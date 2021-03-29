Кирилл Колесников — скромный ТикТокер из Forbes

В кон­це про­шло­го года «коро­ле­ву» ТикТо­ка Дину Сае­ву затмил, на тот момент, мало­из­вест­ный бло­гер — пар­кур­щик Кирилл Колес­ни­ков. Мень­ше, чем за год Кирилл достиг отмет­ки в 21 млн. под­пис­чи­ков и по сей день ауди­то­рия уве­ли­чи­ва­ет­ся, сей­час коли­че­ство его ауди­то­рии в ТикТо­ке 24,8 млн.

В боль­шом интер­вью биз­нес-изда­нию Forbes Кирилл рас­ска­зал, что спорт был ему инте­ре­сен ещё с само­го дет­ства. Пар­ня даже взя­ли в сбор­ную Рос­сии по прыж­кам в дли­ну. Но чуть поз­же он нашёл своё истин­ное при­зва­ние — пар­кур. Все были про­тив ново­го увле­че­ния Кирил­ла — тре­нер сбор­ной, роди­те­ли, но он решил дока­зать, что смо­жет добить­ся вершин.

В бло­гин­ге Колес­ни­ков начал свой путь с инста­гра­ма. Выкла­ды­вал туда посты о тре­ни­ров­ках сорев­но­ва­ни­ях, но ино­гда в его лен­те мель­ка­ли, сей­час уже все­ми излюб­лен­ные, видео с трюками.

Поз­же Кирилл решил попро­бо­вать себя на пло­щад­ке Musical.ly, пер­вый же его ролик набрал 2 000 000 просмотров.

Когда век­тор вни­ма­ния с Musical.ly пере­шёл на похо­жую соци­аль­ную сеть, он попро­бо­вал себя и в ТикТо­ке, где и про­дол­жил раз­ви­вать­ся в даль­ней­шем, но бро­сить спорт моло­дой бло­гер не решал­ся. Через неко­то­рое вре­мя на сорев­но­ва­ни­ях Кирилл полу­чил силь­ную трав­му, кото­рая как бы это стран­но не зву­ча­ло, помог­ла ему занять­ся про­фес­си­о­наль­но блогингом.

Кирилл не вкла­ды­вал ни копей­ки в про­дви­же­ние сво­ей стра­ни­цы, но его ауди­то­рия про­дол­жа­ла рас­ти с неве­ро­ят­ной ско­ро­стью и вышла за пре­де­лы Рос­сии: Бра­зи­лия, Гер­ма­ния, Укра­и­на, Казах­стан люди по все­му миру ста­ли сле­дить за вос­хо­дя­щей звез­дой ТикТока.

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