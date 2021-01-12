TWIXI – самые популярные блогеры-близняшки в Тик-Ток рассказали об ужасном подарке

Новый год мы будем встречать вместе со всеми участниками Тик-Ток дома «Grand House».

Устроим тематическую вечеринку в стиле Гарри Потер и будем всю ночь проходить квесты и веселиться. Это наш первый год, когда мы празднуем Новый год в Москве без родителей, с блогерами, с которыми мы уже стали одной большой семьёй.

Наша главная традиция – поспать часик перед Новым годом, чтобы потом всю ночь гулять. А на втором месте – дарить подарки, которые ждут своего часа и, конечно же, загадывать желания под бой курантов.

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