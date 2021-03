Beat Film Festival 2021 объявляет первые фильмы программы

XII фести­валь доку­мен­таль­но­го кино о новой куль­ту­ре Beat Film Festival состо­ит­ся с 2 по 20 июня 2021 года. Как и в про­шлом году, фести­валь прой­дет сра­зу в двух фор­ма­тах: офлайн, в кино­те­ат­рах и на дру­гих пло­щад­ках Моск­вы, и онлайн, на плат­фор­ме стра­те­ги­че­ско­го парт­не­ра фести­ва­ля Кино­По­иск HD. Уже сей­час коман­да Beat Film Festival рада объ­явить пер­вые филь­мы про­грам­мы — сек­цию гала-пре­мьер, пред­став­ля­ю­щую хиты глав­ных евро­пей­ских и аме­ри­кан­ских кино­фе­сти­ва­лей при под­держ­ке про­ек­та КАРО.Арт. Про­да­жи биле­тов на пока­зы гала-пре­мьер в кино­те­ат­ре «Октябрь» уже откры­ты, филь­мы для покуп­ки онлайн ста­нут доступ­ны в день стар­та фести­ва­ля на Кино­По­иск HD.

Кадр из филь­ма «Май­кл и его «джор­да­ны»»

Съём­ки филь­ма «Вен­дерс»

Кадр из филь­ма «Сер­финг не для девчонок»

Кадр из филь­ма «Аме­ри­кан­ская утопия»





Аль­вар Аальто

С 2018 года Beat Film Festival пред­став­ля­ют самую парад­ную сек­цию фести­ва­ля – гала-пре­мье­ры: отме­чен­ные награ­да­ми и про­сто гром­кие фести­валь­ные хиты, оли­це­тво­ря­ю­щие зри­тель­ское доку­мен­таль­ное кино сего­дня. Тра­ди­ци­он­но гала-пре­мье­ры про­хо­дят в самом боль­шом кино­за­ле Моск­вы — пре­мьер­ном зале кино­цен­тра «Октябрь» на 1500 мест — и сопро­вож­да­ют­ся дис­кус­си­я­ми с экс­пер­та­ми из раз­ных сфер куль­ту­ры. В про­грам­му гала-пре­мьер 2021 вошли шесть филь­мов о геро­ях совре­мен­но­сти: «Аал­то», «Вен­дерс», «Лоран Гар­нье: Элек­тро­шок», «Май­кл и его «джор­да­ны»», «Аме­ри­кан­ская уто­пия», «Сер­финг не для девчонок».

Доку­мен­таль­ный бай­о­пик «Аал­то» (Alvar Aalto) пред­ла­га­ет новый взгляд на жизнь и насле­дие вели­ко­го фин­ско­го модер­ни­ста: в цен­тре вни­ма­ния здесь не толь­ко зна­ко­вые зда­ния и пред­ме­ты инте­рье­ра Алва­ра Аал­то, но и его отно­ше­ния с семьей и бли­жай­шим окру­же­ни­ем, рекон­стру­и­ро­ван­ные с помо­щью ред­ких архив­ных пле­нок. Осо­бый акцент сде­лан на той роли, кото­рую в твор­че­стве Аал­то сыг­ра­ли обе его жены и сорат­ни­цы, Айно и Элис­са. Пока­зы филь­ма прой­дут при под­держ­ке Посоль­ства Фин­лян­дии в Москве. Еще один фильм про­грам­мы гала-пре­мьер, «Вен­дерс» (Wim Wenders: Desperado) посвя­щен дру­гой леген­де XX века — само­му аме­ри­кан­ско­му из режис­се­ров ново­го немец­ко­го кино, авто­ру «Париж, Техас», «Клу­ба Буэна Виста» и «Небо над Бер­ли­ном» Виму Вен­дер­су. Созда­те­ли лен­ты, вошед­шей в про­грам­му Канн­ско­го фести­ва­ля, заим­ству­ют люби­мый фор­мат Вен­дер­са, роуд-муви, отправ­ляя сво­е­го героя в путе­ше­ствие по вос­по­ми­на­ни­ям о его кино­ка­рье­ре и местам съе­мок его глав­ных филь­мов. Порт­рет режис­се­ра допол­ня­ют выска­зы­ва­ния его дру­зей и еди­но­мыш­лен­ни­ков: Вер­не­ра Хер­цо­га, Фрэн­си­са Фор­да Коп­по­лы, Уил­ле­ма Дэфо, Пат­ти Смит. Фильм будет пока­зан при под­держ­ке Гёте-Института.

