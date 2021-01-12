Кирилл Феликс – певец, блогер поделился советом о том, как проспать Новый год

– В этом году мы решили справить Новый год со всеми участниками хауса.

За это время мы стали большой семьёй. Украсили дом и нарядили ёлку, продумали целую программу. Поэтому этот праздник, наверное, больше всего, будет отличаться от предыдущих составом людей рядом. Кто бы мог подумать, что я встречу 2021 год с кучей блогеров?

Кстати, со мной случались казусы в эти чудесные праздники. Например, один раз я уснул 31 декабря числа в 23.00 и проспал всю ночь. Поэтому бой курантов, веселое празднование и радость подарков я не ощутил. Друзья не заметили, спящего меня в другой комнате и бурно продолжили отмечать. В этот раз я запасусь пачкой кофе, чтобы подобного не произошло (смеётся).

украли