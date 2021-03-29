Beat Film Festival 2021 объявляет первые фильмы программы

XII фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival состоится с 2 по 20 июня 2021 года. Как и в прошлом году, фестиваль пройдет сразу в двух форматах: офлайн, в кинотеатрах и на других площадках Москвы, и онлайн, на платформе стратегического партнера фестиваля КиноПоиск HD. Уже сейчас команда Beat Film Festival рада объявить первые фильмы программы — секцию гала-премьер, представляющую хиты главных европейских и американских кинофестивалей при поддержке проекта КАРО.Арт. Продажи билетов на показы гала-премьер в кинотеатре «Октябрь» уже открыты, фильмы для покупки онлайн станут доступны в день старта фестиваля на КиноПоиск HD.
Кадр из фильма «Майкл и его «джорданы»»
Съёмки фильма «Вендерс»
Кадр из фильма «Серфинг не для девчонок»
Кадр из фильма «Американская утопия»
С 2018 года Beat Film Festival представляют самую парадную секцию фестиваля – гала-премьеры: отмеченные наградами и просто громкие фестивальные хиты, олицетворяющие зрительское документальное кино сегодня. Традиционно гала-премьеры проходят в самом большом кинозале Москвы — премьерном зале киноцентра «Октябрь» на 1500 мест — и сопровождаются дискуссиями с экспертами из разных сфер культуры. В программу гала-премьер 2021 вошли шесть фильмов о героях современности: «Аалто», «Вендерс», «Лоран Гарнье: Электрошок», «Майкл и его «джорданы»», «Американская утопия», «Серфинг не для девчонок».
Документальный байопик «Аалто» (Alvar Aalto) предлагает новый взгляд на жизнь и наследие великого финского модерниста: в центре внимания здесь не только знаковые здания и предметы интерьера Алвара Аалто, но и его отношения с семьей и ближайшим окружением, реконструированные с помощью редких архивных пленок. Особый акцент сделан на той роли, которую в творчестве Аалто сыграли обе его жены и соратницы, Айно и Элисса. Показы фильма пройдут при поддержке Посольства Финляндии в Москве. Еще один фильм программы гала-премьер, «Вендерс» (Wim Wenders: Desperado) посвящен другой легенде XX века — самому американскому из режиссеров нового немецкого кино, автору «Париж, Техас», «Клуба Буэна Виста» и «Небо над Берлином» Виму Вендерсу. Создатели ленты, вошедшей в программу Каннского фестиваля, заимствуют любимый формат Вендерса, роуд-муви, отправляя своего героя в путешествие по воспоминаниям о его кинокарьере и местам съемок его главных фильмов. Портрет режиссера дополняют высказывания его друзей и единомышленников: Вернера Херцога, Фрэнсиса Форда Копполы, Уиллема Дэфо, Патти Смит. Фильм будет показан при поддержке Гёте-Института.
«Лоран Гарнье: Электрошок» (Laurent Garnier: Off the Record) — это глубокий и личный взгляд на историю танцевального движения от крестного отца хауса и автора культовой книги «Электрошок» Лорана Гарнье. Из манчестерского клуба Haçienda конца 1980‑х через берлинский «Парад любви» и детройтские вечеринки к рейву у тбилисского парламента в мае 2018-го — в фильме Лоран Гарнье и его друзья и коллеги Карл Кокс, Джефф Миллз, Деррик Мэй ведут зрителя через три десятилетия танцевальной революции. Музыка также служит стержнем «Американской утопии» (American Utopia) — блестящей киноверсии бродвейского шоу экс-фронтмена Talking Heads Дэвида Бирна, снятой классиком независимого американского кино Спайком Ли и ставшей фильмом открытия международного кинофестиваля в Торонто 2021 С помощью изобретательной хореографии и эффектной режиссуры хиты Бирна и Talking Heads собраны в духоподъемный мюзикл о сегодняшнем дне, ощущения от просмотра которого едва ли не объемнее, чем от живого концерта.
В свое время Спайк Ли снимал рекламные ролики для именных кроссовок своего друга Майкла Джордана — феномену культовых Nike Air Jordan посвящена лента «Майкл и его «джорданы»» (One Man and His Shoes). Это история гениальной маркетинговой, спортивной и культурной авантюры, по своему дополняющая свежий документальный хит Netflix «Последний танец»; фильм о том, как революционные стратегии создали многомиллиардный бизнес, об уличной моде и одержимых коллекционерах и, по большому счету, об американской мечте. Наконец, «Серфинг не для девчонок» (Girls Can’t Surf) рассказывает о девушках, которые в 80‑х боролись с сексизмом в этом спорте — и заодно об эволюции серфинг-культуры. Ностальгические съемки с австралийских и калифорнийских пляжей, разбитые надежды, важные победы и голоса самих бунтарок — они, теперь уже признанные звезды профессионального серфинга, с юмором и не стесняясь в выражениях вспоминают о том, как ворвались в занятие «не для девчонок».
Узнать больше о фильмах программы можно на сайте Beat Film Festival www.beatfilmfestival.ru.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.