«Лоран Гар­нье: Элек­тро­шок» (Laurent Garnier: Off the Record) — это глу­бо­кий и лич­ный взгляд на исто­рию тан­це­валь­но­го дви­же­ния от крест­но­го отца хау­са и авто­ра куль­то­вой кни­ги «Элек­тро­шок» Лора­на Гар­нье. Из ман­че­стер­ско­го клу­ба Haçienda кон­ца 1980‑х через бер­лин­ский «Парад люб­ви» и дет­ройт­ские вече­рин­ки к рей­ву у тби­лис­ско­го пар­ла­мен­та в мае 2018-го — в филь­ме Лоран Гар­нье и его дру­зья и кол­ле­ги Карл Кокс, Джефф Мил­лз, Дер­рик Мэй ведут зри­те­ля через три деся­ти­ле­тия тан­це­валь­ной рево­лю­ции. Музы­ка так­же слу­жит стерж­нем «Аме­ри­кан­ской уто­пии» (American Utopia) — бле­стя­щей кино­вер­сии бро­д­вей­ско­го шоу экс-фронт­ме­на Talking Heads Дэви­да Бир­на, сня­той клас­си­ком неза­ви­си­мо­го аме­ри­кан­ско­го кино Спай­ком Ли и став­шей филь­мом откры­тия меж­ду­на­род­но­го кино­фе­сти­ва­ля в Торон­то 2021 С помо­щью изоб­ре­та­тель­ной хорео­гра­фии и эффект­ной режис­су­ры хиты Бир­на и Talking Heads собра­ны в духо­подъ­ем­ный мюзикл о сего­дняш­нем дне, ощу­ще­ния от про­смот­ра кото­ро­го едва ли не объ­ем­нее, чем от живо­го концерта.

В свое вре­мя Спайк Ли сни­мал реклам­ные роли­ки для имен­ных крос­со­вок сво­е­го дру­га Майк­ла Джор­да­на — фено­ме­ну куль­то­вых Nike Air Jordan посвя­ще­на лен­та «Май­кл и его «джор­да­ны»» (One Man and His Shoes). Это исто­рия гени­аль­ной мар­ке­тин­го­вой, спор­тив­ной и куль­тур­ной аван­тю­ры, по сво­е­му допол­ня­ю­щая све­жий доку­мен­таль­ный хит Netflix «Послед­ний танец»; фильм о том, как рево­лю­ци­он­ные стра­те­гии созда­ли мно­го­мил­ли­ард­ный биз­нес, об улич­ной моде и одер­жи­мых кол­лек­ци­о­не­рах и, по боль­шо­му сче­ту, об аме­ри­кан­ской мечте. Нако­нец, «Сер­финг не для дев­чо­нок» (Girls Can’t Surf) рас­ска­зы­ва­ет о девуш­ках, кото­рые в 80‑х боро­лись с сек­сиз­мом в этом спор­те — и заод­но об эво­лю­ции сер­финг-куль­ту­ры. Носталь­ги­че­ские съем­ки с австра­лий­ских и кали­фор­ний­ских пля­жей, раз­би­тые надеж­ды, важ­ные побе­ды и голо­са самих бун­та­рок — они, теперь уже при­знан­ные звез­ды про­фес­си­о­наль­но­го сер­фин­га, с юмо­ром и не стес­ня­ясь в выра­же­ни­ях вспо­ми­на­ют о том, как ворва­лись в заня­тие «не для девчонок».

