когда голо­ва болит все вре­мя, дово­дя про­сто до сума­сше­ствия... Тер­петь невоз­мож­но, таб­лет­ки не помо­га­ют, а как страш­но смот­реть в рас­те­рян­ные гла­за сво­их близ­ких, «кото­рые хотят помочь но не зна­ют как и им ещё боль­нее от это­го все­го.... Мы спра­ви­лись... Перед самой опе­ра­ци­ей я пони­ма­ла, что могу уме­реть и док­тор мне так­же об этом гово­рил. Было жал­ко уйти из это­го мира, не оста­вив после себя достой­ный след. Пообе­ща­ла, что если проснусь — вер­нусь к люби­мо­му делу и буду жить в удо­воль­ствие, не застав­ляя себя общать­ся с непри­ят­ны­ми людь­ми, и не делая то, что не нра­вить­ся. Ведь жизнь слиш­ком корот­ка, и нико­гда не зна­ешь когда она закон­чить­ся и что будет зав­тра. Я научи­лась ценить сего­дняш­ний день и чет­ко поня­ла что самые важ­ные люди в жиз­ни — это твоя семья. Бог не даёт нам испы­та­ний, кото­рых мы не можем пройти.

– Люби­те ли вы путе­ше­ство­вать? Самое люби­мое место, куда хочет­ся воз­вра­щать­ся сно­ва и снова?

– Я не про­сто люб­лю путе­ше­ство­вать — для меня жиз­нен­но необ­хо­ди­ма посто­ян­ная сме­на лока­ций. Мне надо видеть пере­ме­ны: горо­да, стра­ны, куль­ту­ры дру­гих людей — это­го про­сто тре­бу­ет моя душа для вдох­но­ве­ния, для новых идей. Дви­же­ние — это жизнь, а для меня и пере­дви­же­ние — тоже жизнь. Если места, кото­рые нра­вят­ся, но это все от слу­чая к слу­чаю. Я обо­жаю Гре­цию — когда хочет­ся коло­рит­но­сти и про­сто­ты, люб­лю Араб­ские Эми­ра­ты — когда хочет­ся сказ­ки и солн­ца, Аме­ри­ка — пре­крас­ная стра­на с очень отли­ча­ю­щим­ся от нас мен­та­ли­те­том — так же нра­вить­ся ино­гда посе­щать. В общем, в зави­си­мо­сти от того, что душа жела­ет на дан­ный момент. У меня в пла­нах посе­тить ещё мно­го мно­го стран, побы­вать в джун­глях (смайл)... Воз­мож­но — полю­бу­юсь на те места и буду туда так же часто воз­вра­щать­ся. А вооб­ще при­ят­но ехать туда, где тебе рады и улы­ба­ют­ся — это каса­ет­ся не толь­ко стран, но и мест отдель­ных — оте­лей или ресторанов.

– Поче­му вы не ста­ли делать музы­каль­ную карье­ру в Укра­ине? Ведь у вас там уже был ста­тус и зва­ние пер­вой и един­ствен­ной «Мисс Плейбой»?

– Я нача­ла свою карье­ру имен­но в Укра­ине, но при этом жила уже в Москве (смайл). Год раз­ви­ва­лась, зна­ко­ми­лась со все­ми, высту­па­ла — но это было жут­ко неудоб­но, так жила и рабо­та­ла ещё и в дру­гой стране. При­хо­ди­лось про­пус­кать мно­го меро­при­я­тий. Так реши­ла что надо пере­во­дить все дело в Моск­ву и соби­рать свою коман­ду здесь. Мои укра­ин­ские титу­лы оста­лись и там так же на радио кру­тят­ся мои пес­ни и люди инте­ре­су­ют­ся моим твор­че­ством. В Укра­ине боль­шое коли­че­ство супер талант­ли­вых ребят — мно­гие из них пере­еха­ли в Рос­сию и поко­ри­ли шоу-биз­нес. Так что я попол­ни­ла их ряды (смайл).

– Вы сотруд­ни­ча­е­те с лей­б­лом или про­дви­га­е­тесь как артист само­сто­я­тель­но? Насколь­ко слож­но вам это дается?

– Я про­бо­ва­ла сотруд­ни­чать с лей­б­ла­ми и несколь­ко тре­ков про­дви­га­ла само­сто­я­тель­но. Зна­е­те, как каж­дый чело­век в жиз­ни дол­жен най­ти «своё» — пере­про­бо­вав раз­ные вари­ан­ты до это­го (смайл). Сей­час мы успеш­но сотруд­ни­ча­ем с лей­б­лом Звук М — мы на одной волне. Отлич­ная коман­да, ува­жа­ют и любят меня, мое твор­че­ство, под­ска­зы­ва­ют помо­га­ют во всем. Они прав­да про­фес­си­о­на­лы сво­е­го дела — все как люб­лю (смайл). Рабо­тать с хоро­шим лей­б­лом — это неве­ро­ят­ная цен­ность для арти­ста. До зна­ком­ства со Звук М было все слож­нее — но зато я сама изу­чи­ла мно­го нюан­сов в про­дви­же­нии про­дук­та и набра­ла опы­та в этом деле — что нема­ло­важ­но. Мож­но про­дви­гать­ся конеч­но и без лей­б­ла — но потом про­сто у тебя ни на что не оста­ёт­ся вре­ме­ни. Луч­ше все таки быть в коман­де, где каж­дый живет сво­им делом.

