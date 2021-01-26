«Книга-боец»: государственный музей – культурный центр «Интеграция» им. Н.А. Островского представляет межмузейный проект

27 января 2021 года – день воинской славы России – день снятия блокады Ленинграда в 1944 г. Память о мужестве и стойкости тех лет хранится в сердцах людей, переживших блокаду и их потомков, в экспозициях музеев и на кадрах кинохроники. Немыми «свидетелями» героизма ленинградцев были и книги. Среди них — «Как закалялась сталь» Николая Островского, ставшая первой книгой, которую напечатали в возобновившей работу типографии блокадного города. Ее история представлена на выставке «Музей Николая Островского в тылу и на фронте» и на сайте проекта «Книга-боец».

Межмузейный проект «Книга-боец» посвящен историям солдат Великой Отечественной и книг Николая Островского, прошедшим вместе эту войну. В рамках проекта подготовлен специальный сайт, а также до конца апреля 2021 в Государственном музее – культурном центре «Интеграция» им. Н.А. Островского (Москва) открыта выставка «Музей Н.А. Островского в тылу и на фронте». Здесь представлены подлинные книги, которые были изданы в блокадном Ленинграде, книги, которые «участвовали» в битве под Москвой, форсировали Днестр, «освобождали» с 1-м Белорусским фронтом территорию Польши, «шли на штурм» Берлина и, в результате, вернулись в собрание музея после Победы. К уникальному исследованию, инициированному ГМКЦ «Интеграция» им. Н.А. Островского, присоединились Литературно-мемориальный музей Н.Островского в г.Сочи и Новороссийский исторический музей-заповедник. Уже в процессе подготовки проекта в фондах музея было выявлено около 30 книг с фронтовой судьбой, до этого было известно всего лишь о немногих экземплярах. После того, как весной 2020 г. ГМКЦ «Интеграция» направил запросы в другие музеи, совместными усилиями уже удалось найти в фондах 10 книг с «боевыми» судьбами.

В силу сложившихся в 2020 г. обстоятельств планы по проведению совместной выставки перенеслись. Возникла идея собрать «межмузейную» коллекцию в онлайн формате. В ноябре 2020 г. был запущен сайт проекта «Книга-боец, сейчас он постепенно наполняется фотографиями книг и текстами – набором дарственных надписей и заметок, которые оставляли их владельцы. Для удобства изучения книги были разбиты по следующим категориям «Армия», «Военно-морской флот», «Партизанское движение», «Прифронтовые госпитали» и «История без книги». Последняя категория содержит в себе воспоминания фронтовиков, у которых не было возможности сохранить свою книгу Островского.

На выставке «Музей Н.А. Островского в тылу и на фронте», в том числе, представлено уникальное с исторической и букинистической точки зрения издание «Как закалялась сталь» 1942 года, выпущенное в блокадном Ленинграде тиражом 10 тыс. экземпляров. Появление этой книги – настоящий подвиг и еще одно свидетельство необычайной силы духа и стойкости ленинградцев. Издание попало в музей в 1986 году. В него было вложено письмо от директора Типографии №2 им. Евгении Соколовой, типографии, где и была напечатана эта книга. 6 января 1942 года типография была законсервирована, а в мае 1942 заработала вновь. Весь тираж печатал один работник – Александр Ефремов. Ввиду частых перебоев с подачей электроэнергии, печатную машину приходилось приводить в движение вручную. Изготовление заказа было закончено в октябре 1942 года, и почти весь этот тираж был отправлен на передовые позиции.

Сразу после запуска проекта в ГМКЦ «Интеграция» пришло письмо от Александра Ивановича Лазукова, ветерана Великой Отечественной войны. В 1943 году, после полученных ранений, Александр Иванович был отправлен в военный госпиталь в г. Сочи. Там он знакомится с матерью и сестрой Николая Островского. Тогда же он передал им свой экземпляр «Как закалялась сталь». В 2020 году Александру Ивановичу исполнилось 97 лет, он пишет мемуары и хотел оставить своим внукам фотографию обложки этой книги. К сожалению, ни в музее Н. Островского в г. Сочи, ни в музее Н. Островского в г. Москве его книга не была найдена. Возможно, книга была передана в музей в Шепетовке (Украина).

Роман «Как закалялась сталь» был настольной книгой молодежи 30-40-ых годов. На Павла Корчагина – главного героя романа – равнялось поколение, победившее фашизм. За несколько месяцев до смерти, узнав о переиздании своего романа, Николай Островский (1904-1936) предложил увеличить тираж до миллиона экземпляров: «Миллионы – это мои солдаты…Я их полководец. Я веду их на врага. А нам предстоят громадные бои. Многие еще не понимают, что такое фашизм».

Музей Николая Островского в Москве открылся в конце октября 1940 года. Его первым директором назначили Раису Островскую, вдову писателя. Через 8 месяцев после открытия началась Великая Отечественная война. В музей начали приходить письма с фронта с просьбами выслать обратно книги «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей». Раиса Островская по возможности высылала свободные экземпляры с пометками «Вернуть после Победы». В свою очередь директор музея просила фронтовиков высылать на адрес музея не только отзывы о произведениях Николая Островского, но и экземпляры книг с описанием их боевого пути. В действующую армию была выслана специальная Тетрадь для отзывов. В ответ на адрес музея стало приходить множество фотографий и писем с непосредственными рассказами о влиянии творчества писателя на бойцов, а также сами экземпляры.

Например, в 1944 году в музей прислали экземпляр «Как закалялась сталь» со следующей надписью на форзаце: «Книга на память Музею Н.А. Островского от гвардейцев зенитчиков подразделения гвардии капитана Дегтярева, прошедшая вместе с нами путь от Орла до западного берега р. Вислы. Эту книгу читали и перечитывали много раз весь личный состав подразделения, среди которых есть много последователей Павла Корчагина, заслуживших звания гвардейцев, отмеченных правительственными наградами. От имени личного состава ком. Батареи Дегтярев. 11.08.1944».

История Ивана Джоги, гвардии старшего лейтенанта, была записана сотрудниками музея с его слов: «Осенью 1941 года с полной солдатской выкладкой я прошел 200 километровый пеший марш на восток. В походе и иголка тяжела. Но в противогазовой сумке я нес как драгоценность книгу бессмертного Николая [Островского] «Как закалялась сталь». В дальнейшем эта книга прошла со мной через Дон, по Кавказу, через Каспийское море, Туркмению, Узбекистан, Казахстан. Когда на Урале я получил боевую, грозную машину – танк, заправив ее горючим и боеприпасами, я с каким-то особенным чувством положил в танк книгу «Как закалялась сталь». Она стала на вооружение грозного советского танка и его экипажа… Со мной в танке она прошла по сухой сталинградской степи и пошла в бой за Сталинград. Идя в бой, я чувствовал, что в моем экипаже находится Николай Островский, что он тоже заряжает пушку, пулемет, бьет по врагу. В одном из боев, 29 августа 1942 г., под Сталинградом мой танк был подбит, а я ранен. Члены моего экипажа вынесли меня из горящего танка, но повесть Николая Островского «Как закалялась сталь» сгорела в танке после большого пройденного пути…».

Выставка «Музей Н.А. Островского в тылу и на фронте» будет открыта до конца апреля 2021 года. Сайт проекта «Книга-боец» ждет новых поступлений и историй.

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