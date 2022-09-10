Всероссийский Хакатон «Города» на Молодежном дне ВЭФ

8 сентября в рамках программы Молодежного дня ВЭФ состоялась защита проектов регионального финала Всероссийского хакатона «Города» в Приморском крае. Молодые архитекторы и урбанисты со всей страны представили свои проекты многофункционального общественного пространства «Молодежь Приморья» во Владивостоке. Проект команды-победителя будет реализован до 2026 года.

Кураторами проектов Приморского края хакатона «Города» стали Татьяна Осецкая и Александр Салов — преподаватели МАРХИ, основатели архитектурного бюро ARCHSLON («АРХСЛОН»), члены Союза Архитекторов и Президиума Союза Архитекторов, авторы станции метро «Кленовый бульвар» (Москва), победители множества российских и зарубежных конкурсов.

В течение недели молодые специалисты исследовали территорию, изучали пожелания местных жителей и дорабатывали свои проекты по благоустройству территории общественного пространства «Молодежь Приморья» во Владивостоке.

Презентация конкурсных работ состоялась 8 сентября перед экспертами и представителями региона и вызвала бурную дискуссию. Как на основе данного примера вовлечь молодежь в стратегические проекты по развитию дальневосточных городов? Могут ли молодые архитекторы здесь и сейчас участвовать в улучшении качества среды вокруг? А что необходимо самой молодежи и кому адресовать свой социальный заказ? Может ли появление современных и доступных пространства повлиять на закрепление молодежи на территории? Как тиражировать подобные практики в других города ДФО?

В жюри вошли эксперты и представители региона: заместитель председателя Правительства и министр культуры Приморского края Елена Бронникова, директор Автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» Иван Апонюк, и.о. директора департамента по делам молодежи Приморского края Владимир Сохненко, руководитель трека Росмолодежь.Бизнес Алексей Рвачев, заместители главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко и Алексей Ляйфер, участник Сообщества по исследованию и улучшению городской среды «Решение.Город» Антон Савенко, сооснователь ПГ «ЯРУС» и член Союза Архитекторов России Виктория Богинская.

Руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Алексей Рвачёв дал свои комментарии по представленным проектам: «Необходимо «затачивать» каждую зону под определённые интересы, будь то бизнес, творчество или рабочие мастерские. Возможности коллаборации обязательно появятся, однако важно в самом начале разделить пространство по направлениям деятельности. Это позволит создать среду, в которой абсолютно каждый сможет себя реализовать, благодаря поддержке единомышленников».

Директор департамента развития территорий и проекта «Дальневосточная ипотека» Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Илья Петрасов в приветственном слове к участникам регионального финала отметил важность создания новых современных городских пространств на территории региона.

«Президент России В.В. Путин в своем выступлении на пленарной сессии ВЭФ говорил о развитии городов, о создании новых пространств для комфортной жизни, о новых возможностях для самореализации молодежи на Дальнем Востоке. Важно, чтобы в городах ДФО появлялись новые точки притяжения, где молодежь могла бы не только творить и находить себя, но и заниматься деловой активностью. Такой проект есть во Владивостоке. Его разрабатывало большое количество участников, и лучшие из них сегодня собрались здесь, на площадке Восточного экономического форума. Уверен, что объективное жюри выберет проект, который в следующем году уже будет реализован. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Роскультцентр окажет проекту-победителю поддержку и всестороннее содействие», — отметил Илья Петрасов.

Победителем стала команда «Спектрум», представившая проект нового пространства, где молодежь Приморья может объединяться и взаимодействовать друг с другом, создавать уникальные продукты, учиться чему-то новому.

«Мы поздравляем участников команды-победителя — Максима Миронова, Анжелику Гришко, Екатерину Мурик и Анастасию Никитину! Благодаря им Владивосток получит новое комфортное многофункциональное пространство для молодежи, которое будет вдохновлять на творчество и креатив! Мы благодарим Правительство Приморского края и Корпорацию по развитию Дальнего Востока и Арктики, которые поддержали хакатон «Города» и с нетерпением ждем реализации проекта-победителя!» — говорит Ольга Шубникова, руководитель федерального проекта хакатон «Города».

Хакатон «Города» — это точка притяжения для молодых специалистов от 18 до 35 лет в области улучшения городской среды, готовых разработать проекты благоустройства территорий для регионов. Организатором хакатона во Владивостоке является Роскультцентр (Росмолодежь.Креатив) при поддержке Правительства Приморского края и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

На старте конкурса участвовало 448 архитектурных портфолио от студентов профильных вузов со всей страны. Жюри отобрало 61 заявку для участия в региональных финалах, которые проходят с июня по ноябрь 2022 в 5 регионах России: Псковской, Новосибирской, Курской областях, Приморском крае и Ханты-Мансийском АО.

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