Книжные новинки издательства Freedom

Тянься Гуйюань – Восхождение фениксов (#1)

Знаменитый китайский роман от популярной писательницы Тянься Гуйюань впервые на русском языке! Вы окунетесь в атмосферу Древнего Китая с его пленительными пейзажами и роскошными пагодами, окажетесь в центре дворцовых интриг и примете участие в кровавой схватке за трон. Ну и, конечно… влюбитесь. Так искренне, чисто и самоотверженно, как описывают только в китайских романах.

Ранним утром хлопья снега кружили в воздухе, опускаясь на водную гладь пруда. Я безмятежно наблюдала, как расстилается розоватый туман и… как умирает моя тетя. Хотите знать, почему не спасла ее? Много лет назад из-за этой женщины едва не погибла моя мать. Меня зовут Фэн Чживэй. Я всегда отличалась волевым характером и острым умом. Поэтому оказалась в самом знаменитом учебном заведении империи — Академии Цинмин. Получила почетное звание ученого и стала приближенной самого императора. На моих глазах во дворце разворачивается настоящая борьба за власть. Но до сих пор в ней не участвовала я… Шаг за шагом я иду к своей цели. Ведь я феникс, возрождающийся из пепла.

Юлия Арвер – Змеи города роз (#1)

Уникальное фэнтези, пропитанное магией огня и теней, старославянской мифологией и тюркским фольклором — дебют Юлии Арвер, российской талантливой писательницы импринта Freedom! Действие романа происходит в уникальном авторском мире, вдохновленном эстетикой Российской империи условных XVIII—XIX веков, Кавказа и Крымского ханства.

Амаль – ведьма, которая, несмотря на юный возраст, стала наместницей города роз. У могущественной воительницы свой личный отряд колдунов. Слава о ее жестоком нраве разлетелась далеко за пределы земель, которыми она правит. Но мощь Амаль бессильна против тьмы, скрывающейся в переулках. Неизвестный убивает молодых девушек, оставляя за собой лишь иссушенные тела, и цель его неведома даже обитателям Нечистого леса. Однажды у городских стен появляется перебежчик Амир, который просится ко двору наместницы, чтобы скрыться от навиров, особых войск императора. Возможно, этот человек как-то связан с ужасами, творящимися в Вароссе. Но кто он, жертва или жестокий убийца? Тени сгущаются, и ясно одно: есть сила, над которой ничто не властно…

Микки Хост – Мир клятв и королей (#1)

Дебютный роман перспективной русской писательницы Микки Хост! Первая книга серии «Сальваторы», посвященной борьбе одаренных магов с созданиями из другого мира! Интригующее, эпичное, насыщенное и яркое городское фэнтези! Придется по душе фанатам сериала «Сверхъестественное», а также поклонникам Мары Вульф и Кассандры Клэр! Над обложкой книги трудился талантливый российский художник ALES!

Много лет назад в Сигрид вторглись демоны. Главным оружием против темных созданий служили четверо сильнейших магов-сальваторов. Но один из них предал своих соратников, и по его вине Сигрид поглотили демоны, а магия сальваторов надолго сгинула во мраке. Пайпер – первая из нового поколения магов, избранная для борьбы со злом. Со временем магический потенциал Пайпер усиливается, и она начинает видеть воспоминания сальватора-предателя. Теперь девушке предстоит выяснить, как она связана с ним и почему один из сальваторов позволил тьме проникнуть в Сигрид.

Эйрин Фаррон – Клан теней (#1)

Freedom продолжает открывать новых авторов в русскоязычном сегменте Young Adult литературы. Темное городское фэнтези от российской писательницы Эйрин Фаррон. Неожиданные сюжетные повороты, многообразие магических существ, глоссарий, атмосферное внутреннее оформление. А концовка обязательно заставит вас с нетерпением ждать продолжения.

Два мира, реальный и демонический, существуют рядом друг с другом уже тысячи лет. Темная сторона города живет по своим правилам, но если кто-то представляет опасность, в игру вступает Департамент мистических расследований. Фабиан – маг и охотник на демонов. Когда-то давно он покинул Департамент в надежде никогда туда не возвращаться. Но его спокойная жизнь рушится, когда по улицам города начинают разгуливать демоны, оставляя после себя разрушения и смерть. Как только Нуарвилль накроет туман, чародеи начнут свою охоту. Но пока рядом находятся те, кто способны подделывать воспоминания и искажать реальность, доверять можно только себе. Так где же притаилось очередное порождение зла, и что кроется в мрачном прошлом Фабиана, способное уничтожить его настоящее?

Кейт Вэйл – Вкус свободы

Дебютный роман перспективной российской писательницы Кейт Вэйл! Для всех фанатов Эммы Скотт, Л. Дж. Шэн и Тилли Коул! Так пишут о романе блогеры: «Мягкая история о том, как можно стать заложником своей мечты. Или своей трагедии. Это история о музыке, о спорте, о потерях, о семьях и, конечно, о любви. Было приятно наблюдать за героями, которые вместе ищут ответ на вопрос: как жить счастливо, не предавая ни себя, ни свои мечты?». — Натали Марк.

Она – талантливая барабанщица. Он – безбашенный серфер. У обоих разбиты сердца, и кажется исцелить их ничто не способно. Это история о мечте, поиске себя и любви, светлом искреннем чувстве, способном исцелить, о важности семьи и о том, как даже испытав утрату, можно стать счастливым.

К.Н. Кроуфорд – Сад Змей

Орион терзался чувством вины из-за какой-то страшной тайны. Интересно, что это могло быть?

Прекрасный микс темного фэнтези, остроумного юмора, искрометной страсти, света и тьмы. Финал умопомрачительной дарк-романс серии о Королеве демонов и злосчастном красавце демоне Орионе

Я и Орион, новоиспеченный король демонов, прежде были влюблены друг в друга. Какой самообман! Считая меня главной соперницей в борьбе за трон, безжалостный Лорд Хаоса разбил мне сердце. Теперь власть в Городе Шипов принадлежит ему, а я изгнана в мир смертных. Месть станет наилучшим решением. Я должна спасти людей, иначе демоны сожгут всех дотла. Орион жаждет возмездия, а я – реванша. Если я завладею короной, то остановлю кровопролитие. Все, что нужно сделать, это победить в серии испытаний, доказав, что боги избрали меня своей королевой. Козыри Ориона: смертоносное обаяние, паутина соблазнительной лжи, магия. Одна малейшая ошибка будет стоить мне крови тысячи смертных. Смогу ли я устоять?

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