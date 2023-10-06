В Крокус Сити Холл прошла первая церемония награждения Жара Media Awards, посвящённая влиятельным личностям, новичкам и блогерам. На этом великолепном мероприятии Ольга Бузова была признана «Инфлюенсером года (Лидером мнений)» и также получила награду «Видео года» за свой клип «Верни». Этот клип является четвёртой частью музыкальной кино-саги под названием «Вселенная GM», которую создали поэт Михаил Гуцериев и композитор Дарья Кузнецова. Совсем недавно песня «Верни» получил платиновый статус. Режиссёром видео стала Алина Верипя, а главную мужскую роль исполнил талантливый актёр Станислав Бондаренко.

Ольга Бузова сражалась за победу и смогла набрать больше голосов, чем другие номинанты. Среди них были: INSTASAMKA с песней «ЗА ДЕНЬГИ ДА», Мари Краймбрери с треком «Мне так повезло», Братья Гаязовы с композицией «Невеста» и Navai & Тимати с хитом «Lambo». Поздравляем Ольгу Бузову и всю команду, которая работала над созданием этого видео, с заслуженной победой!

Жара Media Awards стала отличной возможностью для признания таланта и труда многих молодых и перспективных артистов, блогеров и трендсеттеров. Это событие собрало вместе самых ярких и влиятельных личностей в индустрии развлечений. Жюри премии, состоящее из экспертов и профессионалов, тщательно оценивало каждый аспект работы участников, чтобы выбрать достойных победителей.

Ольга Бузова, известная своим талантом и энергичным подходом к творчеству, уже давно завоевала сердца поклонников. Ее клипы всегда вызывают огромный интерес и обсуждения в социальных сетях. Команда, работавшая над видео "Верни", вложила много усилий и таланта в создание этого произведения и заслуженно получила признание от публики и профессионалов.

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