Новинки издательства «ЭксмоДетство»

Гарриет Манкастер – Секрет девочки-искорки
Долгожданная новинка в серии-лонгселлере «Изадора Мун»! Изадора Мун – очень необычная девочка. Её мама – фея, а папа – вампир. Поэтому Изадора любит розовый и чёрный цвет, блёстки и полёты под луной! А ещё она знает: быть не таким, как все, не всегда просто, но очень интересно! Книги об удивительной Изадоре Мун переведены на 32 языка!
Наблюдать ночью за небом ужасно интересно! Ведь в это время можно увидеть настоящее чудо – падающую звезду! А Изадора заметила целых две звёздочки! Оказалось, что на самом деле это гости из космоса – девочка-искорка Нова и её лунный котёнок! Но вот беда: любимый питомец Новы потерялся, а без него ей никак нельзя возвращаться домой! Изадора обязательно должна ей помочь! И при этом сохранить секрет девочки-искорки!
Льюис Кэрролл – Алиса в Стране чудес (ил. Серджо)
Всемирно известная сказка Льюиса Кэрролла о необыкновенных приключениях обыкновенной девочки. Удивительная Страна чудес откроется нам благодаря классическому переводу Нины Демуровой. В этой книге впервые публикуются великолепные фантазийные иллюстрации известного итальянского художника Серджо.
Серия: Маленькая злая книга
«Маленькая злая книга» – серия-бестселлер, переведённая на 11 языков. Она объединяет в себе книги-квесты с классными загадками и весёлыми историями. Катя Фриксе выпускает две книги-хулиганки, которые увлекут ваших детей и докажут, что читать – это классно.
Я – та самая хулиганка! Книга, которая сбежала из школы. Ты слышишь обо мне впервые? Ну ты даёшь! Все уже давно знают эту историю! Я – необычная книга. Терпеть не могу стоять на полке и просто ОБОЖАЮ розыгрыши. Ма-а-алюсенькие такие. И очень смешные. Только вот я давно кое о чём мечтаю. Мне нужен жутко весёлый помощник, чтобы придумывать новые шалости. И что-то мне подсказывает – это ты! Ну как, поможешь? Подумай хорошенько и досчитай до миллиона, прежде чем перевернуть страницу! Осторожно! Эта книга вызывает привыкание!
Ну приветик, мой новый лучший друг! Мы встретились впервые, но я уверена: ты и я – просто идеальная команда. Надеюсь, ты читаешь меня в укромном местечке. Потому что сейчас я тебе расскажу очень большой секрет. Я… кое-откуда улизнула. И сразу после успешного побега попала в безумно интересную историю. Поэтому отбрось хиханьки да хаханьки, мне немедленно нужна твоя помощь! Для начала помоги мне поймать незадачливого воришку из парка. А потом придумать классный розыгрыш. Как же здорово устроить полную неразбериху! Ну что, отправишься со мной? С этой книгой весело и классно учиться читать. Она знает о-очень много смешных историй. Поверь, от хохота ты можешь свалиться со стула!
Серия: Золотые сказки для детей
Роберт Льюис Стивенсон – Остров сокровищ (ил. Е. Комраковой)
На протяжении десятилетий эта книга остаётся на пике популярности. В ней есть всё: загадки и тайны, коварные злодеи и благородные джентльмены, дальнее путешествие и экзотические пейзажи. И, разумеется, груды золота и драгоценностей!
Самый известный авантюрный роман английского писателя-классика Роберта Льюиса Стивенсона принёс своему автору мировую славу. В этом издании роман «Остров сокровищ» публикуется в классическом переводе Николая Чуковского. Более Новые, детальные и выразительные иллюстрации московской художницы Екатерины Комраковой создают у читателя эффект личного участия в приключениях. Для этой книги Екатерина Комракова нарисовала свыше 100 иллюстраций.
Это серия игровых энциклопедий, идеально подходящих для детей 4-6 лет! Книги обязательно привлекут внимание ребёнка множеством интерактивных элементов: маленького читателя ждут большие откидные развороты, множество открывающихся окошек и потайные мини-буклеты. В этой серии вы найдете книги об экологии «Миссия выполнима. Спасем планету», правилах гигиены «Миссия выполнима. Быть здоровым», о животных и космосе.
Олдрих Ружичка – Тело человека. Интерактивный детский атлас с откидными разворотами
Как устроено наше тело? Из каких частей оно состоит? Почему у людей меняются зубы? Как срастается сломанная кость? В этом атласе ты узнаешь ответы на эти и многие другие вопросы. Кроме того, тебя ждёт удивительное открытие: книга больше, чем кажется на первый взгляд! Каждый разворот – откидной, поэтому он становится в два раза больше обычного! Также с помощью маленьких книжек ты узнаешь о способах оказания первой помощи при травмах, о правилах здорового образа жизни, а также о заболеваниях и способах их лечения. Интересно? Тогда скорее открывай этот атлас!
Серия: Царевны. Книги для чтения с картинками
Наталья Каменских – Алёнка и живая вода
Хочешь узнать ещё больше о приключениях царевны Алёнки? Тогда читай эту книгу — в ней девочке предстоит сразиться с самим Ледяным и спасти Снегурию, а также вернуть сестру Машу, давно пропавшую без вести. Всей семьёй они одолеют любого злодея и, кто знает, даже смогут сделать его добрым и великодушным!
Философия испокон веков помогала человечеству познавать мир, разбираться в себе, происходящих вокруг процессах, отношениях между людьми. Сегодня, изучая её, мы получаем уникальную возможность заглянуть вглубь истории, понять ход мыслей людей древности, а также лучше разобраться в себе и проследить связь с прошлыми поколениями. Эта красочная книга в доступной увлекательной форме расскажет ребятам всё об основных философских концепциях и величайших мыслителях. Что реально, а что нет; как узнать, что что-то является правдой — юные читатели получат ответ на эти и многие другие вопросы.
Серия: Disney. Манга
Приключения в серии «Disney. Манга» созданы для поклонников манги и творчества студии Disney всех возрастов! Книга сделана по всем канонам издания манги. Истории любимых персонажей – Красавицы и чудовища, Рапунцель – воссозданы в популярном стиле японских комиксов, а новые факты и сюжеты не оставят равнодушными всех читателей.
Красавица и чудовище. История Белль
Юная красавица Белль живет в крохотной глубинке Франции, но мечтает о странствиях и приключениях. В один прекрасный день на её размеренную сельскую жизнь обрушилась беда. В надежде спасти отца, изобретателя Мориса, из лап страшного Чудовища, девушка становится его заложницей в сокрытом в глухом лесу заколдованном замке. Белль не знает, что Чудовище на самом деле принц, проклятый волшебницей за свою заносчивость. Но вернуть ему человеческий облик сможет лишь истинная любовь...Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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