– Сколь­ко все­го песен и кли­пов у вас уже вышло? Пла­ни­ру­е­те ли в этом году выпуск альбома?

– У меня уже выпу­ще­но все­го 20 песен и 11 видео. На неко­то­рые пес­ни кра­си­вые кру­тые кли­пы сня­ты, на неко­то­рые — mood-видео, такие попу­ляр­ные сей­час. Я сей­час делаю акцент на отдель­ные тре­ки — и счи­таю это пра­виль­ным) Так как про­бую себя в раз­ных направ­ле­ни­ях, экс­пе­ри­мен­ти­руя в сти­лях и обра­зах. Есть пару идей инте­рес­ных — но все сей­час рас­кры­вать не хочет­ся (смайл). Все же я люб­лю сюр­при­зы (смайл).

– Что вдох­нов­ля­ет вас на твор­че­ство? Вы сами пише­те тек­сты ваших песен?

– Вдох­нов­ля­ет жизнь и все что вокруг про­ис­хо­дит (смайл). Опре­де­лен­ная ситу­а­ция или состо­я­ние души в кон­крет­ный момент. Каж­дая пес­ня с чем-то свя­за­на. Несколь­ко тре­ков напи­са­но мной самой, дру­гие — в соав­тор­стве. Так­же есть в репер­ту­а­ре пес­ни, напи­сан­ные мод­ны­ми хит­мей­ке­ра­ми — обо­жаю такие кол­ла­бо­ра­ции — напол­нить трек с раз­ных сто­рон, соеди­няя энер­гию — душу авто­ра объ­еди­нить с душой испол­ни­те­ля, доба­вить ярко­сти и сов­мест­ных кра­сок в пес­ню — это круто.

Быва­ет такое, что села — и все роди­лось за один раз: идея, мело­дия, сло­ва. А быва­ет — сидишь неде­ля­ми, меся­ца­ми, а под­ни­ма­ешь что пока все не то, тре­бу­ет­ся ещё вре­мя, что­бы при­дать нуж­ную эмо­цию песне, най­ти самое лирич­ное слово.

– Кто помо­га­ет вам?

– Как важ­на под­держ­ка близ­ких. Вот все­гда. И, cпа­си­бо Богу, моя семья все­гда и во всем меня под­дер­жи­ва­ет. В твор­че­ском плане очень важ­но най­ти талант­ли­вых людей на одной волне с тобой, горя­щих общей иде­ей. У меня, без­услов­но, есть коман­да, но я хочу, что­бы она рас­ши­ря­лась (смайл). И все­гда раду­юсь когда встре­чаю новых силь­ных в сво­ем деле про­фес­си­о­на­лов. Вооб­ще прак­ти­че­ски во всем послед­нее сло­во за мной — пока не буду окон­ча­тель­но доволь­на резуль­та­том — не согла­сую ника­кую рабо­ту. Я пер­фек­ци­о­нист и люб­лю то, что делаю. Хочу, что­бы оно мне при­но­си­ло не толь­ко доход, но и радость и душев­ное удовлетворение.

– Насколь­ко слож­но сей­час про­дви­гать­ся начи­на­ю­ще­му музы­кан­ту? Что вы може­те посо­ве­то­вать тем, кто толь­ко начи­на­ет свой путь в шоу-бизнесе?

– Слож­но всем. Не быва­ет лег­ко­го успе­ха. Ну вот не быва­ет и все. Все те, кто хочет достиг­нуть вер­шин — пашут, в пря­мом смыс­ле это­го сло­ва. Мно­го пре­град, но если чело­век любит свою рабо­ту — он не свер­нет с пути. Пото­му что все это будет делать­ся в удо­воль­ствие. Да, две­ри откры­ва­ют­ся дале­ко не сра­зу, но откры­ва­ют­ся. И все зави­сит от того, какую нишу в шоу биз­не­се чело­век хочет занять — может кому-то про­сто доста­точ­но быть бэк вока­ли­стом, а кто-то хочет поко­рить миро­вые вер­ши­ны — глав­ное, какие амби­ции у чело­ве­ка. Так слож­но в любом биз­не­се... И это надо отчет­ли­во пони­мать — про­ры­ва­ют­ся силь­ней­шие и достойнейшие.

