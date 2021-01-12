Софья БУГЕРА: «Преодолеть все трудности и не потерять веру в себя»

Софья Бугера – молодая и талантливая исполнительница. В детстве девушке поставили диагноз ДЦП, не смотря на который София проделывает большой творческий путь. Ее песни набирают большое количество прослушиваний сразу после релизов, а звучный голос и невероятная энергетика влюбляют всех слушателей. Не так давно Софья стала амбассадором благотворительного фонда «Адели»… В своём, невероятно жизненным и мотивационном интервью Софья рассказала о своей жизни и поделилась планами на будущее.

– Каким ты видела свое будущее?

– Я занимаюсь музыкой с самого детства. У нас дома был синтезатор, к которому я всегда подходила и пыталась подбирать услышанные мелодии. А позже начала писать стихи и песни. Моя мама всегда хотела, чтобы я занималась музыкой и пела. Так что можно сказать, что это просто стечение обстоятельств. Вся моя жизнь связана с музыкой. Сейчас редко получается выступать, но я пишу песни, записываю их и преподаю.

– Хотела когда-нибудь стать известной?

– Я не рвалась на сцену, да и о какой известности идет речь, если я была суперзамкнутой в себе. Просто, когда я начала писать и выпускать песни я поняла, что известность и популярность будут сопутствовать моему творчеству. Поэтому я стала больше раскрываться и снимать свои барьеры. Мне было сложно переступать через себя, нарушая границы, но я справилась и все благодаря поддержке близких и слушателей.

– Какую песню ты считаешь самой значимой в своём творчестве?

– Для меня значимая композиция «Бабочка в банке». Может быть потому, что я сняла на неё клип. Этот трек ассоциируется у меня с ловушкой, замкнутым кругом, в котором находилась я сама. Но у меня получилось оттуда выйти и продолжать жить, не оглядываясь назад. А вообще, для меня все мои песни значимые, ведь в каждой свой смысл и я их писала в разные периоды своего творчества.

– Какой был самый сложный момент в жизни?

– Самый сложный момент был 3 года назад, когда я едва перестала ходить. Я забросила занятия с мануальным терапевтом и через какое-то время у меня появилась боль в тазобедренных суставах. Я сразу сообщила маме, и мы обратились к врачу, с которым я занималась ранее. Сейчас все в порядке, я чувствую себя прекрасно.

– Продолжаешь заниматься с мануальным терапевтом?

– Да, мы работаем с 10 лет, и я чувствую колоссальную разницу до и после. Если бы не наши занятия и регулярное поддержание моего здоровья, то я бы точно перестала двигаться.

– Что помогает быть сильной и никогда не сдаваться?

– Вера в жизнь и будущее. В школе надо мной всегда шутили и я чувствовала дискомфорт. Я стала замыкаться в себе, постепенно отдаляясь от окружения. Но потом я начала понимать, что я особенная и мне стало легче принимать себя.

– С кем ты делилась своими переживаниями? Кто тебя поддерживал?

– Конечно, со мной всегда моя семья. Я чувствовала поддержку от них, а родители знали, что у меня все получится. Но также я уже начала писать песни и изливать свою душу в стихах. Возможно, мои песни и понравились слушателям, потому что они искренние и символичные. Я стала делиться своими переживаниями открыто, чем и понравилась публике.

– О чем твои песни?

– Мне действительно всегда было непросто находиться в социуме. Я была очень одинокой и закрытой. Но я довольно быстро дала себе понять, что все проблемы в голове и мы сами усложняем себе жизнь. В основном, мои песни о принятии себя, даже можно назвать их мотивационными.

– Что ты хотела бы донести своей музыкой?

– Через свою музыку я хочу донести, что все в наших руках и все трудности преодолимы. Проходя через большое количество преград, мы становимся сильнее и выносливее. Кто-то может сказать, что все не так легко в жизни. Но, на мой взгляд, одна простая песня способна на многое, она может помочь разрешить внутренний конфликт, проживая историю вместе с автором.

– Над чем работаешь сейчас, какие планы на будущее?

– Я постоянно нахожусь в процессе написания песен. Конечно, у меня много идей и я надеюсь, смогу их реализовать. Также я по-прежнему преподаю и учусь. Совсем скоро я порадую своих слушателей новинками, над которыми работаю несколько месяцев.

Беседовала Виктория ФРАНЦУЗОВА,

Фото из личного архива певицы Софьи БУГЕРА

украли