Кирилл Колесников — скромный ТикТокер из Forbes

В конце прошлого года «королеву» ТикТока Дину Саеву затмил, на тот момент, малоизвестный блогер — паркурщик Кирилл Колесников. Меньше, чем за год Кирилл достиг отметки в 21 млн. подписчиков и по сей день аудитория увеличивается, сейчас количество его аудитории в ТикТоке 24,8 млн.
В большом интервью бизнес-изданию Forbes Кирилл рассказал, что спорт был ему интересен ещё с самого детства. Парня даже взяли в сборную России по прыжкам в длину. Но чуть позже он нашёл своё истинное призвание — паркур. Все были против нового увлечения Кирилла — тренер сборной, родители, но он решил доказать, что сможет добиться вершин.
В блогинге Колесников начал свой путь с инстаграма. Выкладывал туда посты о тренировках соревнованиях, но иногда в его ленте мелькали, сейчас уже всеми излюбленные, видео с трюками.
Позже Кирилл решил попробовать себя на площадке Musical.ly, первый же его ролик набрал 2 000 000 просмотров.
Когда вектор внимания с Musical.ly перешёл на похожую социальную сеть, он попробовал себя и в ТикТоке, где и продолжил развиваться в дальнейшем, но бросить спорт молодой блогер не решался. Через некоторое время на соревнованиях Кирилл получил сильную травму, которая как бы это странно не звучало, помогла ему заняться профессионально блогингом.
Кирилл не вкладывал ни копейки в продвижение своей страницы, но его аудитория продолжала расти с невероятной скоростью и вышла за пределы России: Бразилия, Германия, Украина, Казахстан люди по всему миру стали следить за восходящей звездой ТикТока.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.