– Чем зани­ма­е­тесь в сво­бод­ное вре­мя, если оно у вас есть, конечно?

– Уже мно­го лет я прак­ти­че­ски не делаю себе выход­ных. Про­сто рабо­таю все­гда — жал­ко терять вре­мя впу­стую, жизнь летит быст­ро, столь­ко все­го хочет­ся успеть, сде­лать! Пла­ни­рую свой день так, что­бы обя­за­тель­но выпол­нить хоть одно важ­ное дело) Даже на море я обя­за­тель­но запла­ни­ро­вать съем­ку или пере­го­во­ры важ­ные, и вооб­ще каж­дый день соци­аль­ные сети — как отдель­ная рабо­та) И мы с вами зна­ем что там посто­ян­ная актив­ность очень важ­на. Быва­ет хочет­ся про­сто посмот­реть кино — но обыч­но, кста­ти, филь­мы меня вдох­нов­ля­ют на идеи — то есть после про­смот­ра я обя­за­тель­но пора­бо­таю, что-то при­ду­маю ❤️

– Какой твор­че­ский тан­дем вам бы хоте­лось реа­ли­зо­вать? Воз­мож­но, дуэт с извест­ным пев­цом или певицей?

– Обо­жаю лати­но­аме­ри­кан­ско­го пев­ца Малу­ма — моло­дой, яркий, мега­по­пу­ляр­ный — меч­та с ним сде­лать кол­ла­бо­ра­цию. Энер­ге­ти­ка пев­ца, стиль музы­ки, внеш­ность — все в нем иде­аль­но; уве­ре­на, что полу­чить­ся вкус­ный, мощ­ный дуэт. Такой же вос­торг мно­го лет вызы­ва­ет и Энри­ке Игле­си­ас. Из наших сооте­че­ствен­ни­ков — обо­жаю Била­на Диму, Ста­са Пье­ху, Тима­ти и Лаза­ре­ва Серё­жу. Над дуэт­ны­ми исто­ри­я­ми мож­но пора­бо­тать (смайл). Так же хочет­ся снять­ся в боль­шом кино — с дет­ства меч­таю быть актри­сой. Да, в каж­дом кли­пе, в каж­дом видео­ро­ли­ке и так играю раз­ные роли — но в кино было бы тоже очень инте­рес­но снять­ся (смайл).

– Дума­ли ли вы напи­сать кни­гу о вашей непро­стой судь­бе? Или у вас были какие-то идеи о том, как поде­лить­ся с ваши­ми поклон­ни­ка­ми вашим опы­том пре­одо­ле­ния сложностей?

– Шикар­ный вопрос. Дума­ла и уже мно­го лет пла­ни­рую. Нуж­но ещё вре­мя, что­бы стать мак­си­маль­но хоро­шим при­ме­ром для дру­гих. Я при­ступ­лю, когда почув­ствую, что вот при­шло самое вре­мя. Чуть поз­же. Счи­таю пра­виль­ным, когда арти­сты и извест­ные люди рас­ска­зы­ва­ют исто­рию жиз­ни, делят­ся с дру­ги­ми. Да, у меня была опу­холь и я ее пре­одо­ле­ла. Но у людей быва­ют намно­го слож­нее ситу­а­ции в жиз­ни... Поэто­му для того, что­бы кни­гу хоте­лось читать, и, воз­мож­но, по ней снять фильм, надо вло­жить всю душу и мак­си­маль­но напол­нить ее важ­ны­ми нюан­са­ми. Да и путь мой в шоу-биз­не­се толь­ко начался.

– Как вы отно­си­тесь к соци­аль­ным сетям? В какой соци­аль­ной сети вас мож­но най­ти? Обща­е­тесь ли вы с поклонниками?

– Очень пози­тив­но отно­шусь (смайл). Интер­нет — супер мощ­ная шту­ка, и хоро­шо, что она есть. Актив­но веду Инста­грам, Фейс­бук, ВКон­так­те, Ютуб и Тик Ток конеч­но же (смайл). Отве­чаю сво­им под­пис­чи­кам на ком­мен­та­рии, веду пря­мые эфи­ры. Осо­бен­но было такое обще­ние акту­аль­но на пан­де­мии, когда вооб­ще все сиде­ли дома — и вот так класс­но обща­лись. И ино­гда делаю кон­цер­ты в пря­мых эфи­рах (смайл). Или про­сто делюсь тем, что про­ис­хо­дит в жиз­ни. Хоть ста­ра­юсь быть в класс­ном настро­е­нии все­гда — но быва­ет что делюсь и про­бле­ма­ми и полу­чаю от сво­ей армии поклон­ни­ков шикар­ную под­держ­ку. Бла­го­да­рю их очень и люблю.

Бесе­до­ва­ла Мила СОЛОВЬЁВА,

Фото из лич­но­го архи­ва Киры ШАЙН

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